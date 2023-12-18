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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Блінкен закликає схвалити фінансування для України

  • Голос Америки
Студія Вашингтон. Блінкен закликає схвалити фінансування для України
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Студія Вашингтон. Блінкен закликає схвалити фінансування для України

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Сьогодні в Студії Вашингтон. США зможуть виділити Україні лише іще один пакет допомоги до кінця року - лист заступника міністра оборони США до Конгресу.

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Із черговим закликом до Конгресу схвалити додаткове фінансування для України звернувся і держсекретар США Ентоні Блінкен.

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