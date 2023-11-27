У МАГАТЕ кажуть про нові загрози для ЗАЕС

МАГАТЕ повідомляє про ймовірний запуск ракет поблизу Запорізької АЕС. Команда МАГАТЕ, присутня на станції, заявила напередодні, що хоча не помітила снаряди через хмари, але характерний звук вказував на те, що вони були випущені з реактивної системи залпового вогню неподалік.

Крім того, в неділю ЗАЕС втратила підключення до основної зовнішньої лінії електропередач, що змусило її покладатися на резервну електроенергію для охолодження реактора.

Крім того, відбулося часткове знеструмлення четвертого енергоблока з автоматичним включенням дизель-генератора, який за 10 хвилин по тому виключили вручну. "Це свідчить про наявність проблеми з енергоживленням ядерної установки", - повідомляє українська державна компанія Енергоатом.

Останні інциденти на станції підкреслюють небезпеки війни в Україні для ЗАЕС, заявив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі: "Найбільша в Європі атомна електростанція, розташована на лінії фронту, продовжує стикатися з багатьма потенційними загрозами в результаті цієї трагічної війни".

Під час конфлікту ЗАЕС неодноразово втрачала зовнішнє джерело живлення, й на станції вже відбулось сім повних блекаутів й один частковий, зазначає Енергоатом.

У вересні під час генеральної конференції МАГАТЕ 69 країн прийняли резолюцію щодо негайного повернення ЗАЕС під повний контроль України. Серед іншого, вона закликає РФ до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС та повернення станції під повний контроль компетентних органів України, повідомило Міненерго України.

Як раніше писало видання Forbes, за понад півтора року окупації Росія так і не спромоглася перепід'єднати Запорізьку АЕС до власної енергосистеми, й після цього росіяни почали знищувати цінні парогенератори, єдиний виробник яких – російський "Росатом".