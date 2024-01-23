США: Трамп і Гейлі змагаються на президентських праймеріз у Нью-Гемпширі. Гарріс їде у передвиборчий тур з підтримкою репродуктивних прав

Колишній президент США Дональд Трамп і колишня губернаторка Південної Кароліни та експосолка США в ООН Ніккі Гейлі змагаються у вівторок на республіканських первинних виборах – праймеріз – у північно-східному штаті Нью-Гемпшир. Трамп скористається імпульсом від перемоги минулого тижня в Айові, а Гейлі намагатиметься отримати поштовх для власної кампанії за номінацію від Республіканської партії на президентських виборах у листопаді.

Ми можемо або робити все те, що ми завжди робили, і жити в цьому світі хаосу, який у нас був, або ми можемо йти вперед без драми, без вендети й з певними результатами для американського народу

У більшості регіонів штату виборчі дільниці не закриваються до вечора, але в крихітному містечку Діксвіль-Нотч виборці проголосували відразу після півночі, й на всіх шести дільницях Гейлі здобула перемогу.

Цей результат не відображав дані опитувань громадської думки загалом в штаті Нью-Гемпшир, які показали, що Трамп значно випереджає Гейлі. Опитування Саффолкського університету разом з Boston Globe та WBTS, опубліковане в понеділок, показало, що Трампа підтримують 57% респондентів, порівняно з 38%, які виступають за Гейлі.

Минулого тижня Трамп переміг на кокусах в Айові, набравши понад 50% голосів.

Боротьба за висунення кандидатом в президенти від Республіканської партії зазнала змін з часу кокусів в Айові, адже Рон Десантіс, який посів друге місце, вибув з перегонів, так само як і підприємець Вівек Рамасвамі, який посів четверте місце.

Відтак Трамп і Гейлі залишилися єдиними, хто бореться за право представити партію в президентських перегонах проти ймовірного кандидата від Демократичної партії, чинного президента Джо Байдена.

Я думаю, що одна людина піде, ймовірно, завтра, а інша піде в листопаді. Але зараз настав час для Республіканської партії об’єднатися. Ми повинні об’єднатися

У понеділок, 22 січня, під час останнього дня кампанії перед праймеріз, Гейлі сказала: “Ці перегони для двох”.

Вона намагалася представити себе кандидаткою, яка пропонує “нові рішення”, на відміну від можливого другого терміну Трампа, який означатиме “більше того самого”.

“Ми можемо або робити все те, що ми завжди робили, і жити в цьому світі хаосу, який у нас був, або ми можемо йти вперед без драми, без вендети й з певними результатами для американського народу”, — заявила Гейлі журналістам.

Трамп, якого підтримали колишні республіканські конкуренти, зокрема Десантіс і Рамасвамі, сказав своїм прихильникам, що Республіканська партія “стає дедалі більш згуртованою”, з огляду на потенційну можливість викинути Гейлі з перегонів й змагатися безпосередньо з Байденом.

“Я думаю, що одна людина піде, ймовірно, завтра, а інша піде в листопаді, - сказав Трамп. - Але зараз настав час для Республіканської партії об’єднатися. Ми повинні об’єднатися”.

Демократи Нью-Гемпширу також проводять праймеріз у вівторок, але Байден не фігурує в їхніх бюлетенях.

Демократична партія сподівалася уникнути проведення перших первинних виборів у президентській гонитві в Нью-Гемпширі, воліючи поставити Південну Кароліну першою в цьому циклі.

Але демократи Нью-Гемпширу кажуть, що закони штату вимагають саме від них проведення перших праймеріз, тому вони продовжили голосування. Відтак, ті, хто бажає підтримати Байдена, матимуть можливість вписати його як кандидата в бюлетень.

Південна Кароліна свого часу допомогла у наданні поштовху передвиборчій кампанії Байдена у 2020 році після низки невдалих результатів на початку.

Виборці в цьому південно-східному штаті проголосують 3 лютого, а тамтешні республіканські праймеріз стануть наступним великим змаганням між Трампом і Гейлі.

Після завершення голосування по штатах республіканці офіційно оберуть свого кандидата в президенти на з'їзді в липні.

Своєю чергою демократи зберуться на з’їзд висунення кандидатів у серпні.

Права на аборти стануть важливою темою під час виборів

Тим часом за словами Білого дому, у 2024 році аборти стануть важливою темою під час президентських виборів, й віцепрезидентка Камала Гарріс у понеділок, 22 січня, розпочала тур по країні, щоб пов'язати кампанію президента Джо Байдена із захистом і розширенням репродуктивних прав, на тлі жорсткої позиції політиків-республіканців щодо абортів.

В Америці свободу не дають. Її не дарують. Вона наша по праву. По праву. І це включає свободу приймати рішення щодо власного тіла. А не уряд казатиме вам, що робити

У понеділок — у 51-у річницю знаменного рішення Верховного суду США у справі “Роу проти Вейда”, яке забезпечило право на аборт на федеральному рівні — Гарріс відвідала ключовий для виборів штат Вісконсин, щоб підкреслити підтримку адміністрацією Байдена повного доступу до послуг репродуктивного здоров’я, включаючи аборти.

“В Америці свободу не дають”, — заявила Гарріс. “Її не дарують. Вона наша по праву. По праву. І це включає свободу приймати рішення щодо власного тіла. А не уряд казатиме вам, що робити”.

Байден, відданий католик протягом усього життя, висловлював особисті застереження щодо абортів. Однак, у понеділок він назвав несправедливим рішення Верховного суду від 2022 року, яке скасувало результати справи “Роу проти Вейда” та передало питання абортів на розсуд окремим штатам.

Після того рішення суду, зазначив він, виборці в різних штатах неодноразово голосували за підтримку доступу до абортів.

“Виборці проголосували за захист репродуктивних прав, — сказав Байден. — Нам потрібен такий захист у кожному штаті, тому що доступ вашої родини до медичної допомоги не повинен залежати від вашого поштового індексу”.

Послідовники нинішнього лідера президентських перегонів від Республіканської партії Дональда Трампа кажуть, що Трамп виступає проти прав на аборти, але його позиція коливалася у різні часи і є незрозумілою. Вебсайт його кампанії не торкається цього питання.

Кампанія Трампа не відповіла на запит про коментар до виходу цього матеріалу.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон, республіканець із південного штату Луїзіана, на нещодавньому мітингу проти абортів у Вашингтоні додав особистого виміру до своєї опозиції щодо абортів, заявивши, що він народився внаслідок незапланованої підліткової вагітності.

“Ми ухвалюємо ці законопроєкти, і ми вийшли на марш сьогодні, тому що потрібно багато працювати, щоб переконати людей, що кожна окрема людська дитина, кожна ненароджена дитина має цінність, яка є надто глибокою та дорогоцінною, щоб її ігнорувати, — сказав Джонсон. — І ми маємо всі підстави для оптимізму, друзі, що ми можемо змінити громадську думку”.

Активісти проти абортів кажуть, що вони раді, що Верховний суд повернув розв'язання питання абортів до рук штатів. Але тепер вони повинні вирішити, який національний лідер просуватиме це питання.

Активіст Ерік Шайдлер, який приєднався до вашингтонського маршу, сказав, що Байден був “надто радикальним” у своїй підтримці доступу до абортів, але жоден із республіканців, що залишилися, не відповідає його світогляду.

“Я також не впевнений, чи довіряю я Дональду Трампу, — сказав Шайдлер, який є виконавчим директором Ліги дій за життя в Іллінойсі. — Я маю на увазі, що він призначив суддів Верховного суду, які скасували рішення по Роу. Після скасування Роу він критично висловлювався щодо руху за життя та розкритикував політику [губернатора Рона] Десантіса у Флориді. Я справді не знаю, на якій позиції стоїть Трамп, тому що, здається, він говорить про це питання "і вашим, і нашим". Тому я не висловлюватиму судження щодо Гейлі чи щодо Трампа, тому що мене непокоїть їхня позиція”.

Виборці підтримали право на аборти на виборчих дільницях у штатах від ліберальної Каліфорнії аж до консервативного Канзасу.

Останнім став ключовий для президентських виборів штат Огайо, де наприкінці минулого року впевнені 57% виборців схвалили поправку до Конституції щодо забезпечення доступу до репродуктивних прав.