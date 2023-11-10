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Студія Вашингтон

Чому Трамп не бере участь у дебатах республіканців? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Чому Трамп не бере участь у дебатах республіканців? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Чому Трамп не бере участь у дебатах республіканців? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Одностайність щодо підтримки Ізраїлю й глибокі розбіжності у питанні подальшої допомоги Україні. Під час третіх дебатів висуванців на номінацію від Республіканської партії на пост президента США у центрі обговорення була зовнішня політика США. Що виборці думають про кандидатів на номінацію від республіканців, які брали участь у дебатах, та чи вважають вони за необхідне підтримувати Україну та Ізраїль?

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