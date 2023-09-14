Мін'юст США: Ми єдині в рішучості покарати росіян, відповідальних за агресію та воєнні злочини в Україні

Сполучені Штати віддані міжнародній співпраці з метою розслідувати російські воєнні злочини в Україні та притягнути винних до відповідальності. Про це заявив міністр юстиції Меррік Гарланд під час прийому українського посольства у Вашингтоні з нагоди Дня Незалежності України.

"Ми заморожуємо та арештовуємо активи причетних росіян, ми розслідуємо воєнні злочини, які підпадають під нашу юрисдикцію, ми уважно спостерігаємо та співпрацюємо з нашими українськими партнерами для підтримки їхніх розслідувань російських воєнних злочинів", - розповів Гарланд. Він додав, що з цією метою нещодавно здійснював візити до Києва та до Міжнародного кримінального суду у Гаазі, де зустрічався із генпрокурором України Андрієм Костіним та головним прокурором МКС Карімом Ханом.

Гарланд додав: "Ми єдині в нашій рішучості, що російським винуватцям агресії, воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Україні це не зійде з рук, і ми єдині у нашій відданості підтримувати народ України у прагненні справедливості та свободи".

Під час виступу на прийомі адміністраторка урядової агенції США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер відзначила важливу роль розвитку місцевих громад в Україні у протистоянні російській війні.

"У 2014 році, коли Путін розпочав військову кампанію із захоплення Криму та частини Донбасу, лідери України побачили, як швидко громада може опинитись на передовій, і наскільки ці громади важливі для захисту держави, народу та демократії. Так почалася Україна, і ми, завдяки Конгресу, завдяки двопартійній підтримці Конгресу, ми в USAID мали привілей разом із нашими європейськими друзями підтримувати десятирічні зусилля з розширення можливостей місцевих громад", - сказала вона.

Коли Путін скупчив свої війська біля кордонів України у 2021 році, лідери громад були готові. Вони кинулися в дію.

Пауер розповіла, що із допомогою та фінансуванням уряду США в Україні вдалось досягти більшого залучення лідерів місцевих громад, навчити їх керувати своїми бюджетами і розширити доступ до базових послуг. Тож "на момент, коли Путін скупчив свої війська біля кордонів України у 2021 році, лідери громад були готові. Вони кинулися в дію. Вони проводили евакуацію. Вони надали тимчасовий притулок для переселенців", - підкреслила урядовиця.

Зокрема, вона виділила залученість жінок: "Ми зосередилися особливо на українських жінках... підтримуючи їх у тому, щоб вони брали на себе більше лідерських ролей у своїх громадах.... І оскільки українських чоловіків покликали на військову службу в Києві та за його межами, часто лідерами були українські жінки. Вони очолили зусилля з організації основних служб. Вони мобілізували зусилля волонтерів, й українські жінки допомагали навчати мирних жителів бойовій медицині".

Пауер і Гарланд наголосили, що США продовжать свою підтримку України у боротьбі за суверенітет і незалежність. Вони підкреслили, що президент Путін уже зазнав невдачі у своїх намірах.



"Україна не дала Путіну легкої перемоги, яку він очікував, проявивши надзвичайну креативність, рішучість і співчуття своїх громадян. І Україна доводить, що попри майбутні виклики, це демократія, демократія, яка все ще будується та розвивається", - додала Пауер.