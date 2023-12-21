Десять країн заснували Талліннський механізм із самооборони України у кіберпросторі

Десять країн офіційно запустили так званий Талліннський механізм для координації зусиль щодо розбудови й підтримки потенціалу України у цивільному кіберпросторі.

Про ініціативу США, Канади, Данії, Естонії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Швеції та Британії повідомив 20 грудня Державний департамент США. НАТО і Європейський Союз виступили членами-спостерігачами. До механізму також залучено провідні технологічні компанії та неурядові організації країн-спонсорів.

За повідомленням Держдепу, новий механізм дозволить Україні “відстояти своє фундаментальне право на самооборону в кіберпросторі та задовольнити довгострокові потреби у кіберстійкості”.

Про нову ініціативу повідомили кілька держав-учасниць механізму на офіційних вебсайтах міністерств закордонних справ.

Механізм було створено на першій зустрічі країн-спонсорів навесні цього року з метою допомогти Україні захистити критично важливу інфраструктуру – від енергетичних компаній до банків – від кібернападів з боку Росії на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну.

За допомогою цього механізму “потреби України будуть систематизовані та узгоджені з можливостями донорів таким чином, щоб підтримка з боку різних країн становила єдине ціле, а Україна могла захистити себе в кіберсфері”, йдеться в пресрелізі Міністерства закордонних справ Естонії.

“Загарбницька війна Росії проти України не ведеться виключно на звичайному полі бою”, – заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. “Цілями Росії є кіберпотенціал України, як військовий, так і цивільний, і тому вкрай важливо підтримувати кіберзахист України та її здатність відновлювати та розвивати відповідну інфраструктуру”.

Передбачено, що напрямки діяльності механізму будуть відмінними від вже наявних зусиль з розбудови кіберпотенціалу України у військовій сфері. Водночас робота в рамках механізму доповнюватиме такі військові зусилля та інші цивільні заходи з нарощування кіберпотенціалу України, зазначено в пресрелізі Державного департаменту США з нагоди підписання.

Міністерка Фонду стабільності та безпеки під час конфліктів у Британії баронеса Невіль-Рольф сказала: “Британія та Україна борються пліч-о-пліч у кібервійні проти Росії, чиї жахливі атаки не знають меж. Росія атакує кіберінфраструктуру України, щоб завдати шкоди невинним людям, задушити економіку та посіяти плутанину. Ось чому Британія підтримує Україну надсучасними технологіями, інструментами та досвідом, щоб запобігти цим жорстоким атакам, у тому числі на критичну інфраструктуру. Наша підтримка залишається непохитною”.

За інформацією естонського МЗС, механізм матиме естонський фронт-офіс у Києві, а також польський бек-офіс у Варшаві та координаційну групу, що об’єднуватиме представників України та всіх країн-спонсорів. Механізм також буде відкритий для нових учасників. Естонія виділить 500 000 євро для підтримки механізму у 2024 році.