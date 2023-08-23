АР: Євген Пригожин був у переліку пасажирів літака, який розбився в Росії

І буквально через три хвилини він додав: "У мене була чудова розмова з Путіним". І ми такі: "О, Боже, це недобре".

В статті американського видання New Yorker журналіст-розслідувач, Ронан Ферроу повідомляє про перемовини між посадовцями США та американським підприємцем Ілоном Маском, а також вплив останнього на американський уряд та міжнародну політику. Серед іншого, журналіст розповідає про те, які причини могли стояти за небажанням Ілона Маска продовжувати надання послуг супутникового інтернету Starlink для українців, який став важливим джерелом зв’язку в протистоянні російській агресії.

Згідно із рейтингом "Bloomberg Billionaires Index", у 2021 р. засновник SpaceX, Tesla, Starlink та інших відомих компаній, став найбагатшою людиною у світі та продовжує очолювати цей рейтинг у 2023 р. Зокрема, у жовтні 2021 р. статки Ілона Маска перевищили 300 мільярдів доларів США, що на той момент стало світовим рекордом.

Нагадаємо, що через кілька днів після повномасштабного вторгнення РФ, компанія Starlink активувала послуги супутникового інтернет-сервісу по всій території атакованої держави. 28 лютого 2022 р. до України прибула перша партія терміналів Starlink. За словами президентки SpaceX Гвінн Шотвелл, компанія вела переговори з українським урядом за півтора місяця до вторгнення та чекала офіційного листа з наданням прав на запуск, від української сторони. 26 лютого 2022 р. під час битви за Київ міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров публічно звернувся до Ілона Маска через Twitter з проханням надати Starlink, щоб замінити зруйновані росіянами інтернет-сервіси.

"Вони написали через Twitter до Ілона, тож ми його запустили (запустили інтернет - ред.). Це був наш дозвіл. Таким був наш лист від міністра, це був твіт", - розповіла Гвінн Шотвелл, під час виступу в Каліфорнійському технологічному інституті, 7 березня 2022 р., передає Space News.

Троє людей, які допомагали запустити Starlink в Україні розповіли The New Yorker на умовах анонімності, що спочатку вони не надали вагомості рівню особистого контролю Маска над компанією. "Тоді, про це ніхто не думав, — каже український технічних керівників і додає, - нашою головною думкою було, - до біса все, треба діяти, люди гинуть".

За словами видання, відправити в Україну тисячі одиниць Starlink стало можливим завдяки збору коштів в українській громаді Кремнієвої долини, контрактам з Агентством міжнародного розвитку США та з європейськими урядами, а також завдяки внескам від SpaceX. Посолка України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю американському телеканалу CBS минулого року заявляла, що супутниковий інтернет Starlink став "визначальним" для комунікації, зокрема, на полі бою російської війни в Україні.

"Я не погоджувалася з Ілоном Маском щодо деяких його поглядів щодо Криму, і ми були б раді обговорити це з ним. Але що стосується компанії, ми почали співпрацю зі Starlink, чудову співпрацю. До цього етапу війни. Ми дуже швидко отримали Starlinks в Україні, у деяких областях для гуманітарної підтримки - це єдиний зв’язок, який у нас є", - казала Маркарова.

Спочатку Маск продемонстрував беззастережну підтримку українській боротьбі, пише New Yorker. Але з плином війни в SpaceX почали заявляти про велику вартість наданої допомоги. "Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", — сказав директор з державних продажів SpaceX у листі адресованому до Пентагону, у вересні 2022 р. (Нещодавно CNBC оцінив SpaceX майже в 150 мільярдів доларів. Forbes оцінив особистий капітал Маска у 220 мільярдів доларів.)

Пентагону потрібно було укласти договір зі SpaceX, щоб Маск "не міг прокинутись одного ранку і просто вирішити, що він більше не хоче цього робити, - розповідає виданню тодішній заступник міністра оборони з політичних питань, Колін Кал і додає. - Це був своєрідний спосіб закріпити стабільне надання послуг по всій Україні. Це могло би перешкодити Маску перемкнути вимикач одним рухом".

Колін Кал особисто вів телефонні перемовини з Маском, йдеться в публікації. Однак, Маска не вдалось одразу переконати продовжити підтримку України.

Маск також заявив, що розмовляв з Путіним особисто. Видання переказує враження Кала від однієї з розмов із Маском. Маск дивився на свій ноутбук і бачив, як "розгортається війна" через карту активності Starlink. "І буквально через три хвилини він додав: "У мене була чудова розмова з Путіним". І ми такі: "О, Боже, це недобре", - переказує розмову Колін Кал.

За інформацією видання Маск також стверджував у іншій розмові, що мав перемовини з Путіним перед тим як опублікувати у Twitter свій мирний план, який розкритикували як проросійський. (Пізніше Маск заперечив, що розмовляв з Путіним про Україну.)

"Як я це зрозумів, то він (Маск ред.) почав нервувати через те, що участь Starlink все частіше розглядається урядом Росії як сприяння українським військовим зусиллям, тож він шукав спосіб заспокоїти росіян", — пояснює Колін Кал для New Yorker.

Після розмови, яка тривала 15 хвилин, Маск погодився дати Пентагону більше часу. Також після публічної критики він відмовився від своїх погроз припинити обслуговування. "Годі з цим", — написав він у Twitter, - "Хоча Starlink все ще втрачає гроші, коли інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжимо безкоштовно фінансувати український уряд". У червні 2023 р. Міністерство оборони США оголосило про досягнення угоди зі SpaceX.

Вагання Маска узгоджуються з його прагматичними інтересами, стверджує журналіст The New Yorker. Половину всіх автомобілів Tesla виробляє підприємство в Шанхаї і Маск зважає на позицію китайських чиновників. У коментарі для Financial Times, Маск визнав що Пекін не схвалює його рішення надати Україні інтернет послуги та шукає запевнень, що він не розгорне подібну технологію в Китаї. У тому ж інтерв’ю він прокоментував спроби Китаю встановити контроль над Тайванем, висунувши новий мирний план. Тайвань, за його припущенням, може стати спільно контрольованою адміністративною зоною. Лідери Тайваню сприймають такий варіант, як припинення незалежності країни. Окрім того, під час поїздки до Пекіна цієї весни, Маск зустрічався з посадовими особами, включаючи міністра закордонних справ Китаю.

Про вплив російського лідера на Ілона Маска, а також про бізнесові мотиви останнього сказав і співзасновник LinkedIn Рейд Гоффман. Раніше Гоффман та Маск працювали разом над створенням PayPal. Так, за словами Гофмана, Маск "потрапив на гачок Путіна", щодо війни в Україні.

"Він був на сцені і сказав: "Ми повинні вести переговори. Путін хоче миру — ми повинні вести переговори про мир з Путіним", — переказує Гоффман коментарі Маска на конференції в Аспені у вересні 2022 р.

Гоффман і раніше критикував Маска, зокрема за його позицію щодо штучного інтелекту. У травні він сказав, що Маск намагається створити власне підприємство зі штучним інтелектом, поки публічно закликає зупинити розробку ШІ.

"Ілон підписує цей відкритий лист звернення, поки тишком намагається найняти цілу команду із розробки ШІ", — сказав Гоффман на щорічній конференції Інституту Мілкена.

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