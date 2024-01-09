Не може бути президент без імунітету – Дональд Трамп після слухань в суді

Колишній президент США Дональд Трамп продовжує стверджувати, що він повинен мати імунітет від переслідувань за дії, вчинені на посаді президента. Про це він заявив після того, як взяв участь в засіданні федерального Апеляційного суду в окрузі Колумбія, США.

"Я вважаю, що президент повинен мати імунітет, дуже просто", — сказав він у коментарях для ЗМІ в готелі Waldorf Astoria після слухань.

"Не може бути президент без імунітету, - додав він. - Як президент, потрібно мати можливість виконувати свою роботу".

Трамп також повторив аргументи, наведені його адвокатами в суді, заявивши, що його переслідування "відкриває скриньку Пандори".

Waldorf Astoria Washington DC займає будівлю Старої пошти, де організація Трампа кілька років керувала розкішним готелем, у тому числі протягом чотирьох років його роботи в Овальному кабінеті. Його компанія продала права оренди в 2022 році.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Апеляційний суд округу Колумбія розглядає питання про те, чи має Трамп імунітет від судового переслідування за дії під час президентства, зокрема ті, що стосуються невизнання ним результатів виборів 2020 року.

Трамп стикається з обвинуваченнями у федеральному суді Вашингтона, які були висунуті спеціальним прокурором Джеком Смітом. Колишній президент не визнав себе винним за всіма чотирма пунктами звинувачення: змова з метою обману США; змова з метою перешкоджання офіційному процесу; обструкція; та змова проти реалізації права голосу та підрахунку голосів.

Трамп стверджує, що його дії у 2020 році входили до його офіційних президентських обов’язків і тому були захищені президентською недоторканністю.