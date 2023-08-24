Джерело Reuters: США вважають, що літак Пригожина, ймовірно, було збито ракетою "земля-повітря" з території Росії

Сполучені Штати вважають, що літак, на якому, ймовірно, був керівник групи найманців Євген Пригожин, було збито ракетою "земля-повітря", випущеною з території Росії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох американських посадовців.

Представники влади США, які говорили на умовах анонімності через делікатність питання, наголосили, що інформація все ще є попередньою та перевіряється.

Як повідомило МНС Росії, літак, на якому мав летіти Пригожин, вилетів з Москви та прямував до Санкт-Петербурга, коли літак досяг висоти приблизно 2,6 тисяч метрів, перш ніж він раптово припинив передачу даних стеження і розбився біля села Куженкіно в Тверській області на заході Росії.

Тим часом телеканал CNN повідомляє ексклюзивні подробиці з посиланням на зображення радара SAR компанії Umbra Lab, що фюзеляж літака залишився майже цілим, коли літак врізався в землю. Цей висновок підтверджується геолокованим і підтвердженим CNN відео, на якому видно, як фюзеляж і двигуни літака з, очевидно, відсутнім крилом, падають з неба. Свідки та експерти, на яких посилаються журналісти CNN говорять «сильний удар», який було завдано літаку.

Раніше Голос Америки повідомляв, що президент Володимир Зеленський заперечив стосунок України до збиття літака, на якому могло бути керівництво ПВК "Вагнер".

Речник Євросоюзу зі зовнішньої політики Петер Станьо сказав, що "важко перевірити" повідомлення про загибель Пригожина. Він також сказав, що хоча ЄС сподівається, що "негативний вплив" операцій "вагнерівців" припиниться, ЄС не може "спекулювати, чи матиме імовірне вбивство або смерть Пригожина в авіакатастрофі якісь конкретні наслідки для діяльності "Вагнера"".

Напередодні президент США Джо Байден сказав, що він "не здивований" почути повідомлення про ймовірну загибель Пригожина. На запитання, чи стоїть за цим Путін, Байден відповів: "У Росії мало що відбувається, за чим не стояв би Путін".

У статті використано матеріали Reuters та CNN.