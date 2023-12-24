Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

"План Б" для України. Як знайти внутрішні ресурси зараз, і в які галузі інвестуватиме бізнес після завершення війни

Національна стратегія надходжень має забезпечити потреби бюджету в час невизначеності щодо великих пакетів донорів, кажуть в МВФ. Фото для ілюстрації: машина в Києві оздобена гербом України, грудень 2023 року.
Національна стратегія надходжень має забезпечити потреби бюджету в час невизначеності щодо великих пакетів донорів, кажуть в МВФ. Фото для ілюстрації: машина в Києві оздобена гербом України, грудень 2023 року.

Український уряд робить кроки, щоб збільшити внутрішні надходження до бюджету в перші місяці нового року, сподіваючись, що США та ЄС затвердять масштабні пакети допомоги для України, що забезпечить стабільне надходження коштів в наступні місяці 2024.

В МВФ очікують, що український уряд зосередиться на генерації внутрішніх ресурсів, зокрема йдеться про податкові надходження та запозичення на внутрішньому ринку.

"Економіка розвиватиметься і економічну діяльність підтримають структурні реформи, покращення управління, яке зміцнить економіку і принесе додаткові податкові надходження, – каже директор європейського департаменту Фонду Альфред Кеммер.

"Але на додаток до цього, зараз є Національна стратегія надходжень, щоб отримати більше бюджетних коштів і забезпечити потреби бюджету в цей час", – додає Кеммер в інтерв'ю Голосу Америки. Він наголосив – донори "докладають надзвичайних зусиль, щоб затвердити пакети і вчасно надати кошти".

Поки великі пакети не затверджено, авансова сплата дивідендів держкомпаній, а також збільшення обсягу запозичень на внутрішньому ринку – серед заходів, які український уряд планує, щоб "максимально наблизити" ресурси на січень-лютий.

Про так званий "план Б" фінансування заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в презентації макропрогнозів на 2024 рік в Центрі економічної стратегії, повідомляють українські ЗМІ.

Для того, щоб забезпечити надходження від економіки, потрібно щоб український бізнес працював стабільно і створював робочі місця. Бізнес адаптується до праці в умовах війни, кажуть оглядачі. Після падіння на майже 30% в 2022 році, економіка України, за очікуваннями, зросте на 5% цього року.

Готові інвестувати вже зараз ті, хто вже "набив ґулі" в Україні

Попри війну, деякі компанії навіть розширюють виробництво. Nestle інвестує понад 40 мільйонів доларів в будівництво нового заводу у Волинській області. Раніше німецька Bayer оголосила про інвестиції понад 60 мільйонів доларів у аграрне виробництво в Житомирській області. До війни компанія інвестувала в аграрні об'єкти регіону понад 200 мільйонів євро.

До України інвестують компанії, які вже давно тут працюють і "набили ґулі", долаючи різні перепони для бізнесу. Інші ж здебільшого готують проєкти для інвестицій після завершення війни. Такими оцінками з Голосом Америки поділився партнер і засновник фінансової компанії FinPoint Сергій Будкін.

Наступного року компанії планують нові інвестиції і у 2024 році будуть і інвестиції "greenfield", тобто побудова нового виробництва, і інвестиції в купівлю існуючих компаній великими іноземними компаніями, але на 99% це будуть тільки ті, хто вже присутні в Україні.
Сергій Будкін

Він переконаний - наступний рік принесе Україні нові інвестиції.

"Наступного року компанії планують нові інвестиції і у 2024 році будуть і інвестиції "greenfield", тобто побудова нового виробництва, і інвестиції в купівлю існуючих компаній великими іноземними компаніями, але на 99% це будуть тільки ті, хто вже присутні в Україні", - каже Будкін.

Для того, щоб полегшити роботу в Україні, міжнародні організації розпочали проєкти із страхування ризиків війни.

Нещодавно таку програму відкрила і американська корпорація фінансування інвестицій, Світовий банк та ЄБРР. Однак, не всі такі програми вже запрацювали, каже Будкін.

"На жаль, зараз немає якоїсь системної програми, де було б зрозуміло: є вікно, ти пішов туди, заплатив суму грошей в залежності від того, де розташоване твоє виробництво, отримав певний страховий поліс, який буде тебе захищати від негараздів, пов'язаних з війною, починаючи від "шахедів", закінчуючи загрозою руйнування каналів продажу, чи поставок", - каже він.

Фінансист все ж вказує на успішні проєкти зі страхування ризиків війни, зокрема програма страхування Швейцарії для Nestle, а також польська програма для Bayer.

Ключова фраза більшості інвесторів - "після війни"

А от щодо зацікавленості у повоєнних інвестиціях, тут спектр можливостей достатньо великий, каже Будкін, який працює над залученням іноземних інвестицій до України.

Є ті, хто цікавиться можливістю інвестувати до традиційних галузей української економіки, як от видобуток корисних копалин, інші розглядають можливості вкладати в новітні галузі, як виробництво технічного водню.

Будкін навів три сфери, до яких компанії з-за кордону виявляють найбільшу зацікавленість:

  • Більшість зацікавлених компаній прагнуть долучитись до повоєнної відбудови як виробники будівельних матеріалів
  • Ті, хто після війни прагнуть долучитись до переробки українських корисних копалин, розвитку виробництва зеленої сталі в Україні, зеленої енергетики
  • Агропереробка. До війни, каже Будкін, Україну сприймали, як країну, що експортує збіжжя, не переробляючи його, але зараз інвестори цікавляться можливістю виробляти товари з доданою вартістю.
  • Військово-технічний сектор. Український ВПК почав розвиватись для того, щоб забезпечувати потреби Українських збройних сил, а після закінчення війни може перетворитись на джерело поставок для війська НАТО і Заходу технологій, що "пройшли випробування в Україні" і можуть стати "зброєю завтрашнього дня", каже оглядач.
Скільки може протриматись Україна без зовнішньої допомоги та як зберегти стабільність економіки? Відео
Embed
Скільки може протриматись Україна без зовнішньої допомоги та як зберегти стабільність економіки? Відео

No media source currently available

0:00 0:11:01 0:00
Direct link

  • 16x9 Image

    Оксана Бедратенко

    Веб-редакторка, журналістка, економічна оглядачка Української служби Голосу Америки. Висвітлюю теми міжнародних санкцій, економіки воєнного часу, світові тенденції на ринках нафти та газу, новини фінансової сфери. Пояснюю просто складні теми міжнародних відносин, економіки США, України та світу, як в розлогих статтях, так і в коротких графічних відео.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG