Студія Вашингтон. 207 полонених в Україні. Скільки ще залишається
- Голос Америки
Сьогодні в Студії Вашингтон. Україна повернула 207 військовополонених. Скільки ще залишається в полоні людей, про яких ми не знаємо. Та як має відбуватися відбуватись процедура їх підтвердження - пояснює Віктор Лубінець. Україна отримає далекобійні бомби GLSDB від США вже найближчим часом.
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