Трамп дав свідчення у суді. Є важливіші для країни питання - Ізраїль, Україна, інфляція - нарікає експрезидент

Колишній президент США Дональд Трамп 6 листопада дає свідчення у суді в місті Нью-Йорк у цивільній судовій справі щодо фінансового шахрайства, в якому звинувачують його, а також його синів Дональда молодшого й Еріка та декілька керівників Організації Трампа.

Довгоочікувана поява Трампа на слуханнях у справі за позовом генеральної прокурорки штату Нью-Йорк Летішії Джеймс загальною сумою 250 мільйонів доларів слідує за свідченнями його синів минулого тижня. Як раніше повідомляв Голос Америки, обоє сини Трампа дистанціювалися від фінансових звітів, які перебувають у центрі справи.

Трамп, якого звинувачують у навмисній брехні щодо вартості його активів заради отримання кращих умов кредитування і ведення бізнесу, наразі є провідним претендентом від Республіканської партії на номінацію на посаду президента США у виборах 2024 року.

Перед відкриттям слухань Трамп звинуватив своїх політичних опонентів у просуванні справи і наголосив, що для країни є важливіші питання. "Поки Ізраїль під атакою, поки Україна під атакою, поки інфляція заживо з’їдає нашу країну, я знаходжусь тут", - сказав Трамп

Трамп, який наразі проводить президентську кампанію, неодноразово заявляв, що його фінансова звітність є “феноменальною”, а теперішня справа є “полюванням на відьом”, й може призвести до “корпоративної смертної кари” для його компанії, в результаті якої він може бути зобов’язаний виплатити 250 мільйонів доларів та потенційно втратить свої ліцензії на ведення бізнесу в Нью-Йорку, інформує видання USA Today.

Суддя Артур Енґорон, який веде справу, вже вказав на факт шахрайства, й теперішні слухання мають на меті визначити, які конкретні порушення мали місце, й визначити можливі покарання за них.

Під час слухань суддя неодноразово намагався змусити Трампа відповідати виключно на поставлені питання, не використовуючи час відповіді для заяв, які не мають стосунку до справи, включно з посиланнями на свою президентську кампанію, від якої судові слухання його нібито відривають, повідомляє ABC News.

“Я прошу вас контролювати його, якщо можете”, - звернувся суддя в якийсь момент до адвоката Трампа Крістофера Кайса, пригрозивши усунути Трампа з зали, повідомляють ЗМІ.

“Якщо ви не можете, я це зроблю. Я дозволю йому піти й зроблю всі негативні висновки, які зможу”, - заявив Енґорон, додавши, що не хоче слухати, що Трамп має сказати, адже він “має багато сказати, що не має нічого спільного зі справою чи питаннями”, цитує ABC News. Іншій адвокатці Трампа Аліні Хаббі, яка виступила проти висловлювань судді, Енґорон сказав “сідайте вже”.

Водночас Трамп також звинуватив суддю й прокурорку у політичній ангажованості, а також закинув Енґорону шахрайство, сказавши: “Шахрайство відбувається від імені суду”.

“Він каже, що я шахрай… Це він неправильно оцінив майно”, - цитує Трампа The Guardian.

Судові слухання свідчень Трампа продовжаться після обідньої перерви. Також очікують, що у середу, 8 листопада, свідчення даватиме донька Трампа Іванка, яку не обвинувачено у цій справі.