Студія Вашингтон. Блінкен закликає схвалити фінансування для України

Із черговим закликом до Конгресу схвалити додаткове фінансування для України звернувся і держсекретар США Ентоні Блінкен.
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грудень 15, 2023
Студія Вашингтон. Конгрес узгодив оборонний бюджет США 2024
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грудень 14, 2023
Студія Вашинтон. У Білому домі хочуть бачити «перемогу України»
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грудень 13, 2023
Студія Вашингтон. Зеленський зустрівся з Байденом. Подробиці
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грудень 12, 2023
Студія Вашингтон. Зеленський – з візитом у Вашингтоні
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грудень 09, 2023
Студія Вашингтон. Результати Аспенського безпекового форуму
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