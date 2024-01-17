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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Як республіканці голосували в Айові

Студія Вашингтон. Як республіканці голосували в Айові
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Студія Вашингтон. Як республіканці голосували в Айові

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Колишній президент CША Дональд Трамп з великим відривом переміг у партійних виборах республіканців у штаті Айова. На другому і третьому місці з понад 30 відсотковим відривом - губернатор Флориди Рон Десантіс та колишня представниця США в ООН Ніккі Гейлі.

Більше про кокуси - розповість Юлія Ярмоленко.

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