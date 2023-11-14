“Бос не збирається йти ні за яких обставин”. Судові справи проти Дональда Трампа отримали подальший розвиток

У продовження судових справ проти колишнього президента США Дональда Трампа, у понеділок, 13 листопада, Дональд Трамп-молодший вдруге свідчив у цивільній судовій справі у штаті Нью-Йорк щодо фінансового шахрайства, намагаючись захистити свого батька й Організацію Трампа. Про це повідомляють американські та міжнародні ЗМІ.

Того самого дня, мережа ABC News та видання Washington Post оприлюднили частину відео розмови колишньої адвокатки Трампа з прокурорами у кримінальній судовій справі щодо втручання у президентські вибори 2020 року у штаті Джорджія, в якій вона заявила, що Дональд Трамп "не збирався залишати" Білий дім.

Трампа-молодшого викликали на прохання адвокатів захисту, які поставили за мету краще представити суду точку зору родини Трампів у справі, результатом якої може стати руйнування їхнього бізнесу нерухомості, зауважує видання USA Today.

Про що йдеться у цивільній справі проти Трампа?

Як писав раніше Голос Америки, у цій цивільній справі на загальну суму 250 мільйонів доларів Трампа звинувачують у свідомому перебільшенні вартості своїх активів з метою отримання кращих умов кредитування.

Суддя Артур Енґорон вже постановив, що Трамп, його сини та організація загалом вчинили шахрайство, й теперішня справа має на меті розглянути додаткові звинувачення, а також з’ясувати, яке саме покарання може бути призначене. Трамп і його родина вважають цю та інші судові справи проти колишнього президента політично мотивованими.

У своїх свідченнях Трамп-молодший усіляко вихваляв Організацію Трампа та її проєкти нерухомості й назвав батька “митцем з нерухомістю”, додавши, що “він бачить те, чого не бачать інші люди”, зазначає мережа CNN.

Протягом попередніх свідчень Трамп-молодший заявляв, що працював над проєктами організації, але не вдавався у суть фінансових звітів організації чи свого батька, покладаючись на бухгалтерів організації та запрошеної зовнішньої бухгалтерської фірми, додає USA Today.

За оцінками ЗМІ, свідчення Дональда Трампа-молодшого вказують на те, як адвокати Трампа планують побудувати його подальший захист, а саме, наполягаючи на тому, що Трамп і його родина не вчинили нічого навмисно незаконного, і що фінансові звіти Трампа не вводили в оману кредиторів, адже різні люди можуть по-різному оцінювати вартість одного й того самого нерухомого майна.

Оглядачі CNN очікують, що адвокати Трампа покличуть другого сина Трампа – Еріка – й самого колишнього президента дати свідчення ще раз у спробі реалізувати їхню стратегію захисту. Також вони очікувано подаватимуть апеляцію на рішення судді у справі, якщо це не буде виправдання Трампа.

Справа про втручання у вибори

В іншій справі проти колишнього президента – кримінальному провадженні щодо втручання у президентські вибори 2020 року у штаті Джорджія – мережа ABC News та видання Washington Post здобули інформацію, що Трамп “не збирався залишати” Білий дім попри поразку на виборах 2020 року.

Зокрема, ці ЗМІ оприлюднили частину відео з конфіденційної розмови колишньої адвокатки Трампа Дженни Елліс з прокурорами, в якій вона зізналася, що після виборів 2020 року помічник Трампа Ден Скавіно сказав їй, що "бос не збирається йти ні за яких обставин", попри те, що на той час він уже програв вибори й зазнав поразки у більшості своїх судових справ, покликаних спростувати результати виборів.

Як зазначає ABC News, коли Елліс намагалася пояснити Скавіно, що можливостей поставити під сумнів результати виборів фактично не залишилося, й перепросила за це. Скавіно зазначив: “Ну, нам байдуже, і ми не збираємося йти”.

Елліс так переповіла подальшу розмову, яку цитує ABC News: «"І я сказала: "Що ви маєте на увазі?” І він сказав: “Ну, бос”, маючи на увазі президента Трампа — і всі зрозуміли [слово] “бос”, так ми всі його називали — він сказав: “Бос не збирається йти ні за яких обставин. Ми просто залишимося при владі"». На слова Елліс, що “це так не працює”, Скавіно додав: “Нам байдуже”.

Елліс, разом з кількома іншими обвинуваченими у справі втручання у вибори, підписала угоду з прокурорами про визнання провини, частиною якої була вимога дати інтерв’ю прокурорам з відеозаписом.

Своєю чергою, Стів Садоу, провідний адвокат Трампа у цій справі, у коментарі ABC News заявив: “Єдиним суттєвим фактом у цій безглуздій лінії розслідування є те, що президент Трамп залишив Білий дім 20 січня 2021 року та повернувся в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида”.

Водночас на думку експертів, з якими спілкувалася мережа, хоч ці свідчення можуть допомогти прокурорам під час розгляду справи, вони можуть не мати вирішального значення, адже коментар не походив від самого Трампа.