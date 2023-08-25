США вважають, що Пригожин, ймовірно, загинув. Експерти називають його смерть холоднокровною помстою

За попередніми оцінками Пентагону, очільник бойовиків "Групи Вагнера" Пригожин загинув у авіакатастрофі під Москвою. Про це заявив на брифінгу 24 серпня речник Пентагону Пет Райдер. Все ж навколо загибелі соратника Путіна залишається багато питань.

Про причини авіатрощі, чому ймовірне вбивство Пригожина відбулося тільки зараз та що станеться з активами "Групи Вагнера" Голос Америки поспілкувався із експертами.

Що могло спричинити авіатрощу?

Причини падіння літака досі невідомі і експерти не очікують на прозоре розслідування російського інциденту.

Все ж в Пентагоні поділились оцінками щодо того, що падіння не сталось в результаті пострілу ракети "земля-повітря". "Ніщо не свідчить, немає інформації, яка б свідчила про ракету земля-повітря", - заявив Райдер. Він спростував повідомлення ЗМІ із посиланням на американських посадовців про те, що літак, буцімто, збила ракета "земля-повітря", випущена з території Росії.

Директор із комунікацій сервісу Flightradar24 Ян Петченик повідомив що літак, на якому ймовірно перебував Пригожин знизився на 2,4 км за 30 секунд. Він зазначив, що до різкого падіння не було «жодних ознак того, що з цим літаком щось не так».

Почесний професор міжнародної політики Бірмінгемського університету Скотт Лукас висуває кілька гіпотез, що могло стати причиною падіння літака: раптова відмова двигуна, ракетний удар, чи бомба. Однак, каже експерт в коментарі Голосу Америки, раптовий клуб диму, та кут, під яким падав літак, вказують на влучання ззовні.

Авіакатастрофа літака, на якому ймовірно був Пригожин, нагадує запізнілу помсту із фільму “Хрещений батько”, пише Колишній посол США у Польщі, а нині експерт Атлантичної ради Даніел Фрід.

“Незвично тільки те, що Пригожина не виштовхнули з вікна, не розстріляли на вулиці чи в під’їзді, як інших опонентів Кремля”, — вважає Фрід.

Водночас професорка інституту Гарімана з досліджень Росії та Центрально-Східної Європи в Колумбійському університеті Кімберлі Мартен вважає, що така “милосердна” смерть — ознака приязності Путіна до Пригожина, оскільки той загинув миттєво.

Пригожин був найближчим соратником Путіна — його кухарем у Кремлі, його вірним бійцем в Сирії та Україні, власником його армії тролів, які намагалися вплинути на президентські вибори у США.

“Пригожин був так довго лояльний до Путіна. Він був із ним ще з часів спільної роботи у Санкт-Петербурзі. Я підозрюю, що це спосіб для Путіна вивести Пригожина, не завдаючи йому страждань”, — розповіла Мартен у коментарі Голосу Америки.

Якщо це справді замовне вбивство — чому Путін чекав аж два місяці після спроби путчу “вагнерівців”?

Дослідниця Джорджтаунського університету Анджела Стент міркує, що така запізніла помста цілком відповідає холоднокровному образу Путіна. І якщо під час самого путчу у червні російський президент виглядав розгубленим, каже Стент в інтерв'ю Голосу Америки, то тепер він зможе отримати вигоду від усіх прибутків ПВК “Ваґнера” в Африці, і водночас позбутися одного з ключових опонентів.

З такою думкою погоджується й Скотт Лукас. Він вважає, що якби Путін діяв одразу після путчу, він ризикував втратити контроль над ПВК. За його словами, різке придушення повстання чи страта Пригожина могли привести до того, що керівництво ПВК та багато бійців не пішли б з ним на співпрацю.

“Йдеться не просто про групу чоловіків, а про всю їхню матеріально-технічну підтримку, адже це була маленька військово-економічна імперія, тому треба був перехідний період”, — вважає експерт.

Своєю чергою Арієль Коен з Євразійського центру Атлантичної ради вважає, що інтегрувати війська “Ваґнера” в російську армію буде складно.

“Багато бійців особисто віддані Пригожину,” — пояснює він. Більше з тим, “приналежність до державних збройних сил ще більше зменшить здатність російських державних найманців уникати відповідальності, чим вони користувались”.

Старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради Браян Вітмор вважає, що усунення Пригожина було ретельно сплановане. Він звертає увагу на безпристрасність Путіна, коли поширювалися новини про авіакатастрофу. Експерт зауважує, що в цей час російський президент вручав нагороду Героя Росії солдатам. “Ту саму нагороду, яку він дав Пригожину в червні 2022 року,” — пише Вітмор.

Затримка з усуненням Пригожина могла бути потрібна, щоб виявити лояльних до нього людей, вважає Скотт Лукас.

“Якщо це було вбивство, то це було зроблено так, щоб надіслати дуже публічний сигнал для військових, політичних, економічних еліт Росії: якщо ви переступите мені дорогу, якщо кинете мені виклик, ви заплатите найвищу ціну,” — каже експерт.

Зокрема, він вказує на звільнення та арешт генерала Суровікіна, якого вважали близьким до Пригожина. Крім того, Лукас також звертає увагу на недавній візит Путіна в Ростов, де він, ймовірно, зустрівся із Начальником Генштабу Збройних сил РФ Герасимовим.

“Враховуючи, що "Вагнер" зайняв територію південного військового командування, і це стало великим символом їхнього повстання, так Путін підтвердив свою владу”, — сказав експерт.

Раніше Голос Америки повідомляв про те, як експерти розцінюють значення можливої загибелі Пригожина для режиму в Кремлі.