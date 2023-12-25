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Україна отримала 1,34 млрд доларів від Світового банку

Держбюджет України отримав 1,34 млрд доларів США як шосте додаткове фінансування в рамках проекту Світового банку
Держбюджет України отримав 1,34 млрд доларів США як шосте додаткове фінансування в рамках проекту Світового банку

Держбюджет України отримав 1,34 млрд доларів США як шосте додаткове фінансування в рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine), йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства фінансів.

«Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС)», – повідомили в Мінфіні.

Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд доларів, які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії уряду Японії.

Шосте додаткове фінансування проєкту PEACE in Ukraine містить також і грантову складову:

  • 190 млн доларів – від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF);
  • 50 млн доларів – від уряду Сполучених Штатів Америки;
  • 20 млн доларів – від уряду Швейцарії.

    Раніше, 14 грудня, Світовий банк оголосив про виділення 1,34 мільярда доларів додаткової фінансової допомоги для забезпечення критично важливих державних послуг на національному та регіональному рівнях в Україні.

    Як повідомляє в релізі банку, цей пакет фінансування надається в рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні(PEACE)», який є невід’ємною частиною пакету міжнародної підтримки для України, спрямованої на задоволення її фінансових потреб у 2024 році.

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