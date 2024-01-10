"Якщо Європа зазнає нападу, ми ніколи не прийдемо вам на допомогу". Єврокомісар нагадав слова Трампа, коли він був президентом США

Єврокомісар Тьєррі Бретон нагадав, що колишній президент США Дональд Трамп казав, що не допоможе Європі захищатися її територію. Він процитував слова, які Дональд Трамп сказав під час розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн чотири роки тому.

Як каже Бретон, у січні 2020 року на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Трамп заявляв, що Сполучені Штати ніколи не допоможуть Європі, якщо вона зазнає нападу.

“Ви повинні розуміти, якщо Європа зазнає нападу, ми ніколи не прийдемо, щоб допомогти вам і підтримати вас”, — цитує слова колишнього президента США Трампа Тьєррі Бретон, єврокомісар внутрішніх ринків, який був присутній на цій зустрічі.

За словами єврокомісара, Дональд Трамп тоді також заявляв, що НАТО як блок мертвий і США планують вийти з нього.

"До речі, НАТО мертве, і ми підемо, ми вийдемо з НАТО", – посилається на слова колишнього президента США єврокомісар Тьєррі Бретон.

Трамп тоді публічно заявляв, що Європа дуже мало вкладає у забезпечення власної безпеки, а більшість європейських країн не виконує своїх зобов'язань щодо виділення 2% від свого ВВП на оборону.

Дональд Трамп є одним із кандидатів від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року.

Кампанія Трампа поки не відповіла на запит видання Reuters про коментарі, сказані єврокомісаром Бретоном.

Як раніше повідомляв Голос Америки, радник з нацбезпеки нинішнього президента США заявляв, що майбутнє України – в НАТО, і союзники надаватимуть Україні підтримку стільки, скільки буде потрібно.

“Ми в НАТО дуже просто сказали, що майбутнє України в НАТО. Ми це мали на увазі. Це не є предметом переговорів. Це ті зобов'язання, які взяли на себе всі 31 союзник”, - сказав радник з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю на каналі CBS “Обличчям до нації”.