Парламент Німеччини посилює військову підтримку України. Чи йдеться про Taurus і в чому перевага німецьких ракет над Storm Shadow/SCALP

Німецькі законодавці схвалили подальшу військову підтримку України, включаючи системи озброєння великої дальності.

При цьому депутати Бундестагу відхилили окремий документ опозиції щодо того, аби доставити Києву крилаті ракети Taurus, вказує DW.

"Росія Путіна є і залишатиметься найбільшою загрозою безпеці Європи в осяжному майбутньому", - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у своєму виступі перед парламентарями, додавши, що Німеччина протистоятиме їй "усіма силами".

"Езопова політична мова"

Більшість німецьких законодавців проголосувала за пропозицію коаліції канцлера Олафа Шольца із зобов'язанням поставити "додаткові системи зброї великої дальності та боєприпаси", однак не було конкретної згадки про ракети Taurus. Які саме системи озброєння затверджено - не вказано, що породило непорозуміння щодо того, чи йдеться про Taurus або інші види зброї.

Водночас український депутат Єгор Чернєв, голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО, який був присутній на голосуванні у німецькому парламенті, написав у Facebook, що "Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення "точкових ударів глибоко в тилу російського агресора". Тобто Таурусів".

"Рішення за Шольцом. Градус питання поступово підвищуємо, щоб добитися результату", - додав Чернєв і в коментарях під дописом зауважив: "Це езопова політична мова. Опозиція тягнула свій проєкт, там була назва - Тауруси. Коаліція компромісно погодила текст про зброю далекої дії. Інших ракет для таких цілей у Німеччини немає".

Раніше австрійський оборонний експерт Густав Грессель також заявляв, що Taurus - "єдина зброя глибокого ураження, яку має Німеччина".

Також на засіданні Бундестагу були генеральний прокурор України Андрій Костін і посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Опозиція Шольца до ідеї надання Taurus

Після США Німеччина є другим за величиною донором військової допомоги Україні в обороні від російської агресії, але Шольц опирається внутрішньому та зовнішньому тиску щодо постачання Києву ракет Taurus, побоюючись міжнародної ескалації конфлікту, нагадує Reuters.

Німецьке інформаційне агентство DPA також зауважує, що канцлер Німеччини Олаф Шольц "заблокував постачання ракет німецького виробництва в Україну, посилаючись на побоювання, що ця зброя великої дальності може бути використана для завдання ударів по території Росії та потенційної ескалації конфлікту".

Як пише Радіо Свобода, 17 січня цього року голосування у Бундестазі щодо передачі Україні німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus також не було успішним. Німецькі експерти очікували на це рішення вже в лютому.

Taurus проти Storm Shadow/SCALP

Taurus – німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 кілометрів. Вони є схожими до британсько-французьких Storm Shadow/SCALP, які вже успішно використовують українські військові. Вони призначені для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей, без заходу літака-носія в зону ППО противника, додає Радіо Свобода.

При цьому видання Politico пояснює, що хоча, на перший погляд, ці ракети мають схожі характеристики - запускаються з винищувачів, обидва мають довжину близько 5 метрів і важать приблизно однаково, мають радіус дії до 500 кілометрів і дуже схожі боєголовки, - різниця у детонаторі ракети для підриву своєї боєголовки.

"Storm Shadow/SCALP BROACH використовує систему MAFIS, де затримка між ударом і детонацією боєголовки встановлюється вручну. Це ускладнює правильне націлювання на складні об'єкти, такі як мости, оскільки боєголовка може спочатку пройти через відносно тонке дорожнє полотно, перш ніж вдаритися по справжньому об'єкту — бетонній колоні, що тримає всю конструкцію, - пояснює видання. - Taurus вирішує цю проблему, оскільки його боєголовка MEPHISTO оснащена детонатором "розпізнавання порожнеч та підрахунку шарів" PIMPF, який може розпізнавати шари матеріалу та пустоти й може ефективніше підривати багатошарові або підземні цілі".

Видання цитує Фабіана Гоффманна з Університету Осло, яких стверджує: "Одна ракета, оснащена детонатором для визначення порожнечі та підрахунку шарів, може завдати шкоди, якої раніше можна було досягти лише двома або більше точно скинутими бомбами". Він переконує, що це дасть Україні можливість завдавати ударів по Керченському мосту. Саме це, вважає Politico, може бути однією з причин побоювань Шольца щодо ймовірної ескалації війни РФ в Україні.

Серед інших причин опору до передачі Україні Taurus - той факт, що навчання з використання цих ракет забере довший час через більшу складність, ніж Storm Shadow/SCALP.

Також французькі й британські військові розробляють замінники цих ракет для своєї армії, у той час, як для Німеччини це залишається основною ракетою такого типу. Тож якщо вони потраплять до росіян, дехто вважає, що це може нести ризики того, що вони почнуть виробляти схоже озброєння, пише Politico. Taurus створені для протидії російським системам ППО Панцир та С-400, що робить їх особливо важливою ціллю для РФ.

Нагадаємо, Сполучені Штати також постачають Україні свої ракети далекої дії ATACMS, однак у певній модифікації та в обмеженій кількості.

У статті використано матеріали Reuters