Спікер Джонсон: Палата представників отримає на розгляд окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю цього тижня

Новий спікер Палати представників Майк Джонсон у неділю заявив, що окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю буде винесено на розгляд Палати представників цього тижня.

«Цього тижня ми збираємося внести в Палату представників законопроєкт про окреме фінансування Ізраїлю. Я знаю, що наші колеги, наші колеги-республіканці в Сенаті, мають подібний законопроєкт», – сказав Джонсон в інтерв’ю Fox News «Sunday Morning Futures».

«Ми вважаємо, що це нагальна і термінова потреба. У світі відбувається багато речей, які ми маємо вирішити. І ми це зробимо. Але зараз те, що відбувається в Ізраїлі, потребує уваги. І я думаю, що ми повинні розділити це (допомогу-ред. ГА) і пройти через це», - сказав Джонсон.

Як повідомляв раніше Голос Америки, новообраний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон в четвер виступив за те, щоб Конгрес розглядав допомогу Україні та Ізраїлю окремо, а також вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні. Джонсон, однак, засвідчив свою прихильність політиці США з допомоги Україні.

"Ми не можемо дозволити Владіміру Путіну перемогти, бо, я вважаю, він там не зупиниться і це можливо заохотить Китай рухатись в Тайвані", - сказав Джонсон в інтерв'ю Fox News в четвер. "Ми їх не полишимо", - додав Джонсон про українців.

Перед інтерв'ю Джонсон провів зустріч з президентом США Джо Байденом. Під час зустрічі в Білому домі, законодавець передав раднику з національної безпеки США Джейку Саллівану 12 питань щодо допомоги Україні, вказав він.

В недільному інтерв’ю Джонсон сказав, що він вірить, що окремий пакет допомоги Ізраїлю матиме підтримку обох партій як у Палаті представників, так і в Сенаті.

«Я не маю наміру використовувати це для будь-яких партійних політичних ігор. Це дуже серйозна справа». – сказав він.

Голова Комітету Палати представників у закордонних справах республіканець Майкл МакКол у неділю також припустив, що цього тижня може бути розглянуто окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю, тоді як допомога іншим країнам, які перебувають у конфлікті, надаватиметься окремо.

«Ми матимемо це як окремий законопроєкт в залі Палати представників цього тижня. Але ми не можемо забувати про інших супротивників, пов’язаних з Іраном, які спричиняють проблеми в Ізраїлі, а також про Росію, Україну та Європу, а також загрозу Китаю для Тихого океану», - сказав МакКол в інтерв’ю Fox News «Fox News Sunday».

Як повідомляв Голос Америки, раніше цього місяця дев'ять сенаторів-республіканців у спільному листі до лідерів в Сенаті закликали до того, щоб будь-яку додаткову допомогу США Ізраїлю та Україні виносити та голосування окремо. Автори листа стверджують, що об’єднання законодавства у спільний пакет допомоги може створити політичні ускладнення та завадити підтримці, яка потрібна Ізраїлю. Інший сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловлювався за затвердження об'єднаного пакету, зокрема через сумніви в тому, що демократи, яким належить більшість в Сенаті, погодяться відокремити пакети.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на фінансування обсягом понад 100 мільярдів доларів. Пакет включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.