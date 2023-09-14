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Мін'юст США: Ми єдині в рішучості покарати росіян, відповідальних за агресію та воєнні злочини в Україні
Сполучені Штати віддані міжнародній співпраці з метою розслідувати російські воєнні злочини в Україні та притягнути винних до відповідальності. Про це заявив міністр юстиції Меррік Гарланд під час прийому українського посольства у Вашингтоні з нагоди Дня Незалежності України.
"Ми заморожуємо та арештовуємо активи причетних росіян, ми розслідуємо воєнні злочини, які підпадають під нашу юрисдикцію, ми уважно спостерігаємо та співпрацюємо з нашими українськими партнерами для підтримки їхніх розслідувань російських воєнних злочинів", - розповів Гарланд. Він додав, що з цією метою нещодавно здійснював візити до Києва та до Міжнародного кримінального суду у Гаазі, де зустрічався із генпрокурором України Андрієм Костіним та головним прокурором МКС Карімом Ханом.
Гарланд додав: "Ми єдині в нашій рішучості, що російським винуватцям агресії, воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Україні це не зійде з рук, і ми єдині у нашій відданості підтримувати народ України у прагненні справедливості та свободи".
Під час виступу на прийомі адміністраторка урядової агенції США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер відзначила важливу роль розвитку місцевих громад в Україні у протистоянні російській війні.
"У 2014 році, коли Путін розпочав військову кампанію із захоплення Криму та частини Донбасу, лідери України побачили, як швидко громада може опинитись на передовій, і наскільки ці громади важливі для захисту держави, народу та демократії. Так почалася Україна, і ми, завдяки Конгресу, завдяки двопартійній підтримці Конгресу, ми в USAID мали привілей разом із нашими європейськими друзями підтримувати десятирічні зусилля з розширення можливостей місцевих громад", - сказала вона.
Коли Путін скупчив свої війська біля кордонів України у 2021 році, лідери громад були готові. Вони кинулися в дію.Саманта Пауер
Пауер розповіла, що із допомогою та фінансуванням уряду США в Україні вдалось досягти більшого залучення лідерів місцевих громад, навчити їх керувати своїми бюджетами і розширити доступ до базових послуг. Тож "на момент, коли Путін скупчив свої війська біля кордонів України у 2021 році, лідери громад були готові. Вони кинулися в дію. Вони проводили евакуацію. Вони надали тимчасовий притулок для переселенців", - підкреслила урядовиця.
Зокрема, вона виділила залученість жінок: "Ми зосередилися особливо на українських жінках... підтримуючи їх у тому, щоб вони брали на себе більше лідерських ролей у своїх громадах.... І оскільки українських чоловіків покликали на військову службу в Києві та за його межами, часто лідерами були українські жінки. Вони очолили зусилля з організації основних служб. Вони мобілізували зусилля волонтерів, й українські жінки допомагали навчати мирних жителів бойовій медицині".
Пауер і Гарланд наголосили, що США продовжать свою підтримку України у боротьбі за суверенітет і незалежність. Вони підкреслили, що президент Путін уже зазнав невдачі у своїх намірах.
"Україна не дала Путіну легкої перемоги, яку він очікував, проявивши надзвичайну креативність, рішучість і співчуття своїх громадян. І Україна доводить, що попри майбутні виклики, це демократія, демократія, яка все ще будується та розвивається", - додала Пауер.
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- Голос Америки
Пентагон збільшує команду в Києві для нагляду за допомогою, на тлі критики в Конгресі
Генеральний інспектор Пентагону збільшує свою команду, яка працюватиме в Києві із аудиту оборонної допомоги, наданої Україні, повідомили в Пентагоні 13 вересня.
Наразі в посольстві США в Києві вже працює представник Служби генерального інспектора Пентагону, структури внутрішнього аудиту американського оборонного відомства.
Загалом, зауважили в Пентагоні, відомство здійснює 21 проект із нагляду за допомогою Україні і планує виконання ще чотирьох таких проектів, а також регулярно звітує про нагляд над допомогою перед американськими законодавцями.
Цієї осені американський Конгрес розглядатиме запит на надання додаткової допомоги Києву. Пакет, який зокрема передбачає виділення приблизно 13 мільярдів доларів додаткової оборонної допомоги Україні, подав президент США Джо Байден.
В Республіканській партії низка законодавців вважають, що нагляд за допомогою Україні недостатній. Спікер Палати представників США Кевін Маккарті, який підтримує допомогу Україні, послідовно виступає за збільшення підзвітності допомоги. А в липні сенатори-республіканці Джош Говлі, Дим Ріш, Роджер Вікер та Джон Кеннеді запропонували виділити 10 мільйонів доларів на створення служби з контролю над витратами уряду США на підтримку України. Говлі послідовно виступає проти надання Україні допомоги. Ріш та Вікер є палкими прихильниками допомоги Україні і щодо перевірок раніше заявляли, що чинна система аудиту є достатньою.
Пентагон піддавали критиці за те, що він припустився бухгалтерської помилки при передачі Україні зброї. Так, в листі сенатори-республіканці Джей Ді Венс та Чіп Рой заявляли, що "абсурдно" схвалювати додаткові кошти, якщо уряд "немає ясності" щодо того, скільки надано Україні.
Раніше цього тижня лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл звернувся до однопартійців, щоб запевнити їх, що допомозі США Україні не бракує підзвітності.
“Сьогодні я хотів би підняти тему помилкового уявлення про те, що смертоносній допомозі США бракує необхідної підзвітності та захисту від зловживання. Сполучені Штати напевне мають глибше розуміння, як Україна використовує зброю, надану їй Сполученими Штатами та нашими союзниками, ніж це було з будь-якою іншою країною-партнером”, - заявив Макконнелл.
Лідер республіканської меншості у Сенаті наголосив, що “Україна – це не Ірак і не Афганістан. Це сучасна демократія, твердо віддана інтеграції із Заходом”.
“Російська ескалація минулого року призвела до кардинальних політичних змін у тому, як Україна ставиться до корупції. Сьогодні корупція та нецільове використання коштів чи зброї можуть означати смерть близьких людей або поставити під загрозу підтримку Заходу. Я не кажу, що корупція зникла. Навіть у найгірших конфліктах або в найрозвиненіших демократіях людська природа залишається. Але розрахунок втрат змінився. І надійні, незалежні антикорупційні органи призводять до змін”, - заявив Мітч Макконнелл у Сенаті у вівторок, 12 вересня.
Лідер республіканської меншості у Сенаті повідомив, що він особисто зробив запит, аби в перед сенаторами виступив посадовець з офісу, який наглядає за американською допомогою при Пентагоні, Держдепі та USAID, “щоб проінформувати сенаторів-республіканців про стан незалежного нагляду за цією допомогою”.
Військовий, що шукає загиблих воїнів. Відео
Кулеметник Олексій Масюченко у цивільному житті був водолазом і займався пошуком решток загиблих солдатів Другої світової. Зараз, у перервах між боями на фронті, він продовжує займатися справою свого життя — пошуком загиблих воїнів. З військовим спілкувалися Олена Адаменко та Михайло Заїка.
Болгарія й НАТО обговорюють, як реагувати на «провокаційні дії» Росії в Чорному морі – міністр
Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що його країна обговорює з союзниками по НАТО можливу реакцію на дії Росії, яка оголосила частину болгарської економічної зони в Чорному морі закритою для судноплавства – через навчання російського флоту, які там проходять. Болгарія вважає ці дії провокаційними, зазначив Тагарев.
Водночас він визнав, що його міністерство не має сценаріїв дій на випадок нападу Росії на цивільні судна, що прямують з українських портів через болгарські територіальні води. «Наразі не існує безпосереднього ризику або загрози нападу на торгове судно, що йде у територіальних водах країни-члена НАТО», – вважають у болгарському оборонному відомстві.
У серпні Тагарев зауважував, що дії Росії можуть спричинити зіткнення з Північноатлантичним альянсом у Чорному морі, оскільки вона «постійно намагається розширити зону свого контролю».
«Ми не можемо виключити зіткнення між НАТО та Росією в Чорному морі, але прагнемо уникнути ескалації. Однак це залежить від дій Росії. Росія постійно провокує НАТО, зокрема розширюючи зону свого контролю», – наголосив чиновник.
17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру. У серпні ВМС оголосили тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України.
Борис Джонсон кличе Захід, США посилити допомогу Україні і натякає Трампу
Колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон виступив з палким закликом до демократичних країн і окремо до Сполучених Штатів, щоб вони посилили військову допомогу українцям, щоб прискорити перемогу України у війні проти російського вторгнення.
Перемога Путіна була б катастрофою і для Заходу, і для американського лідерства.
Повернувшись з чергової поїздки в Україну, Джонсон у статті в британському тижневику Spectator висловив думку, що міжнародна підтримка досі не відповідає потребам українців, і що вона не досягла рівня необхідного, аби покласти край російській агресії.
«Від нас вони хочуть лише одного - озброєнь, щоб довести цю роботу до кінця. Я просто не розумію, чому ми й досі зволікаємо. Чому ми завжди такі повільні? Як ми можемо дивитися цим чоловікам в очі і пояснити затримки?», - запитує він після опису спілкування у лікарні з пораненими українськими солдатами, які просили допомогти вигнати російських загарбників.
Джонсон виокремлює потребу додаткових переносних зенітних ракет, систем протиповітряної оборони, а також далекобійної артилерії.
Він підкреслює цінність переданих Україні британсько-французьких ракет Storm Shadow/SCALP і зауважує, що США досі не надали американські ракети ATACM.
На думку Бориса Джонсона допомога Україні важлива саме для Заходу, бо навіть видимість перемоги Путіна («йому досить лише втримати принаймні частину загарбаної території»), була б «жахливим» сигналом для світу, що «агресія дає результати, що європейські кордони знову можна змінювати силою».
«США виділили на допомогу збройним силам України лише приблизно 1% свого річного бюджету. А Велика Британія виділила лише частку того, що надали США», - підкреслює він.
Борис Джонсон прямо звертається до американських політиків і натякає на колишнього президента Дональда Трампа, який змагається за висунення його кандидатури від Республіканської партії на президентські вибори у США 2024 року.
«Перемога Путіна була б катастрофою і для Заходу, і для американського лідерства. І я не думаю, що такий результат міг би легко витримати хтось з президентів США, не кажучи вже про того, який хотів Повернути Америці велич», - пише колишній прем’єр-міністр, згадуючи виборче гасло Трампа.
Подумати тільки: Черчилль витратив два роки, переконуючи Рузвельта приєднатися до Другої світової війни!
Українська перемога, доводить Джонсон, означала б протилежне: «Сигнал для світу, що ми дбаємо за демократію, що ми готові відстоювати свої принципи, що Заходу вистачає сміливості триматися курсу, аж поки ми чогось досягнемо».
Джонсон окремо згадує «декого у Вашингтоні», хто пропонує зосереджуватися насамперед на Китаї і «тримати ракети ATACM в резерві, щоб надати для захисту Тайваню».
«Яка нісенітниця, - наголошує Джонсон, - Найкращий спосіб уникнути нападу на Тайвань - це домогтися, щоб українці перемогли, і то якнайшвидше».
Він переконує, що «перемога України заново утвердить та додасть енергії Заходу і всьому, що ми відстоюємо. Але насамперед це означатиме визволення прекрасної і повністю невинної країни, на яку вчинено свавільний злочинний напад».
Борис Джонсон завершує закликом надати «українцям всю необхідну військову допомогу, щоб довести справу до якомога швидшого звершення», щоб припинити жертвувати людей «в тому безглуздому конфлікті».
У розмові з київським журналістом Дмитром Гордоном у Києві Джонсон послався на історичний досвід британського переконування Сполучених Штатів у потребі залучатися до розв'язання європейських проблем.
За словами Джонсона однією з заслуг британського лідера часів Другої Світової війни Вінстона Черчилля було переконування американського президента Рузвельта приєднатися до війни у Європі.
«Черчилль змусив би США зрозуміти, що це шанс для свободи в усьому світі. Подумати тільки: Черчилль витратив два роки, переконуючи Рузвельта приєднатися до Другої світової війни! Два роки Британія була майже наодинці. Англо-американська угода стала її досягненням. І саме тому Захід виграв із союзниками Другу світову війну...», - сказав Борис Джонсон.
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