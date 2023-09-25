Застосування катувань збройними силами РФ на окупованих територіях України широко розповсюджене та систематичне – звіт Комісії ООН

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні продовжує знаходити численні докази воєнних злочинів, скоєних російськими збройними силами в Україні, у тому числі незаконні атаки із застосуванням вибухової зброї, атаки, що завдають шкоди цивільному населенню, катування, сексуальне та гендерно зумовлене насильство, а також напади на енергетичну інфраструктуру. Про це у понеділок у доповіді Раді з прав людини в Женеві заявив голова комісії Ерік Мьосе.

Він зазначив, що у більшості випадків військової присутності на постраждалих об'єктах або поблизу них не було», - зазначив Мьосе.

Зокрема комісія зосередила свою увагу на розслідуванні порушень особистої недоторканості в тих районах Херсонської та Запорізької областей, які довгий час перебували під російською окупацією.

«Комісія зібрала подальші докази того, що застосування катувань російськими збройними силами на підконтрольних їм територіях було широко розповсюдженим та систематичним. Жертвами таких катувань, насамперед ставали особи, звинувачувані в тому, що вони є інформаторами українських Збройних сил», - сказав Мьосе і додав, що катування здебільшого відбувалися на території різних установ позбавлення волі, підконтрольних російській владі.

«У цих різних установах під час допитів застосовувалися схожі методи катувань, головним чином, з метою отримання інформації від жертв. Це призводило до сильного болю та страждань….У деяких випадках катування застосовувалися із такою жорстокістю, що призводили до смерті жертви», - заявив Мьосе і зазначив, що комісія продовжує документувати місцеперебування та інформацію щодо таких установ.

Зокрема, комісія встановила, що «в Херсонській області російські солдати ґвалтували та вчиняли сексуальне насильство щодо жінок віком від 19 до 83 років… Часто членів сім'ї тримали в сусідній кімнаті, змушуючи їх слухати, як відбувається таке насильство».

У звіті нагадали, що війна Росії проти України має численні руйнівні наслідки для дітей. Комісія продовжує розслідувати ситуації, «пов'язані з ймовірним переміщенням російською владою неповнолітніх без супроводу дорослих до Російської Федерації».

Мьосе також висловив занепокоєність звинуваченнями у скоєнні геноциду в Україні і зазначив, що «деякі висловлювання, що лунають у російських державних та інших засобах масової інформації, можуть становити злочин підбурювання до геноциду».

Підсумовуючи свою доповідь, голова комісії наголосив на необхідності притягнення винних до відповідальності та важливості надання постраждалим психологічної та психосоціальної підтримки.

Комісія наголосила, що всі її повідомлення, адресовані РФ, залишаються без відповіді, і високо оцінила співпрацю з урядом України.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні є незалежним органом, уповноваженим Радою ООН з прав людини, серед іншого, розслідувати всі ймовірні порушення прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов'язані з ними злочини в контексті агресії РФ проти України.

Від початку створення члени комісії здійснили понад 10 поїздок в Україні. У жовтні 2023 року комісія доповідатиме про свою діяльність Генеральній Асамблеї ООН.