За умов швидкого розвитку ядерних озброєнь у Росії та Китаї, США працюють над модернізацією власних ядерних сил-генерал армії США

США наразі протистоять двом рівнозначним конкурентам у сфері ядерних озброєнь – Китаю та Росії. Крім цього, зусилля й амбіції у сфері ядерних озброєнь таких країн як Північні Корея та Іран додають новий вимір складності до стратегічних розрахунків США. Про це заявив 29 лютого на слуханнях Комітету Сенату США зі збройних сил генерал Ентоні Коттон, командувач Стратегічного командування США.

За умов, коли конкуренти США модернізують та розширюють свої ядерні арсенали, США повинні продовжити швидку модернізацію своїх власних різноманітних систем ядерних озброєнь, вважає Коттон.

За наявності “приголомшливо швидкого” розвитку ядерних озброєнь у Росії та Китаї, до 2035 року спільна кількість ядерних озброєнь цих двох країн перевищить кількість ядерних озброєнь у США, додав генерал, тим часом як Китай досягне паритету зі США у ядерних озброєннях наземного базування.

Водночас Коттон запевнив, що стратегічні ядерні сили США “готові битися сьогодні”, якщо засоби стримування не спрацюють.

Президент Росії Володимир Путін у зверненні до нації 29 лютого заявив про те, що російські стратегічні ядерні сили перебувають у повній бойовій готовності. Він також зазначив, що “Росія нікому не дозволить втручатися у свої внутрішні справи”.

Путін на додаток вказав на необхідність для заходу усвідомити, що Росія володіє зброєю, здатною вражати цілі “на їхній території”.

“Це все реально загрожує конфліктом із застосуванням ядерної зброї та знищенням цивілізації. Хіба вони цього не розуміють?” – додав Путін, виступаючи невдовзі після заяв президента Франції Еммануеля Макрона про те, що у майбутньому не можна виключати вирядження західних військових в Україну.

Коментуючи ці заяви, неназваний представник Державного департаменту США зазначив в інтерв’ю американському виданню Newsweek, що Сполучені Штати сприймають “погрози Путіна застосувати ядерну зброю серйозно, як і протягом усієї війни Росії проти України. Така безвідповідальна риторика не є способом говорити для лідера ядерної держави”.

“Нас не злякає риторика Путіна”, - додав представник Держдепу. “Путін знає, що станеться, якщо він використає таку зброю — ми безпосередньо та приватно спілкувалися з Росією про наслідки”.

Водночас Державний департамент також заявив виданню, що на разі не бачить ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

Окремо у своєму зверненні Путін заявив про те, що міжконтинентальна балістична ракета РС-28 “Сармат”, відома на заході як “Сатана-2”, вже перебуває на бойовому чергуванні у російських військах.

“Найближчим часом ми продемонструємо їх у режимі бойового чергування на місцях дислокації”, - заявив Путін, який у попередніх своїх промовах заявляв про те, що ракета була поставлена на бойове чергування у вересні 2023 року.

Як вважає видання BulgarianMilitary.com, хоч Путін “залишався розпливчастим у своїх заявах щодо цілей або оперативних точок, проти яких може бути використана ця ракета, політичний клімат натякає на Україну, передвіщаючи потенційне залучення західних, пов’язаних з НАТО, військ”.

Водночас деякі оглядачі вказують на те, що програма виробництва “Сарматів” потерпає від нестачі західних компонентів внаслідок санкцій, запроваджених заходом проти Росії за розв’язання війни в Україні.

Відтак Росії доводиться використовувати електронні компоненти, призначені для систем протиповітряної оборони, для виробництва цих ракет. Про це незабаром після виступу Путіна повідомило на сторінці в мережі Telegram російське видання ВЧК-ОГПУ, яке нібито володіє внутрішньою інформацією щодо російських силовиків.

“Наразі всі сили кинуті, щоб хоч якось виправити ситуацію з постачанням санкційної електроніки, навіть жертвують виробництвом у Сибіру комплексів ППО С-400, все для “Сармату”. Також не вирішено багато проблем, була мала кількість успішних випробувальних пусків. Постановка на бойове чергування восени 23 року – це поки що кредит довіри, ракети на пальцях можна перерахувати, і невідомо, як вони поводитимуться під час пусків”, - зазначило видання.

Своєю чергою, британське видання Metro зазначає, що навіть російське державне інформаційне агентство ТАСС 2023 року повідомило, що за умов скорочених політно-розробних випробувань і за умови, що всі запуски ракети будуть успішними, вона “вимагатиме ще декількох запусків, у тому числі через Південний полюс”. Такий тестовий запуск досі не відбувся, додає Metro.

Видання повідомляє, що відомо лише про одне повністю підтверджене успішне випробування “Сармата”, яке відбулося у квітні 2022 року.

РС-28 “Сармат” — російська рідиннопаливна міжконтинентальна балістична ракета, яка за повідомленнями може нести до 15 ядерних боєголовок потужністю 750 кілотонн кожна, має загальну вагу 208 тонн, довжину 35,5 метрів, та дальність польоту 18 000 км. Ракета має на меті замінити радянські міжконтинентальні балістичні ракети Р-36 “Воєвода”.