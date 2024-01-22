Республіканська партія може знову висунути Трампа єдиним кандидатом на президентських виборах

Колишній президент США Дональд Трамп, як видається, може ще раз стати єдиним кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2024 році. Опитування показують його значну перевагу на праймеріз Республіканської партії у вівторок у північно-східному штаті Нью-Гемпшир.

Шанси Трампа зросли на номінацію в Нью-Гемпширі і загалом, після того, як губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив в неділю, що виходить з кампанії.

Десантіс не виправдав очікувань на те, що він стане серйозним суперником Трампа, і його відхід від перегонів залишає Трампа та колишнього губернатора Південної Кароліни Ніккі Гейлі єдиними двома основними кандидатами від Республіканської партії.

Нове опитування CNN, результати якого опублікували у неділю, показало, що Трамп може отримати 50% потенційних голосів в Нью-Гемпширі, легко перевершивши цифру 39% Ніккі Гейлі, яка раніше обіймала посаду посолки США в ООН в адміністрації Байдена, і 6% Десантіса.

Результати опитування збігаються з нещодавніми опитуваннями в штаті, проведеними іншими інформаційними організаціями.

Минулого тижня Трамп переміг на партійних зборах у штаті Айова, де республіканці мають значний вплив, набравши понад 50% голосів, і більш ніж вдвічі перевершивши результат як Десантіса, так і Гейлі.

Трамп і Гейлі обмінювалися закидами протягом вихідних, а Десантіс відвідав Південну Кароліну і повернувся до Нью-Гемпширу, а потім оголосив, що виходить з перегонів за Білий дім.

До партійних праймеріз у Південній Кароліні залишилося більше ніж місяць. Але цими вихідними Трамп спробував послабити авторитет Гейлі в її рідному штаті.

Низка посадовців Південної Кароліни, які підтримали Трампа, вирушили за понад 1300 кілометрів до Нью-Гемпширу, щоб виступити на його підтримку.

"Люди Нью-Гемпширу, – звернувся Трамп до своїх прихильників на мітингу, – все, що вам потрібно знати про Ніккі Гейлі, це те, що кожен глобаліст, ліберал, прихильник Байдена та завзятий опозиціонер Трампа - на її боці, а майже кожен лідер… в її рідному штаті Південна Кароліна на нашому боці. У нас є майже всі".

Трамп також припустив, що Гейлі, яка народилася в США в родині іммігрантів з Індії, не є достатньо американською. Він неодноразово називав її на своїй платформі Truth Social "Німбра", очевидно навмисно невірно вказуючи її повне ім'я Німарата Ніккі Рандхава. Коли вона вийшла заміж за Майкла Гейлі 26 років тому, вона взяла його прізвище.

Трамп намагається повернутись до Білого дому після того, як програв переобрання 2020 року демократу Джо Байдену. Опитування показують, що обидва кандидати мають найбільші шанси представляти свої партії на виборах. Багато американських виборців не підтримують такий реванш, але він здається неминучим.

Гейлі стверджує, що в 77 років гострота розуму Трампа знижується і що ні він, ні 81-річний Байден не повинні керувати країною.

У своїй промові на вихідних Трамп чотири рази звинуватив Гейлі у тому, що безпеки в Капітолії США не було дотримано 6 січня 2021 року, коли 2000 прихильників Трампа увірвалися в будівлю, щоб спробувати зупинити сертифікацію Конгресом перемоги Байдена.

Трамп не виправився, але, очевидно, мав на увазі іншого політичного опонента, колишнього спікера Палати представників Демократичної партії Ненсі Пелосі.

Гейлі не була членом Конгресу і каже, що була в Південній Кароліні під час бунту в Капітолії:

"Якщо подивитись, то нещодавно було кілька речей: я маю на увазі, він стверджував, що Джо Байден збирався втягнути нас у Другу світову війну. Я припускаю, що він мав на увазі Третю світову війну, – сказала Гейлі. - Він сказав, що балотувався проти президента Обами. Він ніколи не балотувався проти президента Обами. Він каже, що я охороняла Капітолій 6 січня. 6 січня я не була поблизу Капітолія".

"Не дивуйтеся, якщо на посаді є хтось за 80, його психічна стійкість продовжуватиме падати, — сказала Гейлі в неділю. — Це просто людська природа".

Гейлі заявила, що Трамп "просто не на тому рівні, на якому був у 2016 році", коли він переміг на виборах президента.