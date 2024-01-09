Більшість американців вважають, що Дональд Трамп не має імунітету від судового переслідування - опитування

Більшість американців не вважають, що колишній президент США Дональд Трамп повинен мати імунітет від судового переслідування за свої дії під час президентства, показує нещодавнє опитування.

За даними січневого опитування CBS News/YouGov 64% американців стверджують, що Трамп не повинен мати імунітет від кримінального переслідування за дії, які він вчиняв під час президентства. 36% опитаних вважають, що Дональд Трамп має імунітет.

Думки розділилась в залежності від політичних вподобань. 86% демократів та приблизно дві третини незалежних вважають, що Трамп не повинен мати імунітет, тоді як 69% республіканців вважають, що він має.

За результатами того ж опитування 53% американців вважають, що звинувачення проти Трампа «захищають верховенство закону» Ті ж 53% відкидають думку про те, що вони являють собою «несправедливу спробу зупинити кампанію Трампа у 2024 році».

Близько двох третин американців кажуть, що вони чули або читали принаймні деякі новини, пов’язані з обвинуваченнями, висунутими проти Трампа щодо подій 6 січня, коли розлючений натовп пішов на штурм будівлі американського парламенту, президентських виборів 2020 року, і лише 31% сказали, що вони багато чули або читали про це.

У грудневому опитуванні, проведеному Washington Post і Університетом Меріленду, 57% американців заявили, що Міністерство юстиції "переслідує Трампа згідно із законом, як будь-кого іншого", висунувши йому звинувачення у злочинній змові з метою обману Сполучених Штатів. Разом з тим, 41% сказали, що Міністерство юстиції "несправедливо переслідує Трампа з політичних міркувань".

В опитуванні CNN, проведеному минулого літа, 47% опитаних американців сказали, що Трампу висунуто стільки кримінальних звинувачень переважно через його власні дії, а 31% сказали, що ці звинувачення були здебільшого результатом політичних зловживань системою правосуддя.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Апеляційний суд округу Колумбія розглядає питання про те, чи має Трамп імунітет від судового переслідування за дії, які, на думку адвокатів захисту, є діями посадовця які входять до обов’язків і відповідальності президента. Трамп стикається з обвинуваченнями у федеральному суді Вашингтона, які були висунуті спеціальним прокурором Джеком Смітом. Трамп не визнав себе винним за всіма чотирма пунктами звинувачення: змова з метою обману США; змова з метою перешкоджання офіційному процесу; обструкція; та змова проти реалізації права голосу та підрахунку голосів.

Трамп стверджує, що його дії у 2020 році входили до його офіційних президентських обов’язків і тому були захищені президентською недоторканністю.

Суд розглядає справу у прискореному порядку, тому рішення може бути винесене швидко. Очікується, що сторона, яка програє, негайно звернеться з апеляцією до Верховного суду США.