Екскомандувач НАТО Ставрідіс критикує Туреччину за рішення не впускати подаровані Україні британські човни у Чорне море

Колишній командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс назвав "зловживанням Конвенцією Монтре" рішення турецького уряду не пропускати через протоки Босфор і Дарданелли подаровані Україні британські тральники, які б мали допомогти розмінувати українські порти, заміновані Росією.

"Блокування Туреччиною міношукачів Королівського флоту є зловживанням Конвенцією Монтре. Тральники є повністю оборонні. Їхнє використання дозволяє Україні підтримувати свою економіку. Як союзник по НАТО Туреччина повинна змінити курс і дозволити цим кораблям пройти транзитом", – написав Ставрідіс у мережі Х (колишній Twitter).

У вівторок Туреччина заявила, що не пропустить два британські мінні тральники через свої протоки Босфор і Дарданелли, поки в Україні триватиме війна.

Як повідомили в управлінні комунікацій президента Туреччини, причиною для такого рішення було занепокоєння щодо порушення міжнародних договорів про проходження через протоки під час війни.

Відповідно до міжнародної Конвенції Монтре, Туреччина має право закрити протоки для кораблів тих країн, що перебувають у стані війни. Від початку війни Анкара не пропускає в Чорне море російські кораблі, які не базуються в російських чорноморських портах.

Велика Британія подарувала тральники Королівських ВМС класу Sandown Україні в рамках співпраці з Україною в новій "морській коаліції".

Як повідомляв Голос Америки, британський міністр оборони Ґрант Шаппс оголосив минулого місяця, що Британія разом з Норвегією очолять міжнародні зусилля на підтримку військово-морського флоту України.

Він підтвердив, що британці передають українцям два кораблі, призначені для виявлення морських мін, і наголосив, що “ці мінні тральники нададуть Україні життєво важливі можливості, які допоможуть рятувати життя на морі та відкриють життєво важливі експортні шляхи, які були суттєво обмежені після початку незаконного повномасштабного вторгнення Путіна”.

Деякі західні оглядачі виступили з критикою на адресу Туреччини, заявляючи, що вона перетворює Чорне море на турецьке озеро.

Але, як зазначає український експерт у справах судноплавства, Туреччина дотримується свого рішення не пропускати жодні військові кораблі воюючих сторін, ухваленого ще на початку російського широкомасштабного вторгнення. І для України важливіше, щоб вона його не змінювала в принципі, ніж те, щоб вона пропустила два тральники.

Керівник моніторингової групи Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко нагадує, що рішення застосувати Конвенцію Монтре було ухвалене Туреччиною "внаслідок потужного дипломатичного тиску України".

Застосування конвенції в лютому 2022-го року, за його словами, допомогло зупинити перебазування додаткових потужних російських ракетних кораблів із Середземного у Чорне море, що "поставило під велике питання ефективність можливої десантної операції на українському узбережжі Чорного моря", розповів експерт у своєму повідомлені у мережі Facebook.

"Якщо суто теоретично Туреччина зробить виняток для українських (колишніх англійських) тральників, їй важко буде не зробити ще один виняток – для ракетних кораблів ЧФ з Середземного моря", – додає український експерт.

Восени минулого року Україна створила Чорноморський гуманітарний коридор, яким до кінця року безпечно пройшли понад 250 кораблів із продовольством.



Наприкінці листопада президент Володимир Зеленський розповів, що Україна планує отримати військові кораблі для захисту суден у зерновому коридорі у Чорному морі. За його словами, створення цього гуманітарного коридору без Росії стало одним з найбільших досягнень України за рік.