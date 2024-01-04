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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Протидія російським атакам: зброя, F-16, санкції. Відео

  • Голос Америки
Студія Вашингтон. Протидія російським атакам: зброя, F-16, санкції. Відео
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Студія Вашингтон. Протидія російським атакам: зброя, F-16, санкції. Відео

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Масовані атаки на Україну як зміна тактики ведення війни Росією. Значення. Наприкінці року Нідерланди оголосили, що готуються передати Україні першу партію літаків F-16. Їх реальний вплив на просування війни.

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Зброя від Заходу, яка була б найбільш корисною на цьому етапі війни для протидії російським повітряним атакам. Чи можуть західні країни запровадити такі санкції, які б дійсно вплинули на здатність Москви продовжувати війну.

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