«Не здивований». Байден про повідомлення про можливу загибель Пригожина

Президент США Джо Байден сказав, що він «не здивований» почути повідомлення про ймовірну загибель Євгена Пригожина, керівника приватної військової компанії «Групи Вагнера».

Відповідаючи на запитання журналістів, які просили його прокоментувати ці повідомлення, Байден відповів:

«Ви можливо пригадуєте, коли ви раніше мене запитали про це, я сказав, що [на місці Пригожина] був би обережним щодо того, що я п'ю, чи на чому їду. Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований».

На запитання, чи стоїть за цим Путін, Байден відповів: «У Росії мало що відбувається, за чим не стояв би Путін».

«Але я не знаю достатньо, щоб знати відповідь. Останні півтори години я займався спортом», – додав Байден, якого журналісти застали, коли він виходив зі спортивного залу.

Раніше представниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон в інтерв’ю Голосу Америки заявила, що в адміністрації «бачили повідомлення», і «якщо вони підтвердяться, це нікого не повинно дивувати».

Голос Америки повідомляв раніше, що за даними російських ЗМІ, у Тверській області РФ сталася авіакатастрофа приватного літака, пов’язаного з Євгеном Пригожиним. Він міг перебувати на борту літака. Агентство АР підтвердило, що Пригожин був у списку пасажирів. За офіційними повідомленнями, усі 10 людей на борту літака загинули.

Як повідомляв Голос Америки, за підрахунками американського політолога Іана Бреммера, станом на вересень минулого року, смертельні хвороби, нещасні випадки та раптові самогубства з початку року забрали життя щонайменше 13-тьох російських топменеджерів, мільйонерів та мільярдерів, переважно пов'язаних з нафтогазовою галуззю.

Як кажуть російські журналісти, для багатьох впливових і багатих росіян, які не підтримують війну в Україні, раптові загадкові смерті серед найбагатших людей Росії, служать попередженням і залякуванням.