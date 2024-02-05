Посол США спонукає Орбана провести ратифікацію вступу Швеції до НАТО

БУДАПЕШТ, 5 лютого (Reuters). Посол США разом із послами інших країн-союзниць по НАТО, включаючи Польщу, Данію та Словаччину, відвідали парламент Угорщини в понеділок, щоб спонукати Будапешт схвалити заявку Швеції на вступ до альянсу.

Позачергове засідання парламенту скликала опозиція для голосування за ратифікацію в понеділок, але законодавці від правлячої партії Фідес бойкотували сесію, що означало, що на ній не було кворуму, і ратифікацію відклали далі.

Законодавці Фідес кажуть, що хочуть, щоб прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відвідав Будапешт до того, як вони ратифікують заявку.

Угорщина - єдина країна НАТО, яка не ратифікувала заявку на членство Швеції, процес, який вимагає підтримки всіх членів. Це створює напругу у відносинах зі Сполученими Штатами та викликає занепокоєння союзників.

Вступ Швеції в НАТО є питанням, яке безпосередньо впливає на національну безпеку Сполучених Штатів, а також на безпеку альянсу в цілому, заявив посол США Девід Прессман після виходу з парламенту.

"Прем'єр-міністр пообіцяв скликати парламент, спонукати його діяти якнайшвидше, сьогодні була можливість зробити це, - сказав Прессман. - Ми з нетерпінням чекаємо ... на швидкі дії Угорщини".

Швеція подала заявку на вступ до НАТО в травні 2022 року після історичної зміни в політиці безпеки, викликаної вторгненням Росії в Україну.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан, який має кращі зв’язки з Росією, ніж інші країни ЄС і більшість членів НАТО, каже, що його уряд підтримує приєднання Швеції до альянсу, але відповідний законопроєкт не розглядається в парламенті з середини 2022 року.

Заявку Швеції на вступ до НАТО можуть ратифікувати, коли парламент Угорщини знову збереться на звичайне засідання, заявила парламентська група партії Фідес в понеділок.

Парламент має відновити засідання наприкінці лютого після зимової перерви.

"Якщо це важливе питання для шведів, тоді, очевидно, шведський прем’єр-міністр приїде до Будапешта", — відповів Фідес електронною поштою на запитання Reuters.

Офіс Крістерссона та міністра закордонних справ країни не відразу відповіли на запити про коментарі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто ввечері в п’ятницю заявив, що було б "справедливо", якби Крістерссон відвідав Будапешт до ратифікації, так само як шведський лідер відвідав Туреччину до ратифікації в тій країні.