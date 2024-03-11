"НАТО не планує надсилати війська в Україну", - заявив Столтенберг 

НАТО не планує надсилати війська в Україну, заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг. Він підкреслив, що НАТО "не є стороною конфлікту", а також Україна не входить до Північноатлантичного альянсу.

В інтерв'ю Reuters Столтенберг відмежувався від попередніх заяв президента Франції Еммануеля Макрона про те, що західні союзники не повинні виключати потенційне розміщення військ в Україні у майбутньому.

Навіть якщо окремі країни НАТО відправлять війська в Україну, це вплине на альянс у цілому, оскільки "його члени пов'язані пактом про колективну оборону", - пояснив Столтенберг.

Відповідаючи на запитання про те, чи зробив Макрон помилку, кажучи про "стратегічну неоднозначність" щодо можливого розгортання західних військ в Україні, Столтенберг сказав: "Я вважаю, що важливо, щоб ми консультувалися і мали спільний підхід до цих важливих тем, тому що вони мають значення для всіх нас".

Після заяв Макрона наприкінці лютого, більшість лідерів західних країн, зокрема президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц, заперечили можливість відправлення до України власних військ.

Однак прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що "все має братись до уваги, щоб допомогти Україні перемогти Путіна", а президент Чехії Петр Паве повідомив, що "не повинно бути обмежень щодо можливостей у підтримці України". Днями виступаючи у польському парламенті міністр закордонних справ Радослав Сікорський також сказав, що присутність сил НАТО в Україні "не є немислимою".

У Кремлі попередили, що якщо НАТО відправить війська, прямий конфлікт між альянсом і Росією буде неминучим.