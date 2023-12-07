"Росія захоплює більшу частку світових ринків зерна за рахунок України", - дипломат США в ООН

У середу Рада Безпеки ООН знову зібралася на засідання, присвячене гуманітарній ситуації в Україні. Брифінг скликала Франція. Від 1 грудня головування в Радбезі перейшло від Китаю до Еквадору. Еквадор постійно під час виступів заявляє про підтримку України та засуджує дії Росії.

На самому засіданні здебільшого йшлося про обстріли Росією української інфраструктури та загрози "заморозити" українців, а також про обстріли Росією зернової інфраструктури.

Так, директор з координації Управління ООН з гуманітарних справ Рамеш Раджасінгхам зазначив, що попри постійні атаки Росії на українські порти та зернову інфраструктуру, експорт з чорноморських портів через нові коридори, оголошені в серпні, стабільно зростає. За оцінками ООН, через ці коридори було перевезено близько 7 млн тонн товарів, з яких приблизно 70% — це зерно та харчові продукти.

Проте він зазначив, що зберігається високий рівень експорту сільськогосподарської продукції з Росії. Минулого місяця РФ повідомила про перший транш у 200 тонн зерна, які вона пожертвувала шести африканським країнам.

Показово, що, за даними заступника постійного представника США при ООН Роберта Вуда, які він озвучив під час засідання, з початку обстрілів зернової інфраструктури, Росія знищила 300 тонн українського збіжжя. Ним можна було місяць годувати 15 млн людей. За його словами, через дії Росії глобальні продовольчі ринки є більш нестабільними. "Це загрожує доступу до продовольства в інших частинах світу. Тоді як Росія захоплює більшу частку світових ринків зерна за рахунок України", - додає він.

Традиційно перед виступом представників країн-членів, слово мали представники секретаріату ООН. Зокрема заступник генсека ООН Мирослав Єнча заявив, що посилення нападів Росії на енергетичні об’єкти України в умовах сильного снігу та морозу погіршує і так жахливу гуманітарну ситуацію.

"До нас продовжують щодня надходити повідомлення про напади на критично важливу цивільну інфраструктуру України, багато з яких призвели до жертв серед цивільного населення", - додав він.

Якщо два тижні тому Єнча звітував про 10 тис. вбитих цивільних, то у середу повідомив про те, що агенції ООН вже підтвердили 10 065 загиблих українців. І це лише дані ООН, а реальні цифри, за його словами, ймовірно, значно вищі.

Він також звернув увагу на те, що велика кількість вибухонебезпечних предметів та мін продовжують становити загрозу для цивільного населення, особливо в сільській місцевості. З серпня від них 31 людина загинула, і 98 отримали поранення. Переважна більшість з них це - чоловіків і хлопців.

Бойові дії пошкодили та знищили сотні шкіл. Лише половина з 3,9 млн дітей на підконтрольній Україні території з початку навчального року фізично відвідують школу

Також бойові дії пошкодили та знищили сотні шкіл, закладів охорони здоров’я та медичних установ. Зважаючи на ситуацію з безпекою, лише половина з 3,9 млн дітей на підконтрольній Україні території з початку навчального року фізично відвідують школу.

Єнча згадав у своєму виступі й про ядерну загрозу. За його словами, поки триває війна, всі чотири українські АЕС залишаються у небезпеці. Лише 2 грудня Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що Запорізька атомна електростанція – найбільша атомна електростанція в Європі, розташована в небезпечній близькості від лінії фронту – зазнала повного зовнішнього відключення електроенергії. Вже увосьме з початку вторгнення. Минулої середи команда МАГАТЕ, яка перебуває на Хмельницькій атомній електростанції, повідомила, що почула кілька вибухів поблизу станції. "Усі ядерні об’єкти повинні працювати безпечно та бути захищеними, щоб уникнути потенційно катастрофічних наслідків", - додав він.

Звіт продовжив директор з координації Управління ООН з координації гуманітарних справ Рамеш Раджасінгхам. За його словами, у цьому році 560 гуманітарних партнерів ООН – більшість з них місцеві організації – надали гуманітарну допомогу та послуги понад 10 млн українців.

Американський дипломат Вуд також згадав, що 25 листопада, коли Україна вшановувала 90-ту річницю Голодомору, який забрав життя кількох мільйонів людей, Росія здійснила масштабну атаку безпілотників на Київ. За його словами, ця атака є ознакою того, що на Україну чекає повторення минулої зими, коли Росія прагнула "зруйнувати енергетичну інфраструктуру України та позбавити людей тепла та електроенергії". "Вже були скоєні авіаудари спрямовані на оборонні системи, створені для захисту енергетичної інфраструктури", - заявив він.

Проте, Вуд переконаний, що світ не вірить "безглуздим виправданням" Росії для ведення та продовження війни. "Денацифікація. НАТО. Біологічна зброя, яка поширюється кажанами та птахами. Хрестовий похід проти сатаністів. Гуманітарна місія із захисту російськомовних. Русофобія. Список можна продовжувати. Росія сподівається, що люди повірять її брехні, якщо повторювати достатньо. Але, попри спроби замаскувати свої імперіалістичні амбіції, спосіб покласти край цій війні завжди був простим та зрозумілим. Росія має припинити агресію та вивести свої війська з міжнародно визнаної території України", - переконаний він.

Барбара Вудворд, посолка Великої Британії у своєму виступі заявила, що Росія не зламала дух і рішучість українського народу, ані рішучість її країни підтримати його. Вона зазначила, що понад 17 млн українців потребують гуманітарної допомоги, частина з них – на тимчасово окупованих територіях, і Росія продовжує блокувати гуманітарний доступ них. "Тому ми закликаємо Росію повністю виконувати свої зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом і дозволити гуманітарним організаціям безпечно працювати", - закликала вона.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, своєю чергою, нагадав, що присутність Росії у залі Ради Безпеки продовжує залишатися ключовою перешкодою для її ефективної роботи з відновлення міжнародного миру та безпеки. "Це дає Росії більше можливостей для розпалювання конфліктів у різних країнах і створення глобальних криз. Отже, така практика не повинна продовжуватися, відставка держави-агресора повинна розглядатися як природна реакція", - заявив він. Дипломат також вчергове нагадав про необхідність реформування Ради Безпеки. Проте ці зусилля будуть марними, якщо країни дозволять державі-агресору користуватися правами постійного члена.

Дмитро Полянський, заступник постійного представника Росії при ООН, виступаючи на засіданні, заявив, що не розуміє, навіщо було скликано засідання, адже "нічого не сталося". І звинуватив західні країни у тому, що вони використовують тему війни в Україні та засідання Радбезу для поширення антиросійських наративів.