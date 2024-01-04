Зброя від Заходу, яка була б найбільш корисною на цьому етапі війни для протидії російським повітряним атакам. Чи можуть західні країни запровадити такі санкції, які б дійсно вплинули на здатність Москви продовжувати війну.
Студія Вашингтон. Протидія російським атакам: зброя, F-16, санкції. Відео
- Голос Америки
Випуски
-
-
-
грудень 30, 2023
Студія Вашингтон
-
-
грудень 28, 2023
Студія Вашингтон. Майбутнє американської підтримки України у 2024-му
-
грудень 27, 2023
Студія Вашингтон. Деталі про “Новочеркаськ” й інші частини фронту
Форум