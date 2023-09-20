Блінкен на Радбезі про вторгнення Путіна в Україну: "Ми не дозволимо одній людині писати наше майбутнє за нас"

Сполучені Штати не стоятимуть осторонь, коли Росія або інші країни-агресори порушують основоположні правила, на яких ґрунтується міжнародний порядок. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН у середу заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

На початку промови Блінкен нагадав присутнім про жахи російських воєнних злочинів, навівши приклад села Ягідне у Чернігівській області, де росіяни у шкільному підвалі утримували кількасот цивільних майже місяць. Блінкен побував там під час свого візиту до України на початку вересня. "Вони сиділи там так щільно, що ледве могли дихати... коли вони кричали тим, хто їх ув'язнив, що люди були хворі і потребували медичної допомоги, російські солдати кричали у відповідь, що нехай вони помирають... найстаршій жертві було 93 роки, наймолодшій - шість тижнів", - розповів держсекретар США.

У цій війні є агресор і є жертва, одна сторона атакує основні принципи Статуту ООН, інша - бореться за їхній захист

"У цій війні є агресор і є жертва, одна сторона атакує основні принципи Статуту ООН, інша - бореться за їхній захист", - підкреслив Блінкен.

Він також розповів, що намагаючись стерти Україну із карти світу й відновити втрачену імперію, Росія здійснює низку злочинів проти людяності: "Саме вторгнення Росії порушує ключові положення Статуту ООН - повагу до суверенітету та територіальної цілісності всіх націй. Друге: Росія вчиняє воєнні злочини та злочини проти людяності та Україна майже щодня. По-третє, Росія продовжує вдаватись до небезпечних ядерних погроз, розміщуючи ядерну зброю у Білорусі і продовжуючи використовувати найбільшу атомна електростанція у Європі та її працівників як щит для своєї агресії, ризикуючи катастрофічними наслідками. Четверте: Росія використовує голод як зброю".

У промові Блінкен рішуче засудив зближення та співпрацю Росії із режимами в Ірані та Північній Кореї. Він також відповів на критику деяких країн чи політиків про те, що "продовження підтримки України та притягнення до відповідальності Росії" начебто відвертає увагу від вирішення інших важливих світових питань.

"Це - хибний вибір, ми можемо і повинні робити й те, й інше. І ми робимо і те, й інше, - підкреслив Блінкен. - Сполучені Штати - світовий лідер цих зусиль, і як президент Байден сказав Генеральній Асамблеї вчора: ми продовжуватимемо робити більше ніж робимо вже, щоб відповідати на вимоги нашого часу. Водночас ми повинні - як чітко сказав президент Байден - зміцнювати стовпи, на яких базуються мирні відносини між країнами, без яких ми не зможемо досягти жодної з наших цілей".

Свою промову Блінкен підсумував, розповівши, що під час візиту до України він також побачив, як український народ "відбудовується та повертає своє майбутнє - це право всіх членів нашої Організації Об'єднаних Націй". Він додав: "Це те, що ми захищаємо, коли виступаємо за міжнародний порядок. Це право людей не тільки виживати, але й процвітати, щоб створювати своє майбутнє. Наш народ, народ України, люди всіх націй мають право створювати своє майбутнє. Ми не можемо і ми не дозволимо одній людині написати це майбутнє за нас".

Росія знає про силу колективних дій, тому вона дуже намагається послабити та розділити міжнародну спільноту

Виступаючи на засідання Ради Безпеки ООН заступник прем'єр-міністр Великої Британії Олівер Доуден наголосив, що боротьба України проти російської агресії – це боротьба не лише за свободу окремого народу, а й за принципи, на яких базується сама Організація Об'єднаних Націй. "Коли російські танки увійшли в Україну, вони розтоптали кожен із цих принципів, - підкреслив Доуден. - Кожна ракета, кожна бомба, кожен незаконний арешт, кожна частина пропаганди були кричущим нападом не лише на свободу, але й на нашу багатосторонню систему, засновану на правилах".

Британський представник зазначив, що загалом Україна повернула 50% території, захопленої Росією із початку війни, "а в Харкові та Херсоні знову майорить жовто-блакитний прапор. Цей прапор майорить у всьому світі, відображаючи нашу солідарність з Україною".

"Росія знає про силу колективних дій, тому вона дуже намагається послабити та розділити міжнародну спільноту. Отже, так само як нам потрібно колективно протистояти нашим найбільшим викликам щодо глобальної бідності, зміни клімату та штучного інтелекту, нам потрібна ефективна багатосторонність для вирішення, - сказав Доуден. - Домогтися справедливості для багатьох, багатьох жертв. Щоб відновити зруйновані міста та створити нові можливості. Щоб відновити експорт зерна. Допомогти повернути Україну на шлях процвітання. Щоб забезпечити мир".

Нагадаємо, початку засідання президент України Володимир Зеленський запропонував реформувати інституції ООН зокрема таким чином, щоб розширити кількість постійних представників Радбезу, щоб більшістю голосів Генасамблея могла подолати вето Радбезу, а також розробити "систему превенції агресій через раннє реагування на дії, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету держав", зокрема через застосування превентивних санкцій.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден під час виступу на Генасамблеї ООН пообіцяв продовжити роботу для розширення кількості представників у Раді Безпеки.