Трамп заявляє, що "жорсткий" щодо Росії і звинувачує Зеленського у невдячності

Президент США Дональд Трамп вважає, що президентові України Володимиру Зеленському було надто легко отримувати кошти від США за часів президентства Джо Байдена. Трамп також заперечує свою прихильність Росії і наполягає, що є "найбільш жорстким" щодо Кремля.



Про це американський президент сказав в інтерв'ю Fox News, оприлюдненому каналом в неділю і записаному в четвер 6 березня.

Трамп відповів на питання ведучої Марії Бартіромо щодо його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі, що завершилась обміном різкими заявами політиків. Він назвав Зеленського невдячним, а також "розумним і жорстким".

"Він забирав гроші з цієї країни за Байдена немов забирав цукерку у дитини - це було так легко. І він мав те ж ставлення і я не думаю, що він вдячний", - сказав Трамп про Зеленського.

Після невдалої зустрічі, було скасовано підписання угоди між США та Україною щодо корисних копалин. Угоду все ще може бути підписано, сказав Трамп. "Гадаю, так. Думаю, це відбудеться", - заявив американський лідер про підписання угоди. Він також ствердно відповів на питання щодо того, чи за його оцінками в Україні справді є цінні природні ресурси.

Коментуючи заяву президента Польщі Анджея Дуди про те, що історія останніх трьох років війни показує, що без американської підтримки, Україна не виживе", Трамп зауважив: "Вона (Україна - ред.) може не вижити в будь-якому разі".

На питання ведучої про те, чи проводить він таку ж жорстку політику щодо ХАМАСу, як і щодо Росії, які стали агресорами у своїх регіонах, Трамп зауважив, що ці ситуації є різними, але наголосив, що його політика щодо Кремля є жорсткою.

Пам'ятайте, саме я зупинив російський трубопровід "Північний потік 2". Я припинив його. Байден прийшов - і він схвалив його. Я запровадив санкції проти Росії, саме я дав "Джавеліни" проти Росії. Я був дуже жорстким, але добре спілкувався з Путіним



"Гадаю, я був дуже жорстким щодо Росії", - наголосив президент США.

Він нагадав свою роль в протидії російському проєкту поставки газу до Європи "Північний потік 2", введенні санкцій, а також про те, що за свого першого президентства прийняв рішення надати Україні "Джавеліни".

"Пам'ятайте, саме я зупинив російський трубопровід "Північний потік 2". Я припинив його. Байден прийшов - і він схвалив його. Я запровадив санкції проти Росії, саме я дав "Джавеліни" проти Росії. Я був дуже жорстким, але добре спілкувався з Путіним", - сказав Трамп.

Трамп назвав "Північний потік 2" найбільшим економічним проєктом, який дозволив би Росії постачати газ до Німеччини і Європи. "Я зупинив це, а Байден на другий день після приходу (до влади - ред.) схвалив його".



"Навіть просто ця єдина річ вже говорить про все", - наголосив президент.

Трубопровід було побудовано, але не ведено в експлуатацію, бо 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина не сертифікувала проєкт, а США ввели санкції проти "Північного потоку 2", йдеться в довідці Конгресу.