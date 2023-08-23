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- Голос Америки
«Не здивований». Байден про повідомлення про можливу загибель Пригожина
Президент США Джо Байден сказав, що він «не здивований» почути повідомлення про ймовірну загибель Євгена Пригожина, керівника приватної військової компанії «Групи Вагнера».
Відповідаючи на запитання журналістів, які просили його прокоментувати ці повідомлення, Байден відповів:
«Ви можливо пригадуєте, коли ви раніше мене запитали про це, я сказав, що [на місці Пригожина] був би обережним щодо того, що я п'ю, чи на чому їду. Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований».
На запитання, чи стоїть за цим Путін, Байден відповів: «У Росії мало що відбувається, за чим не стояв би Путін».
«Але я не знаю достатньо, щоб знати відповідь. Останні півтори години я займався спортом», – додав Байден, якого журналісти застали, коли він виходив зі спортивного залу.
Раніше представниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон в інтерв’ю Голосу Америки заявила, що в адміністрації «бачили повідомлення», і «якщо вони підтвердяться, це нікого не повинно дивувати».
Голос Америки повідомляв раніше, що за даними російських ЗМІ, у Тверській області РФ сталася авіакатастрофа приватного літака, пов’язаного з Євгеном Пригожиним. Він міг перебувати на борту літака. Агентство АР підтвердило, що Пригожин був у списку пасажирів. За офіційними повідомленнями, усі 10 людей на борту літака загинули.
Як повідомляв Голос Америки, за підрахунками американського політолога Іана Бреммера, станом на вересень минулого року, смертельні хвороби, нещасні випадки та раптові самогубства з початку року забрали життя щонайменше 13-тьох російських топменеджерів, мільйонерів та мільярдерів, переважно пов'язаних з нафтогазовою галуззю.
Як кажуть російські журналісти, для багатьох впливових і багатих росіян, які не підтримують війну в Україні, раптові загадкові смерті серед найбагатших людей Росії, служать попередженням і залякуванням.
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Президент США Джо Байден відреагував на ситуацію щодо авіакатастрофи приватного літака, який повʼязують з Євгеном Пригожиним, у Тверській області, і відповів на питання, чи стоїть за цим президент Росії Володимир Путін. Про це повідомляє президентський пул.
- Голос Америки
Білий дім про повідомлення про загибель Пригожина: «Якщо вони підтвердяться, це нікого не повинно дивувати»
Президента Байдена поінформували про авіакатастрофу в Росії, у якій, імовірно, міг загинути ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Про це повідомив речник Білого дому Стівен Герман.
Представниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон в інтерв’ю Голосу Америки прокоментувала: «Ми бачили повідомлення. Якщо вони підтвердяться, це нікого не повинно дивувати».
Як Голос Америки повідомляв раніше, російські ЗМІ повідомили, що у Тверській області РФ сталася авіакатастрофа приватного літака, пов’язаного з Євгеном Пригожиним. Він міг перебувати на борту літака. За офіційними повідомленнями, усі 10 людей на борту літака загинули.
Наприкінці червня «Група Вагнера», яку очолював Пригожин, пішла маршем на Москву, вимагаючи відставки вищих керівників армії та міністерстваа оборони Росії. Повстання завершилося за лічені години домовленістю з владою.
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що повстання найманців «Групи Вагнера» створило «тріщини на фасаді» російського режиму.
Як повідомляв Голос Америки, виступаючи на Безпековому Форму в Аспені наприкінці липня, Блінкен сказав, що керівник найманців Євген Пригожин публічно розповів про справжні, на його думку, причини нападу Росії на України. І це матиме вплив на стабільність російської влади.
Він також додав, що, на його думку, Пригожин мав непокоїтися про своє життя.
«Знаєте, якби я був паном Пригожиним, я б дуже хвилювався. НАТО має політику відкритих дверей, а Росія має політику відкритих вікон, і йому потрібно дуже дбати про це», – сказав тоді Блінкен.
Минулого року з початку російської широкомасштабної агресії в Україні нещасні випадки та раптові самогубства прокотилися хвилею серед російських топ-менеджерів, мільйонерів та мільярдерів, переважно пов'язаних з нафтогазовою галуззю.
Як повідомляв Голос Америки, за підрахунками американського політолога Іана Бреммера, станом на вересень минулого року, раптові смертельні хвороби, нещасні випадки та непояснені самогубства забрали життя щонайменше 13-тьох російських публічних осіб, тісно пов'язаних з режимом Путіна.
АР: Євген Пригожин був у переліку пасажирів літака, який розбився в Росії
У середу, 23 серпня, в Росії розбився приватний літак, на борту якого були 10 пасажирів, всі з яких загинули, як повідомили представники служби надзвичайних ситуацій РФ. Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин був у списку пасажирів, але наразі незрозуміло, чи був він на борту літака. За непідтвердженими даними ЗМІ, літак належав Пригожину.
Російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило з посиланням на представників служби надзвичайних ситуацій, що в літаку було троє пілотів і семеро пасажирів. Невідомо, чи був Пригожин серед них, а також хто саме перебував на борту, хоча російський регулятор цивільної авіації Росавіація заявив, що Пригожин був у списку пасажирів.
Літак прямував з Москви до Санкт-Петербурга і впав у Тверській області, більш ніж за 100 кілометрів на північ від столиці РФ. Російська влада проводить розслідування катастрофи.
Дані відстеження рейсів, перевірені агентством Associated Press, показують, що приватний літак, зареєстрований на ПВК «Вагнер», яким раніше користувався Пригожин, вилетів із Москви в середу, 23 серпня, ввечері, а сигнал його транспондера зник через кілька хвилин.
Сигнал був втрачений у сільській місцевості, де поблизу немає аеродромів, на яких літак міг би безпечно приземлитися.
Пригожин, чия приватна військова компанія «Вагнер» воювала разом з регулярною російською армією в Україні, наприкінці червня вчинив короткочасний збройний заколот проти військового керівництва Росії. У Кремлі заявили, що його відправлять до Білорусі, а найманці ПВК «Вагнер» або підуть у відставку, або рушать за Пригожиним до Білорусі, або приєднаються до російської регулярної армії.
Незабаром після цього найманці ПВК «Вагнер» розташувалися в Білорусі, але літак Пригожина, за даними ЗМІ, неодноразово курсував між Білоруссю та Росією.
Цього тижня Пригожин опублікував своє перше після заколоту відео вербування нових найманців, заявивши, що ПВК «Вагнер» веде розвідувально-пошукову діяльність і «робить Росію ще величнішою на всіх континентах, а Африку ще більш вільною».
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