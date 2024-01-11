IFC мобілізувала майже мільярд доларів для приватних компаній України

Міжнародна фінансова корпорація (Відділ приватних інвестицій Світового банку) мобілізувала майже 1 мільярд доларів для відновлення приватного сектора України, повідомляє агенство Reuters.

Виступаючи напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, керуючий директор Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Махтар Діоп, сказав, що приблизно 620 мільйонів доларів із коштів, залучених для України – частина пакету на 2 мільярди доларів, оголошеного в грудні 2022 року – надходять із власного балансу IFC та ще 360 мільйонів доларів із зовнішнього фінансування.

Але майбутній шлях не позбавлений труднощів, додав він.

"Перш за все, нам потрібно продовжувати стежити за тим, як розвивається політична ситуація, і є певні занепокоєння", — сказав Діоп.

"Нам потрібно буде продовжувати мобілізувати більше ресурсів, щоб трохи гарантувати деякі інвестиції, які ми робимо, тому що ми беремо багато інвестицій на свій власний баланс", — сказав він.

Надання гарантій, щоб дати зовнішнім інвесторам впевненість у витраченні ресурсів, було "головним викликом", який стояв перед IFC у мобілізації додаткових коштів для пакету підтримки, сказав Діоп.

Наразі IFC профінансувала гарантії на суму 304 млн доларів у сільськогосподарському секторі за підтримки Багатостороннього агентства гарантій інвестицій Світового банку для імпорту та експорту зерна, а також на виробництво сонячних панелей і акумуляторних батарей у партнерстві з норвезьким постачальником енергії Scatec.

IFC також розглядає можливість інвестування в офшорну вітрову енергетику та розподільні потужності, але плани ще не завершені.

Як повідомляв раніше Голос Америки, в МВФ наголошують на важливості своєчасного надходження коштів міжнародних донорів для підтримки української економіки, але зазначають - наприкінці року українська влада вжила заходів, щоб забезпечити запаси коштів на випадок затримки міжнародної допомоги.

"Ми також наголошуємо – асигнування мають надходити вчасно", - заявив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки. Відповідаючи на питання, які саме строки допомоги будуть вчасними для України, Кеммер додав: "Безумовно, ми очікуємо, що донорська підтримка надійде в першому кварталі".

В грудні Україна отримала 5 млрд доларів США зовнішнього фінансування для державного бюджету, повідомили в Міністерстві фінансів. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11% із загального обсягу фінансової допомоги. Серед них 8 млн доларів США надав Світовий банк.