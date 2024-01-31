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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. 207 полонених в Україні. Скільки ще залишається

  • Голос Америки
Студія Вашингтон. 207 полонених в Україні. Скільки ще залишається
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Студія Вашингтон. 207 полонених в Україні. Скільки ще залишається

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Україна повернула 207 військовополонених. Скільки ще залишається в полоні людей, про яких ми не знаємо. Та як має відбуватися відбуватись процедура їх підтвердження - пояснює Віктор Лубінець. Україна отримає далекобійні бомби GLSDB від США вже найближчим часом.

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