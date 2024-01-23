США і далі налаштовані підтримувати Україну в її боротьбі за свободу – Ллойд Остін на відкритті “Рамштайну”

Перша у 2024 році зустріч країн-союзників у форматі “Рамштайн” відбулася 23 січня для обговорення додаткової допомоги Україні.

“Ми всі зібрались тут, щоб підтвердити нашу підтримку вільної, безпечної та суверенної України та забезпечити, щоб ми й надалі підтримували Україну необхідними можливостями на зиму і надалі”, – сказав міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття зустрічі у онлайн-форматі.

“Україна не на самоті, – запевнив він та наголосив: – У всьому світі друзі України активізувалися, щоб допомогти хоробрим військам України протистояти агресії Путіна”.

Під час “Рамштайну” також прозвучала інформація про те, що оголошення Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Великої Британії у сукупності становитимуть мільярди доларів додаткової військової допомоги Україні.

Крім того, Остін закликав зосереджуватися як на безпосередніх потребах України на полі бою, так і на підтримці її на довгострокову перспективу.

Остін запевнив присутніх на зустрічі, що Сполучені Штати залишаються налаштованими підтримувати Україну в її боротьбі за свободу, котра “важлива для всіх наших країн”.

За словами міністра, захисники України продовжують завдавати значних втрат силам Кремля, а президент Росії Володимир Путін “продовжує жертвувати приголомшливою кількістю російських військ у своїй необдуманій і безрозсудній війні”.

"Боротьба України важлива для всіх наших країн. Неймовірно відважні українські війська продовжують боротьбу з кремлівськими загарбниками – на довгій лінії фронту на сході і півдні України - в сувору зимову погоду. Захисники України продовжують завдавати значних втрат силам Кремля, - заявив Остін. - Путін продовжує жертвувати приголомшливою кількістю російських військ у своїй необдуманій і безрозсудній війні за власним вибором".

“Путін сподівається, що ракети та безпілотники деморалізують український народ, зламають бойовий дух українських військових. Тому я закликаю цю групу докладати більше зусиль, щоб надати Україні більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення”, – додав посадовець.

Він також ще раз зауважив що США продовжують наполегливо працювати над моніторингом та звітністю про безпекову допомогу США, надану Україні: “Ми не бачили достовірних доказів нецільового використання або незаконного перенаправлення американського обладнання, наданого Україні”.

Водночас, як повідомляв Голос Америки, це вперше від США, які очолюють групу “Рамштайн”, не очікується оголошень про передачу зброї Україні.

Причиною цьому є відсутність необхідного рішення Конгресу США про затвердження наступних пакетів допомоги.

“Хоча ми і не можемо надати безпекову допомогу зараз, наші партнери продовжують це робити”, – заявила напередодні заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Ллойд Остін приєднався до зустрічі дистанційно, з дому. “Я почуваюся добре і з нетерпінням чекаю повернення в Пентагон дуже скоро. І я вдячний за всі ваші теплі побажання”, – сказав міністр.

"У боротьбі України на кону – безпека всього міжнародного співтовариства", – наголосив Остін.