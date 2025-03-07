Трамп звернувся до Ірану з пропозицією перемовин стосовно ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп повідомив у ефірі телеканалу Fox у п'ятницю, що надіслав листа Ірану з метою налагодити переговори стосовно ядерної зброї.

"Це важка угода, але я б краще домовився”, - заявив президент США. Потенційна домовленість, каже він “буде такою ж хорошою, як перемога у військовому порядку”.

“Є два способи впоратися з Іраном – у військовій формі або ж можна укласти угоду. Я волів би укласти угоду, тому що я не хочу завдати шкоди Ірану. Там чудові люди, я знаю стільки іранців”, – сказав Трамп.

На уточнення ведучої, Трамп відповів, що надіслав лист 6 березня.

Трамп нагадав “жорстокість режиму” Ірану та додав, що у країні “людей розстрілювали на вулицях”.

Місія Ірану при ООН у Нью-Йорку заявила пресі 7 березня, що “Іран досі не отримав листа, який президент США Дональд Трамп, як сказав, надіслав керівництву країни з метою обговорити переговори щодо укладання ядерної угоди”.

Альтернатива “полягатиме в тому, що ми повинні щось зробити”, додав Трамп в ефірі, тому що, за його словами, “не можна дозволити їм мати ядерну зброю”.