Більше про кокуси - розповість Юлія Ярмоленко.
Студія Вашингтон. Як республіканці голосували в Айові
Сьогодні у Студії Вашингтон. Колишній президент CША Дональд Трамп з великим відривом переміг у партійних виборах республіканців у штаті Айова. На другому і третьому місці з понад 30 відсотковим відривом - губернатор Флориди Рон Десантіс та колишня представниця США в ООН Ніккі Гейлі.
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