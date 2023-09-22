«Це партнер, про якого я мріяв». Сенатор Ліндсі Грем про Україну та зустріч із Зеленським

Одним із найважливіших завдань візиту президента України Володимира Зеленського до США було переконати членів Конгресу підтримати подальшу допомогу Україні, вважають оглядачі у Вашингтоні.

Наразі на розгляді Конгресу, серед іншого, перебувають оборонний бюджет США, в якому прописано 300 мільйонів доларів на допомогу Україні, та запит президента Байдена про додаткове фінансування, яке включає близько 24 мільярдів доларів для України.

Якщо Путіну зійде з рук це в Україні, він продовжить рухатися в Європу і Китай, швидше за все, вторгнеться на Тайван

У четвер зранку президент України зустрівся із лідерами Палати представників та усім складом Сенату. Обидві зустрічі проходили за закритими дверима. Голос Америки поцікавився деталями розмови у присутніх на ній сенаторів.

За словами сенатора-респбуліканця Ліндсі Грема, Зеленський звучав переконливо.

«Він навів переконливі докази, що за допомогою Америки вони виграють, і якщо ми припинимо допомагати, вони програють, і якщо Путіну зійде з рук це в Україні, він продовжить рухатися в Європу і Китай, швидше за все, вторгнеться на Тайвань. Якщо ви цього не розумієте, ви пропустили багато уроків історії», - сказав сенатор.

Він наголосив, що Україна – партнер, про якого він мріяв, – готовий відстоювати свободу, воювати з російською армією і без участі американських військових.

«За 18 місяців вони повернули половину території і жоден американець не загинув. НАТО посилюється. Російська економіка розвалюється. Російська армія знищується. Це була гарна інвестиція для американського народу, - сказав Грем. - Ми не втратили жодного солдата. Це партнер, про якого я мріяв. Вони готові воювати. Їм просто потрібна наша економічна та військова підтримка. Вони не хочуть наших солдатів».

За словами Грема, ідея, що Україна не має значення, не відповідає інтересам національної безпеки США.

«Якщо ми переможемо його (Путіна –ред.) в Україні, ми зробимо світ кращим, і все, що їм потрібно, - це американська військова та економічна підтримка, яка складає частинку нашого оборонного бюджету», – наголосив сенатор.

Деталями розмови Зеленського із сенаторами також поділилася присутня на зустрічі сенаторка-демократка Емі Клобучар.

«Він палко говорив про роботу, яку вони зробили, що це українці, які пролили кров на передовій під час їхнього контрнаступу проти Володимира Путіна та його варварського вторгнення (…). Були хороші запитання від сенаторів - від зерна до контрнаступу та того, що станеться, якщо відбудуться якісь зміни в підтримці», - розповіла Клобучар.

Вона зазначила, що питання нагляду за використанням військової допомоги, яку надають Україні США, також постало під час розмови сенаторів із Зеленським, але не зайняло багато часу. Частково тому, пояснила вона, що напередодні зустрічі з українським президентом військові лідери США провели для сенаторів спеціальний брифінг на цю тему.

Наші союзники разом надали допомогу на 88 мільярдів доларів на додаток до прийому біженців

«Я здебільшого пам’ятаю не стільки те, що президент Зеленський говорив про це, скільки те, що говорили наші військові лідери, і вони просто пояснювали про різні способи, якими здійснюється ця перевірка та нагляд», - сказала вона.

Також сенаторам пояснили, що було б нереально досягати таких успіхів на полі бою в Україні, не використовуючи усієї зброї та фінансування, яке надають США.

Клобучар зазначила сильну двопартійну підтримку допомозі Україні в Сенаті, як з боку лідерів – демократа Чака Шумера та республіканця Мітча Макконнела, так і з боку рядових сенаторів. Але є такі колеги, яких доводиться переконувати, каже вона.

«І у нас є аргумент: наші союзники разом надали допомогу на 88 мільярдів доларів на додаток до прийому біженців, як європейські країни. Я щойно зустрічалася із прем’єр-міністром Норвегії в неділю, він приїхав до Міннесоти та говорив про сильну підтримку України. Тож я вважаю, що той факт, що інші європейські країни, Південна Корея та інші країни по всьому світу відстоюють демократію, є дійсно вагомим аргументом, який ми можемо надати нашим колегам, що це стосується не тільки Америки та України, а демократії в усьому світі», – сказала сенаторка.

На зустрічі ж Президента Зеленського у Палаті представників були присутні лише лідери. Тим, що відбувалося за закритими дверима, із журналістами поділився голова Комітету Палати представників із закордонних справ республіканець Майкл Маккол.

Коментуючи зустріч із Зеленським, він зазначив: “Ми маємо дати їм те, що їм потрібно. І якщо ця адміністрація не дасть їм цього, то ми маємо прописати у законопроєкт про бюджетні асигнування зброю, про яку він просив”.

Втім, пізніше, за повідомленням CNN, спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті відмовився взяти на себе зобов’язання поставити на голосування до кінця цього року пакет додаткової допомоги Україні на 24 мільярди доларів.

Конгресмени і сенатори, з якими поспілкувався Голос Америки, висловили сподівання, що цей законопроєкт буде підтриманий.

«Я думаю, що врешті-решт й Палата підтримає. Хто хоче, щоб в їхньому резюме було те, що коли світовому порядку було кинуто виклик, вони кліпали очима? Ізоляціонізм був з нами завжди. Але Друга світова війна навчила нас, що умиротворення зла ніколи не закінчується добром. Путін — зло. Він варвар. Але його можна перемогти. Я скажу своїм колегам в Палаті представників, що ви пишете світову історію. Зробіть це правильно», - наголосив сенатор Грем.

Сенаторка Клобучар припустила, що у проходженні законопроєкту про додаткове фінансування допоможе той факт, що він йде в одному пакеті із фінансуванням для подолання наслідків стихійних лих у США.

«Їм буде важко за це не проголосувати. Тож я чекаю, як з обранням Папи Римського – коли ви побачите дим, що йде з церкви», - сказала вона.

Якщо ви хочете поставити Америку на перше місце, захищайте Україну

В Палаті представників є більшість на підтримку України, зазначив конгресмен- демократ Майк Квіглі – головне, щоб законопроєкт був винесений на голосування.

«Якщо ви хочете поставити Америку на перше місце, захищайте Україну. У наших інтересах захистити Україну. Ось де насправді зараз перебувають фундаментальні аспекти демократії. Якби цей законопроєкт був винесений на голосування, він би пройшов із двопалатною та двопартійною підтримкою», - сказав він.

З ним погодився конгрсемен-республіканець Джо Вілсон, завіривши, що рано чи пізно ця допомога буде схвалена.