На президентських дебатах кандидати-республіканці озвучили різні погляди щодо підтримки України

На республіканських дебатах 10 січня у Де-Мойні, штат Айова, кандидати-республіканці Ніккі Гейлі та Рон Десантіс змагалися за те, щоб стати єдиним друге місце в рейтингу після лідера перегонів Дональда Трампа. Сам Трамп вкотре не відвідав дебати, натомість взявши участь у зустрічі з виборцями Айови, яку транслював канал Fox News.

У питанні України, Гейлі та Десантіс продовжили обстоювати свої звичні позиції, демонструючи суттєві розбіжності щодо подальшої підтримки країни.

Гейлі, колишня посолка США в ООН за часів президентства Трампа й колишня губернаторка Південної Кароліни, знову засвідчила свою підтримку наданню Сполученими Штатами подальшої допомоги Україні для боротьби з російською агресією, й назвала Україну “проамериканською, волелюбною країною”.

"Вони кажуть, що ви маєте обрати між Україною і Ізраїлем, Ізраїлем і кордоном. Підтримка України - це три з половиною відсотки бюджету. Я не хочу надсилати готівку, але обладнання і озброєння - так, - заявила Гейлі. - Якщо ми підтримаємо Україну та Ізраїль - це 5 відсотків нашого оборонного бюджету. Якщо ми підтримаємо Україну, Ізраїль і кордон - це менше 20% від субсидій Байдена індустрії зеленої енергетики. Коли ідеться про національну безпеку - ви не мусите обирати. Ідеться про захист Америки. Про запобігання війні. Щоби не довелося надсилати американських військових на війну. І це все можливо, якщо зосередитися на національній безпеці, а не брехати американцям, що вони мають обирати. Це неправильно. Ніколи так не було".

Своєю чергою, Десантіс, теперішній губернатор Флориди, розкритикував цю позицію, назвав Гейлі "другим Байденом" і закликав “зосередитися на наших проблемах тут, вдома”.



"Я підтримував політику Трампа щодо Росії і України. Вона була успішною. А от політика Байдена - ні. А Ніккі Гейлі - це практично копія Байдена. Це безстрокове зобов’язання. Вони хочуть ще 100 мільярдів доларів. Вони не скажуть вам, коли вони досягли своєї мети, і у майбутньому, можливо, знадобляться іще сотні мільярдів. Багато людей померли. Нам потрібно знайти спосіб покласти цьому край. Тому що наші пріоритети національної безпеки - це безумовно кордон, а такі люди як Ніккі Гейлі більше піклуються про кордон України, ніж про наш власний південний кордон, і це неправильно", - сказав Десантіс.

Гейлі своєю чергою заявила про опонента: "Ніхто не знає, у що він вірить, тому що коли президент Обама був на посаді, він [Десантіс] підтримував іноземну допомогу Україні. Тепер він копіює Трампа і намагається діяти так, ніби не хоче підтримувати Україну".

Пізніше, критикуючи Гейлі, Десантіс згадав запропонований президентом Джо Байденом пакет видатків на допомогу Україні, Ізраїлю та убезпечення американсько-мексиканського кордону, який наразі проходить через різні етапи розгляду й політичних торгів у Конгресі.

“Вона підтримує ці 106 мільярдів доларів, які вони намагаються отримати через Конгрес”, — сказав Деcантіс. “Куди поділася частина цих грошей? Вони витратили десятки мільярдів доларів на зарплати українським державним чиновникам. Вони платили пенсії українським пенсіонерам із ваших податкових доларів”.

У відповідь Гейлі спростувала, що вона підтримує цей пакет допомоги чи коли-небудь закликала платити зарплати або будь-які інші пільги українцям.

“Я не підтримувала пакет допомоги. Я підтримую [надання] обладнання під назвою боєприпаси, яке б надходило в Україну. Я вважаю, що надзвичайно важливо, щоб ми були чесними й говорили, що ми повинні зосередитися на національній безпеці”, - додала Гейлі.

Водночас обоє кандидатів у своїх промовах висловили однозначну підтримку Ізраїлю у війні проти ХАМАСу.

Крім Трампа у дебатах не взяли участь кандидати Вівек Рамасвамі та Аса Гатчинсон, які не змогли виконати умов для того, щоб бути запрошеними на дебати. Інший республіканський кандидат Кріс Крісті оголосив про припинення своєї президентської кампанії за кілька годин до дебатів, на які його також не було запрошено.

Тим часом Дональд Трамп, який продовжує впевнено утримувати лідерство за рейтингами серед республіканців, щоб стати єдиним кандидатом на пост президента від партії, зустрівся з виборцями штату Айова на події, яку транслював канал Fox News. На думку аналітиків, на яких, серед інших, посилається видання The Guardian, відмова від участі у республіканських дебатах й акцент на власних подіях допоки грали на руку Трампові, дозволяючи йому уникнути прямих суперечок з іншими кандидатами.

Гейлі й Десантіс намагаються кожен посісти друге місце за рейтингом після Трампа, що дозволить одному з них змагатися безпосередньо з Трампом за республіканську номінацію на пост президента. Згідно з даними опитувань і думками аналітиків, які цитує Yahoo!News, Гейлі має більше шансів претендувати на друге місце за Трампом, ніж Десантіс.

Штати Айова, Нью-Гемпшир та Південна Кароліна одними з перших обиратимуть єдиного кандидата від Республіканської партії на пост президента. Відтак, за словами аналітиків, для кандидатів важливо показати гарні результати у цих штатах, що може задати тон подальшій кампанії. Голосування у штаті Айова заплановане на понеділок, 15 січня.