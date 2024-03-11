Столтенберг: "Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли"

Російська агресія проти України призвела до посилення та розширення НАТО, а Україна лише наблизилась до вступу до альянсу. Про це сказав генсек Єнс Столтенберг на церемонії підняття шведського прапора біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі.

"Україна ближча до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше, і поки хоробрі українці продовжують боротися за свою свободу, ми стоїмо на їхньому боці", - заявив генсек.

Столтенберг додав: "Коли два роки тому президент Путін почав своє повномасштабне вторгнення, він хотів менше НАТО і більше контролю над своїми сусідами. Він хотів знищити Україну як суверенну державу. Але йому не вдалося".

Він нагадав, що країни альянсу продовжують оголошувати про надання нової допомоги Україні у її протистоянні російській агресії на мільярди доларів, "включаючи найбільший пакет від Швеції, який включає боєприпаси, протиповітряну оборону та бойові катери".

"Наша підтримка України рятує життя, і вона має тривати. Президент Путін розпочав цю війну і міг би закінчити її сьогодні, але Україна не має такого вибору. Капітуляція - це не мир", - додав Столтенберг, нагадавши, що Кремль "не отримає те, чого хоче на полі бою, але повинен сісти і домовитися про рішення, за якого Україна буде визнана та переважатиме як суверенна, незалежна держава".

Швеція офіційно стала 32-ю країною НАТО 7 березня, й як повноправний член альянсу, користуватиметься гарантіями безпеки відповідно до Статті 5 про колективний захист, підкреслив генсек.