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Столтенберг на засіданні "Рамштайну": нові атаки РФ по Україні свідчать про негайну потребу посилити ППО

  • Голос Америки
Ілюстративне фото. Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, 16 січня 2024. Photo by Fabrice COFFRINI / AFP
Ілюстративне фото. Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, 16 січня 2024. Photo by Fabrice COFFRINI / AFP

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників України продовжувати свою підтримку й наголосив, що останні масовані удари Росії лише підкреслюють нагальну потребу посилення українського ППО.

На черговому засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" під керівництвом США генеральний секретар повідомив, що Альянс уже поставив в Україну широкий спектр систем ППО, включаючи Patriots, IRIS-T і NASAMS, а також постачає більше зимового обладнання, обладнання для розмінування та палива.

Столтенберг підкреслив, що НАТО продовжуватиме підтримувати Україну, тому що це важливо як для безпеки України, так і для альянсу.

Раніше Голос Америки повідомляв, що НАТО також підписало нові контракти про постачання артилерійських боєприпасів для поповнення арсеналів країн альянсу і для підтримки України. Йдеться про приблизно 220 000 артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів на 1,2 мільярда доларів.

"Війна Росії в Україні стала битвою за боєприпаси, тому важливо, щоб союзники поповнювали власні запаси, оскільки ми продовжуємо підтримувати Україну", - заявив генсек.

Він додав, що збільшення виробництва боєприпасів є абсолютною необхідністю для союзників оборонного блоку: "Поки що ми використовували свої запаси, але з урахуванням споживання боєприпасів, які ми бачимо в Україні, і потреб, які ми бачимо, щоб продовжувати надавати підтримку Україні, нам потрібно нарощувати виробництво".

Також НАТО проводить найбільші навчання з часу Холодної війни, в яких участь візьмуть 90 тисяч військовослужбовців по всій Європі, а триватимуть маневри до травня. Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер зазначив, альянс "готується до конфлікту з Росією" і терористичними групами, "якщо вони атакують" країну НАТО.

Попри це, нині на пресконференції у Брюсселі Столтенберг сказав, що НАТО не бачить жодної безпосередньої військової загрози з боку Росії для будь-якої країни альянсу, але продовжує стримування завдяки навчанням.

"Ми робимо все це для того, щоб у нас були... сили, щоб усунути будь-яке місце для прорахунків або непорозумінь у Москві щодо нашої готовності захищати кожен дюйм території НАТО, і поки ми це робимо, не буде існувати жодного нападу на територію НАТО", - заявив він.

У статті використано матеріали Reuters

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