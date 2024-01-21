Республіканець Рон Десантіс припинив кампанію та підтримав Дональда Трампа

Губернатор Флориди Рон Деcантіс припинив свою кампанію потенційного кандидата на пост президента від Республіканської партії у неділю, 21 січня, майже напередодні праймеріз у штаті Нью-Гемпшир, та підтримав Дональда Трампа. Кампанія Десантіса не виправдала очікувань, що він стане серйозним суперником колишньому президенту, повідомляє агентство AP.

“Для мене зрозуміло, що більшість республіканців на праймеріз хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс”, — сказав він у відео, опублікованому в мережі X. Праймеріз у Нью-Гемпширі відбудуться у вівторок, 23 січня.

Десантіс поглузував з колишньої посолки США в ООН Ніккі Гейлі, яка довгий час була його найбільшою суперницею за друге місце у республіканських праймеріз, заявивши, що республіканці “не можуть повернутися до старої республіканської гвардії минулих років, переробленої форми перегрітого корпоратизму, який представляє Ніккі Гейлі”.

Губернатор Флориди почав участь у президентських змаганнях 2024 року з великими перевагами у своєму прагненні протистояти Трампу, й перші опитування перед праймеріз показували, що Десантіс мав сильну позицію.

Втім, у першому ж внутрішньопартійному змаганні в Айові він програв Трампу на 30 процентних пунктів. Нагадаємо, Дональд Трамп на кокусі в Айові отримав 51%, Рон Десантіс- 21%, а Ніккі Гейлі- 19% голосів виборців.

Дехто з тих, хто шукав альтернативу Трампу, підтримав Гейлі, колишню дипломатку та губернаторку Південної Кароліни, яка завоювала популярність серед багатьох донорів-республіканців, незалежних виборців і так званої групи “ніколи Трамп”.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Рон Десантіс критикував політику Байдена щодо України. У свою чергу Ніккі Гейлі під час республіканських дебатів у Де-Мойні 10 січня вкотре засвідчила свою підтримку наданню Сполученими Штатами подальшої допомоги Україні для боротьби з російською агресією, й назвала Україну “проамериканською, волелюбною країною”.

Завершення кампанії ДеСантіса означає, що Ніккі Гейлі фактично є останньою претенденткою на номінацію від республіканської партії, яка може скласти конкуренцію Дональду Трампу. Раніше про свій вихід президентських перегонів оголосив колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті. Переможець конкурсу від Республіканської партії змагатиметься з президентом Джо Байденом, ймовірним кандидатом від Демократичної партії, на загальних виборах у листопаді. Фаворитом серед республіканських виборців наразі залишається Дональд Трамп.