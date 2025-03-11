Білий дім запустив мобільний додаток для самодепортації зі США

Адміністрація Трампа у понеділок, 10 березня, запустила новий мобільний додаток, який дозволяє іммігрантам, які перебувають у Сполучених Штатах нелегально, "самодепортуватись", без загрози бути арештованим чи затриманим. Додаток - це частина зусиль команди президента США щодо депортації нелегальних іммігрантів зі США.

Додаток Служби митної та прикордонної охорони США має назву CBP Home, він пропонує можливість повідомити уряду про намір покинути країну.

"Додаток CBP Home дає іноземцям можливість виїхати з країни зараз і самостійно депортуватися, і вони все ще матимуть можливість легально повернутися в майбутньому і жити американською мрією", – заявила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноєм.

Вона додала: "Якщо вони цього не зроблять, ми їх знайдемо, ми їх депортуємо, і вони ніколи не повернуться".

Президент США Дональд Трамп під час виборчої кампанії обіцяв депортувати рекордну кількість іммігрантів, які перебувають у США нелегально. Кількість депортацій з початку його президентства відставала від торічних середньомісячних показників, коли президентом був Джо Байден.

Депортації Байдена включали багатьох, хто щойно перетнув кордон.

Адміністрація Трампа вжила інших заходів, які могли б змусити нелегальних іммігрантів покинути Сполучені Штати.

Постанова Білого дому, яка набуде чинності 11 квітня цього року, вимагатиме від людей, які не мають правового статусу в країні, зареєструватись у федеральному уряді, інакше їм загрожуватиме штраф або ув’язнення.

CBP Home замінить додаток, відомий як CBP One, який був запущений за президентства Байдена. Додаток часів Байдена включав функцію, яка дозволяла близько мільйону мігрантів у Мексиці зробити запит на перетин кордону через законний пропускний пункт.

Республіканці критикували програму Байдена, заявивши, що вона сприяє масовій міграції до Сполучених Штатів і не забезпечує належної перевірки мігрантів.

Президент Трамп припинив роботу додатку CBP One через годину після того, як вступив на посаду президента.







