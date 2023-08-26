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- Голос Америки
У Фінляндії затримано одного з лідерів "Русича", пов'язаного з «Групою Вагнера». Україна просить екстрадиції
У Фінляндії було заарештовано імовірного члена ультраправого військового підрозділу найманців «Групи Вагнера», який воював в Україні, повідомляє агентство Reuters з посиланням на соціальні мережі, пов'язані з ПВК «Вагнер».
Агентство повідомило з посиланням на фінського суспільного мовника Yle, що слухання про затримання мали відбутися в п'ятницю в окружному суді поблизу Гельсінкі. Як повідомляє Reuters, росіянина заарештували 20 липня за порушення візового режиму, але тепер його можуть екстрадувати в Україну.
Офіс генерального прокурора України підтвердив повідомлення про арешт у Фінляндії російського громадянина, якого розшукують за підозрою в участі в терористичній організації.
За твердженням української прокуратури, чоловіка затримали саме на її запит. Але в ГПУ не повідомили ім'я затриманого.
За даними Reuters, ідеться про Яна Петровського, засновника та лідера ультраправого підрозділу "Русич", пов'язаного з "Вагнером", який воював в Україні з 2014 року. Петровський перебуває під санкціями Європейського Союзу та США з минулого року.
Петровський, який раніше проживав у Норвегії, є давнім ультраправим активістом, який допоміг створити «Русич» як відверто неонацистський підрозділ на початкових етапах конфлікту на Донбасі в 2014 році, повідомляє Reuters. Агентство пише, що незрозуміло, як Петровський зміг потрапити до Фінляндії, перебуваючи під санкціями Європейського Союзу.
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ЄС закликає Росію повернутися до Чорноморської зернової ініціативи
Європейський Союз намагається переконати Росію повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, яка уможливлювала експорт зернових з українських чорноморських портів, і від якої Росія відмовилася всередині липня.
Високопоставлений чиновник Європейського Союзу закликав Росію в суботу продовжити угоду, щоб дозволити безпечний експорт українського зерна через порти у Чорному морі, повідомляє агентство Reuters.
Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС підтримує зусилля ООН і Туреччини, спрямовані на повернення Росії до угоди.
Російські обмеження на транспортування українського зерна через Чорне море створюють проблеми не лише для Києва, а й для багатьох країн, що розвиваються, сказав Домбровскіс, який перебуває в Індії для участі у зустрічі міністрів торгівлі країн G20.
«Ми підтримуємо всі зусилля Організації Об’єднаних Націй і Туреччини щодо Чорноморської зернової ініціативи», — сказав він журналістам.
Домбровскіс додав, що Росія використовує «зерно як зброю», а ЄС надає Україні альтернативні торговельні шляхи, які для експорту зерна та інших товарів.
За словами Домбровскіса, близько 45 мільйонів тонн зерна, олійного насіння та супутніх продуктів було експортовано альтернативними маршрутами через Польщу та Румунію.
Згідно з інформацією на сайті Комісії ЄС, Євросоюз запустив План дій Шляхи Солідарності (Solidarity Lanes Action Plan) з травня 2022 року. Він передбачає створення альтернативних логістичних маршрутів залізницею, дорогами та внутрішніми водними шляхами.
Наприкінці липня комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховський сказав, що ЄС готовий експортувати майже всі українські сільськогосподарські товари в межах ініціативи «Шляхи солідарності».
За даними ЄС станом на кінецьк липня, цими шляхами було експортовано 41 мільйон тонн зерна, олійних культур і супутніх продуктів - загалом 60% від початку повномасштабної війни, а решту 40% українського збіжжя було експортовано через Чорноморську зернову ініціативу.
Ці маршрути також допомогли Україні експортувати понад 36 мільйонів тонн несільськогосподарської продукції, яку Україна не могла вивезти через те, що Росія з початком широкомасштабної агресії заблокувала її порти, через які відбувалася левова частка української торгівлі.
Через альтернативні шляхи за допомогою ЄС вдалося вивезти залізну руду, сталь, землю та деревину, що принесло українським фермерам і підприємствам близько 33 мільярдів євро (35,64 мільярда доларів), повідомляється на вебсайті ЄС.
Тим часом Туреччина намагається переконати Москву повернутися до угоди, яка була укладена за посередництва Анкари та ООН рік тому і яку Росія припинила минулого місяця.
Як повідомляв Голос Америки, у пʼятницю, 25 серпня, президент України Володимир Зеленський обговорив ризики, пов’язані з блокуванням Росією чорноморського зернового коридору з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, який перебував в Україні з візитом.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у четвер генеральному секретарю ООН Антоніу Ґутеррішу, що Росія повернеться до угоди лише в тому випадку, якщо Захід виконає «свої зобов’язання» перед Москвою.
Раніше видання The Wall Street Journal, посилаючись на слова дипломатів та аналітиків, писало, що президент Росії Володимир Путін ігнорує запити президента Туреччини Реджепа Ердогана, який пропонує провести переговори щодо продовження зернової угоди.
Також у п'ятницю голова Управління з координації санкцій Державного департаменту США Джеймс О’Брайен заявив, що Сполучені Штати бачать життєздатні шляхи експорту українського зерна через територіальні води країни та суходолом без повернення до зернової угоди, повідомляє агенція Reuters.
- Голос Америки
З Одеси до Болгарії вийшло друге судно, що скористалося українським «гуманітарним коридором», попри російські погрози
З Одеського порту до Болгарії вийшло друге судно, яке наважилося покинути український порт, попри російські погрози силою блокувати українські чорноморські порти, повідомляє агентство Reuters.
Балкер Primus під прапором Ліберії вийшов у суботу вранці з Одеси і рухається до порту Варна в Болгарії, повідомляє також агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на базу даних про рух кораблів MarineTraffic.
Судно було серед тих кораблів, які прибули в Україну ще до початку повномасштабної війни і застрягли в порту Одеси після 24 лютого 2022 року.
Воно стало другим судном, яке пройшло по запропонованому Україною «гуманітарному коридору» територіальними водами Україи, Румунії та Болгарії після виходу Москви з Чорноморської зернової угоди 17 липня.
Всього в українських портах залишалося сім суден, які не змогли покинути порти за рік, поки була чинною Чорноморська зернова угода.
Всередині серпня цивільне вантажне судно Joseph Schulte, яке так само застрягло в українському порту після того, як Росія відновила військову блокаду українських портів, успішно вийшло з Одеси і досягло турецького порту призначення, скориставшись запропонованим Україною маршрутом.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на сайті міністерства заявив, що новий морський шлях "буде використовуватися для евакуації суден, що перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення" в лютому минулого року.
Напередодні турецьке вантажне судно Sukru Okan, яке йшло в український порт Ізмаїл, зазнало нападу російських військових, які зупинили корабель у міжнародних водах неподалік Туреччини, але відпустили його після обшуку.
Після цього інциденту Турецька влада висловила попередження Росії задля «уникнення подібних спроб, які призведуть до ескалації напруженості в Чорному морі», йдеться на сторінці президентського офісу Туреччини у мережі Х (колишня Twitter), повідомляє Reuters.
Як повідомляють ЗМІ, офіційні особи США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та її сусідами щодо збільшення альтернативних можливостей для вивозу українського зерна.
Тим часом міністр закордонних справ Туреччини, який перебував у Києві, на переговорах з українським президентом, наполягав, що найкращим варіантом для відновлення експорту зерна з країни є пошук шляху до початкової угоди з Росією, від якої відмовилася Москва.
Українські та деякі західні експерти наголошують, що відновлення зернової угоди ніяк не вирішує загальної проблеми блокування Росією українських портів, яке Москва запровадила з початком широкомасштабної агресії.
Вони пояснюють, що Росія перекрила всю морську торгівлю через чорноморські порти задля економічного удушення України, яка експортувала більшість своєї сільськогосподарської та промислової продукції через порти у Чорному та Азовському морях.
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