Студія Вашингтон. Як республіканці голосували в Айові

Сьогодні у Студії Вашингтон. Колишній президент CША Дональд Трамп з великим відривом переміг у партійних виборах республіканців у штаті Айова. На другому і третьому місці з понад 30 відсотковим відривом - губернатор Флориди Рон Десантіс та колишня представниця США в ООН Ніккі Гейлі.