Саме двопартійна підтримка забезпечила вражаючий рівень допомоги Україні – Салліван про дискусію у Конгресі США

Колишні високопосадовці в адміністрації президента США Дональда Трампа та інші впливові республіканці виступають за посилення підтримки України у її боротьбі з російською агресією на тлі певного падіння підтримки серед американської громадськості та скепсис серед частини однопартійців.

Американська підтримка України – це не благодійність. Це в наших прямих інтересах

Лідер республіканців у Сенаті після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що допомога Україні відповідає інтересам безпеки США.

«Я був гордий вітати президента у Капітолії сьогодні вранці та з перших вуст почути про стан контрнаступу України. Американська підтримка України – це не благодійність. Це в наших прямих інтересах – не в останню чергу тому, що приниження Росії допомагає стримувати Китай», – написав Мітч Макконнелл у мережі Х (колишня Twitter).

Як повідомляв Голос Америки, візит Зеленського відбувається на тлі запеклих дискусій у Конгресі США щодо погодження бюджету. Законодавці мають проголосувати за 12 законопроєктів про видатки, зокрема, оборонний бюджет США. У ньому прописано 300 мільйонів доларів на допомогу Україні та запит президента Байдена про додаткове фінансування, що включає близько 24 мільярдів доларів на продовження підтримки для України.

В опозиції до збільшення допомоги Україні - незначна, але помітна частина республіканців з крайньоправими поглядами, які поділяє колишній президент Дональд Трамп, який зараз має найвищі рейтинги серед імовірних кандидатів у президенти на виборах 2024 від Республіканської партії.

Однак перед важливими голосуваннями у Конгресі активніше лунають голоси деяких впливових республіканців, які раніше працювали в адміністрації Трампа.

Російська перемога вдихне нові сили у всіх тих, «хто ненавидить Америку» у світі – Помпео

У статті для телеканалу Fox News колишній державний секретар США в кабінеті Трампа Майк Помпео пише: для Америки важливо і надалі підтримувати Україну, бо перемога Росія посилила б позиції «тих, хто ненавидить Америку».

Підтримка республіканцями допомоги Україні продовжує слабшати

У статті, яку Помпео написав у співавторстві з Аароном Макліном, ветераном морської піхоти, помічником у Сенаті, а також старшим науковим співробітником Фонду захисту демократій, він каже, що «опозиція Республіканської партії Палати представників щодо останньої запропонованої додаткової підтримки Україні свідчить, що підтримка республіканцями допомоги Україні, яка бореться з відкритою російською агресією на своїй території, продовжує слабшати».

Помпео, який також був директором Центрального розвідувального управління, каже, що «це небезпечна тенденція, і деякі республіканці не розуміють стратегічних і політичних ризиків, на які вони йдуть».

Бо будь-який результат війни в Україні, який може виглядати як перемога Росії, буде «катастрофічним для американської безпеки», каже Помпео.

Він додає, що перемога Росії підвищить ризик більшої війни в Європі, бо Путін захоче захопити більше «втрачених частин Російської імперії», і це надихне Китай на схожі дії в Азії: «Китайські комуністи, які дивляться на Тайвань, сприймуть це як доказ того, що Америка несерйозна, а це зробить війну на Тихому океані більш імовірною».

Помпео каже, що проблема може виявитися глобальною: російська перемога вдихне нові сили в іранський та північнокорейський режими й у всіх тих, «хто ненавидить Америку» у світі. Натомість друзі Америки в Австралії, Японії та Південній Кореї подумають, що Америка їх покине напризволяще, якщо вона могла покинути Україну.

Колишній держсекретар вважає, що республіканці вагаються з підтримкою України, бо вони скептично налаштовані щодо президента-демократа Джо Байдена, але зараз не час «піддатися ізоляціоністській спокусі», каже Помпео.

Закиди щодо того, що підтримка України веде до «нескінченних воєн» Помпео вважає небезпечною лівацькою вигадкою, бо Україна веде війну за своє виживання, а США лише допомагають їй у цьому, використовуючи лише частку свого оборонного бюджету. Тому Помпео закликає республіканців надати Україні більше підтримку попри розбіжності з адміністрацією Байдена.

Макмастер: Українці є ті, хто може зупинити Росію

Росія не зупиниться, доки Росію не зупинять. Українці – це ті, хто зупиняє Росію

Також колишній радник Трампа з національної безпеки генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявив на нещодавній події у Вашингтоні, організованій Фондом захисту демократій: «Росія не зупиниться, доки Росію не зупинять. Українці – це ті, хто зупиняє Росію…».

За його словами, українці не дають Росії можливості перетворити Чорне море на «російське озеро» і з цих позицій загрожувати інтересам США та НАТО. Він додав, що Росія підриває уряди в Європі, зокрема, у Молдові, а Білорусь практично вже анексувала. Це на додачу до дестабілізації Сирії та країн Західної Африки. «Тобто українці - на передовій набагато ширшого конфлікту», – Макмастер.

Разом з тим, як повідомляють видання, офіс спікера Палати представників Кевіна Маккарті відхилив ідею провести брифінг щодо України, запропонований адміністрацією Байдена перед візитом Зеленського. Як пише у своєму твіті кореспондент Financial Times Крістофер Міллер, Зеленський також просив виступити з іще одним спільним зверненням до Конгресу, як і торік, але республіканці в Палаті представників відхилили його прохання.

Ситуацію для республіканців, які б хотіли підтримати Україну, ускладнює також падіння підтримки України назагал в американському суспільстві. Нове опитування CNN засвідчило, що більшість американців виступають проти дозволу Конгресу надати додаткове фінансування для підтримки України у її війні з Росією. Американську громадськість розділило питання, чи США вже зробили достатньо, щоб допомогти Україні.

Загалом 55% вважають, що Конгрес США не повинен дозволяти додаткове фінансування для підтримки України, а 45%, які вважають, що Конгрес повинен дозволити таке фінансування. При цьому 51% кажуть, що США вже зробили достатньо, щоб допомогти Україні, тоді як 48% кажуть, що вони повинні зробити більше. Це опитування засвідчило падіння підтримки України серед простих американців у порівнянні з тим, що було проведене в перші дні російського вторгнення – наприкінці лютого 2022 року. Тоді що 62% американців вважали, що США повинні зробити більше.

Деякі оглядачі вважають, що в цій ситуації бракує сильної позиції Білого дому. У редакційній статті газети Washington Post йдеться, що президент Байден повинен звернутися до американської аудиторії та пояснити їй, чому Америка підтримує Україну.

Зокрема автори коментаря вважають, що Байден має розказати американцям про те, що завдяки Україні США досягають своїх стратегічних цілей не лише в Європі. Вони могли б їх досягнути їх також і в Азії, і зробити це лише завдяки незначній частині оборонного бюджету країни.