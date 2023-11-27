Блінкен на засіданні НАТО в Брюсселі говоритиме про підтримку України

Сполучені Штати та інші держави НАТО збираються цього тижня в Брюсселі, щоб це раз підтвердити «непохитну відданість» Україні в боротьбі з агресією Росії, каже високопосадовець Держдепу.

У понеділок держсекретар США Ентоні Блінкен прямує до Брюсселя, де 27-29 листопада зберуться міністри закордонних справ країн НАТО.

У середу Блінкен очолить делегацію США під час візиту до Північної Македонії, яка є членом НАТО, і де цього тижня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Сполучені Штати проведуть наступний саміт НАТО у Вашингтоні з 9 по 11 липня 2024 року.

Блінкен обговорить пріоритети вашингтонської зустрічі зі своїми колегами.

Рада Україна-НАТО

Головний дипломат США збирається взяти участь у першому засіданні Ради НАТО-Україна на рівні міністрів закордонних справ.

"Рада підтримує тісне партнерство України з НАТО, — сказав Джеймс О’Браєн, помічник держсекретаря з питань Європи та Євразії. - Союзники продовжуватимуть підтримувати оборону України, доки Росія не припинить свою агресивну війну".

Раду Україна-НАТО було урочисто засновано на саміті НАТО у Вільнюсі 12 липня, де взяв участь президент України Володимир Зеленський та інші глави урядів країн-членів.

Вона зібралась вдруге наприкінці липня, щоб обговорити безпеку в Чорному морі після виходу Росії з угоди про нагляд за експортом зерна з українських портів.

Третя зустріч відбулася в жовтні, щоб обговорити значну допомогу Україні та забезпечити повну оперативну сумісність українських Збройних сил з НАТО.

Рада Україна-НАТО є спільним органом, де члени Альянсу та Україна засідають як рівноправні учасники для просування політичного діалогу.

Західні Балкани

Одне із засідань теперішньої зустрічі міністрів закордонних справ НАТО присвячене безпеці та демократії на Західних Балканах.

«Стабільне, процвітаюче майбутнє Західних Балкан має базуватися на належному врядуванні, верховенстві права, багатонаціональній демократії та повазі до прав людини та основних свобод», — сказав О’Браєн.

Посадовці НАТО підтвердили зобов’язання Альянсу підтримувати безпеку на Західних Балканах.

Ця заява стала відповіддю на попередження президента України Володимира Зеленського, зроблене раніше цього місяця, в якому він передав інформацію про те, що Росія має план дестабілізації на Балканах.

Виступаючи 21 листопада в Скоп’є, Північна Македонія, під час останньої зупинки туру Західними Балканами, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс уважно стежить за діяльністю Росії в регіоні. Але він сказав, що наразі немає жодної військової загрози для будь-якого члена НАТО в цьому районі.

Північна Македонія, ОБСЄ

Після того, як уряд Північної Македонії оголосив, що ненадовго скасує заборону на польоти та дозволить літаку міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова приземлитися в Скоп’є для зустрічі міністрів ОБСЄ, Лавров заявив у понеділок, що візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ ОБСЄ в Північній Македонії, якщо Болгарія відкриє повітряний простір для російської делегації.

Санкції Північної Македонії щодо Росії залишаться в силі для всіх інших рейсів.

Більшість європейських країн заборонили польоти з Росії після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

О’Браєн відмовився коментувати, чи буде якась взаємодія між Лавровим, якщо він відвідає зустріч міністрів ОБСЄ, і делегацією США, але сказав Голосу Америки під час телефонного брифінгу, що держсекретар США Блінкен «проведе хорошу дискусію» з колегами з ОБСЄ щодо «підтримки України».

В статті використано матеріали Reuters.