Чому Трамп не бере участь у дебатах республіканців? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні у Студії Вашингтон. Одностайність щодо підтримки Ізраїлю й глибокі розбіжності у питанні подальшої допомоги Україні. Під час третіх дебатів висуванців на номінацію від Республіканської партії на пост президента США у центрі обговорення була зовнішня політика США. Що виборці думають про кандидатів на номінацію від республіканців, які брали участь у дебатах, та чи вважають вони за необхідне підтримувати Україну та Ізраїль?
Випуски
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листопад 08, 2023
Бюджетна підтримка України від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 07, 2023
Як справа проти Трампа може вплинути на його кампанію?СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 04, 2023
США закликають Ізраїль до гуманітарної паузи у війні.СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 03, 2023
Ізраїль та Україна. Розвиток подій у Конгресі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 02, 2023
Що буде з фінансовою допомогою для України? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 01, 2023
Слухання у Сенаті щодо підтримки Ізраїлю та України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН