«Динамізм України допоможе Європі». Латвійський міністр про майбутній вступ України

Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш прокоментував перспективу реформи Євросоюзу, яка могла б розв'язати проблему зі застосуванням країнами права вето. Така ситуація, зокрема, склалася довкола позиції Угорщини щодо перемовин про вступ України до ЄС і ледь не загальмувала весь процес приєднання Києва до європейського блоку.

В інтерв'ю журналістці Голосу Америки Мирославі Гонгадзе латвійський дипломат сказав, що про процес внутрішніх реформ ЄС – це «навіть не на місяці, а на роки».

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан одноосібно виступав проти старту про перемовин ЄС-Україна. Утім, на момент голосування його просто не було в залі і рішення було прийняте.

Але, як каже Каріньш, це актуалізувало питання вето загалом.

Країна з 10 мільйонами може перешкодити іншим 420 мільйонам виконувати їхню волю.

“Євросоюз – це приблизно 430 мільйонів людей. І наразі країна з 10 мільйонами може перешкодити іншим 420 мільйонам виконувати їхню волю. Це видається достатньо неправильним”, – каже дипломат.

"Вето в кишені"

На його думку, прийшов час ретельно “придивитися до того, як ухвалюються рішення” всередині Євросоюзу:

“Відносно невеликим країнам, таким, як Латвія, наприклад, подобається ідея, що ми потенційно маємо право вето в кишені – про всяк випадок. Але тепер ви бачите, що коли хтось насправді витягає червону картку, то це не виглядає розумно. І не тільки щодо українців, але й щодо решти Європи”, каже дипломат.

За словами Каріньша, є більше 70-ти можливостей накласти вето на шляху, до прикладу, євроінтеграційного процесу України.

Тому, наголошує він, варто шукати шляхи покращення процесу ухвалення рішень. При цьому дипломат застерігає: навіть якщо буде політична воля до реформ, то будь-які зміни потребуватимуть 27-ми ратифікацій.

“Ви знаєте, це навіть не як вагітність, бо це не 9 місяців, це як “супер вагітність”, бо йдеться про кілька років”, – каже дипломат про перспективу реформи.

Україна – це величезні можливості для усіх економік Європи

Стосовно майбутніх кроків України після рішення про старт перемовин, Каріньш поділився досвідом Латвії.

У Латвії реформи для приєднання до ЄС були дуже-дуже важкими. І це ми мали мирний час.

“У моїй країні, Латвії, реформи для приєднання до ЄС були дуже-дуже важкими. І це ми мали мирний час, час економічного зростання. І то було важко. А Україна фізично веде війну за існування”, – каже міністр.

Він також відзначив, що українці мають надзвичайно стійке суспільство і навіть за умов війни успішно провадять внутрішні реформи щодо боротьби з відмиванням грошей, з корупцією. Тому усе суттєво залежатиме від них самих.

“Українці, як народ і як уряд, парламент, продемонстрували дивовижну здатність робити дві речі і дві величезні роботи одночасно. Коли війна закінчиться, процес буде досить швидким. Якщо війна триватиме, то, думаю, будуть об’єктивні причини, чому це займе трохи більше часу”, – вважає дипломат.

Але, на його думку, європейська сторона повністю зацікавлена, щоб процес наближення України до ЄС відбувався якомога швидше.

“Як я це бачу, енергія і динамізм України допоможе Європі. Особливо післявоєнній. Просто подумайте про фізичний обсяг реконструкції, яка вже потрібна. Моя країна допомагає відновлювати Чернігівську область, навіть під час війни. А це лише один маленький регіон у дуже великій Україні”.

Існують величезні можливості для економік усієї Європи, які принесуть користь решті Європи, а також Україні, вважає Каріньш.