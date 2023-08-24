«Путіну був потрібний видовищний акт насильства». Реакції оглядачів на загибель Пригожина

Повідомлення про те, що в авіакатастрофі у Тверській області Росії міг загинути Євген Пригожин, керівник приватної військової компанії «Група Вагнера», викликали хвилю реакцій міжнародних оглядачів. Вони обговорюють причини катастрофи літака, в якому могла бути людина, що входила до найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна, але кинула йому виклик лише два місяці тому.

Оглядачі кажуть, що заколот Пригожина проти керівництва армії та міністерства оборони значно похитнув позиції Путіна, і російський правитель не міг залишити такі дії без відповіді, навіть якщо напозір виглядало, що він простив своєму колишньому «кухарю» і довіреній особі.

Також оглядачі обговорюють значення можливої загибелі Пригожина для режиму в Кремлі та розглядають різні сценарії подій, які ця загибель може спричинити.

Низка західних оглядачів говорять, що після заколоту «Пригожин жив на позичений час», і нікого не здивувало, що він загинув рівно через два місяці після того, як він повів своїх найманців на Москву. Але багатьох, навіть тих експертів, які давно і пильно спостерігають за російською політикою здивувало показове «вбивство у погожу літню днину».

«Путіну був потрібен видовищний, театральний акт насильства: от і все», - пише у мережі Х (колишня Twitter) відома американська журналістка та дослідниця ГУЛАГу Енн Епплбаум. У своїй статті для журналу Atlantic вона пояснює, що у путінській Росії загадкові смерті відомих осіб нікого не дивували, але на початку йшлося про опонентів режиму – серед них і політики, такі Галина Старовойтова, чи Борис Нємцов, чи журналісти, такі як Ганна Політковська. Але пілся початку війни проти України з'явилася нова категорія жертв – представники бізнес еліт, які проявили недостаню лояльність. Високих керівників нафтової інд.устрії знаходили повішеними, зарізаними, застреленими, чи такими, що випали з вікна. Але навіть у цьому списку виділяється авіакатастрофа з літаком Пригожина (за її даними, йшлося прро ракету, чи бомбу всередині літака). Пригожин був найближчим соратником Путіна – його кухарем у Кремлі, його вірним бійцем в Сирії та Україні, його власником армії тролів, які намагалися впливнути на президентські вибори у США. Але він насмілився кинути виклик військовму керівництву Путіна і за це Путін мав його показово покарати, вважає журналістка та дослідниця. «Путіну потрібно було щось видовищніше: театральне, публічне насильство; насильство такого роду, що збиває літак одразу після зльоту посеред сонячного дня; насильство, що має залякати будь-кого, хто таємно бажав Пригожину перемоги», – пише Епплбаум. На її думку, за цим насильством має прийти іншей насильство – ті, хто мав якісь справи, чи симпатизував Пригожину будуть знати, що вони – наступні. Чи чекатимуть вони своєї черги, чи спробують випередити Путіна? Це питання, яке визначатиме зараз російську політику, вважає дослідниця. Дивіться також: Білий дім про повідомлення про загибель Пригожина: «Якщо вони підтвердяться, це нікого не повинно дивувати»

Колишній посол США у Москві, а нині професор Стенфордського університету Макл Макфол каже, що «звичайно, ми ніколи не дізнаємося всіх фактів», про те, хто вбив Пригожина, бо «це – Путінська Росія». Але, Макфолу залишається незрозуміло, «чому Путін вирішив убити Пригожина таким драматичним чином».

«Я розумію, що Путін використав останні 2 місяці, щоб вистежити симпатиків Пригожина в армії/режимі. Але чому він дозволив Пригожину зустрітися з африканськими лідерами під час свого пітерського саміту? Ці африканські лідери зараз виглядають якось по- дурному», – пише Макфол у своєму твіті.

Макфол міркує, що якщо це все було сплановано, то «чи не варто було Путіну та ФСБ заарештувати чи взяти під контроль найманців Вагнера, і «чому тепер їм дозволено застрашувати помстою в соціальних мережах».

Оглядачі, як вивчають російські соціальні мережі, близькі до військових кіл, зауважують, що дійсно, прихильників «вагнерівців» чимало, Пригожин мав величезні симпатії до путчу, особливо серед тих, хто вважав, що Путін діє щодо України «занадто м'яко», тож вони тепер погрожують «катастрофічними наслідками».

Американський журналіст та автор книжок про тероризм і роботу спецслужб Майкл Вайс каже, що телеграм-канал «Сіра зона», який пов’язують з Вагнером, вважає, що ті хто позбавився Пригожина, недооцінюють його прихильників.

«Вбивство Пригожина матиме катастрофічні наслідки. Люди, які віддавали наказ, абсолютно не розуміють настроїв в армії та стан її бойового духу. Нехай це буде уроком для всіх. Завжди треба йти до кінця», – наводить Вайс слова прихильників Пригожина у своєму твіті.

Журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозев також не виключає того, що смерть Пригожина може призвести до нового путчу.

«У телеграм-каналі Вагнера підтверджують смерть Пригожина "внаслідок дій зрадників Росії". Хм... може не варто було говорити "Пригожина вб'ють *АБО* буде другий переворот"», – твітує журналіст.

Фінська дослідниця Крісті Райк каже, що прийнамні зараз, після смерті Пригожина, на Заході мають перестати журитися з приводу того, що станеться після розвалу режиму Путіна – йому на зміну не прийде ще страшніший режим.

«Тепер у Заходу є на одну причину менше для хвилювань про падіння режиму Путіна: його не замінить Пригожин (не знаю, що мало менше сенсу: занепокоєння щодо краху Путіна чи приходу на посаду Пригожина)», – твітує аналітикиня, яка нині працює в Естонії та часто критикує західних політиків за те, що вони занадто нерішучі щодо Москви і бояться падіння режиму Путіна, замість того, щоб готуватися до цієї події.

Даніел Шеліґовський, політолог з Польського інституту міжнародних відносин звертає увагу на те, що Пригожин загинув після того, як він нібито домовився з Путіним. Але з Путіним неможливо домовитись, якщо йому це невигідно, і про це потрібно пам’ятати у широкому контексті, додає експерт.

«Ви можете домовитися з Путіним, але це не означає, що Путін з вами домовився. Стосується Мінських домовленостей, стосується зернової угоди, стосується Пригожина, і буде стосуватися будь-якої потенційної угоди щодо України в майбутньому», – попереджає польський експерт, який очолює український напрямок у своєму інституті.

Американський аналітик з геополітичних ризиків Іан Бреммер вважає, що Путін посилає сигнал усім, хто намагається поставити його владу під сумнів. У своєму відеороз’ясненні він каже, що найімовірніше, влада ухвалила рішення про ліквідацію Пригожина відразу після його спроби заколоту, але вичікувала, щоб відстежити і знешкодити його прихильників.

«Нагадування всім, що Путін все ще керує шоу, і наслідки для тих, хто кине йому виклик, залишаються смертельними», – каже Бреммер у своєму твіті.

Але німецький політолог Ульріх Шпек каже, що це лише бравада режиму, що втрачає контроль над ситуацією.

«Пригожин показав слабкість Путіна: його страх, нездатність рішуче і швидко реагувати, відсутність підтримки в багатьох місцях. Смерть Пригожина не сприяє відновленню іміджу сильного лідера. Наступного разу Путін може зіткнутися зі справжнім професійним переворотом», – твітує Шпек.

Колишній посол США у Польщі, багатолітній працівник Державного департаменту, а нині експерт Атлантичної ради Даніел Фрід також вважає, що припущення про те, що Пригожина ніби простили у Кремлі, не виправдались.

Але, каже Фрід, смерть Пригожина свідчить і про силу і про слабкість Путіна одночасно. У короткостроковій перспективі, ймовірно, вона посилить позиції Путіна, тому що він не виглядає слабаком і може помститися опонентам.

«Але у довгостроковій перспективі, вона показує, що російська система – це система, яка базується на вбивствах», – каже Фрід у роозмові з кореспондентом Української служби Голосу Америки.

Така система схожа на мафію, або на Римську імперію в час її занепаду «з божевільним чи жорстоким імператором, який веде Росію в дивному та руйнівному напрямку».

«Путін почав війну з Україною, війну, яку він не може виграти, і ця війна лежить на його плечах. Він править за допомогою страху. І це робить Путіна вразливим, якщо щось піде не так в Україні чи де-небудь ще», – каже Фрід.

Олексій Коваленко брав участь у підготовці цього матеріалу.