Чому Трамп не бере участь у дебатах республіканців? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. Одностайність щодо підтримки Ізраїлю й глибокі розбіжності у питанні подальшої допомоги Україні. Під час третіх дебатів висуванців на номінацію від Республіканської партії на пост президента США у центрі обговорення була зовнішня політика США. Що виборці думають про кандидатів на номінацію від республіканців, які брали участь у дебатах, та чи вважають вони за необхідне підтримувати Україну та Ізраїль?