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- Голос Америки
США допоможуть зміцнити захист України перед суворою зимою, але наразі без ATACMs – Білий дім
Президент США Джо Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги, який включає значні засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ.
Ці можливості допоможуть Україні зміцнити оборону напередодні, ймовірно, суворої зими, сповненої нових нападів Росії на українську критичну інфраструктуру, заявив під час брифінгу 21 вересня радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
За словами Саллівана, Росія спробує “позбавити невинних людей таких необхідних речей, як тепло та електроенергія”.
Президент Байден вирішив, що наразі не надаватиме танки ATACMs Україні, але не виключає таку можливість в майбутньому, сказав Джейк Салліван.
Посадовець висловив сподівання, що Польща продовжить підтримувати Україну.
А також, що американська підтримка триватиме і у наступному фінансовому році, тобто після 30 вересня. “Це означає, що ми хотіли б отримати додаткові ресурси від Конгресу 1 жовтня, щоб мати можливість забезпечити відсутність перебоїв у постачанні”, – сказав Салліван.
Стосовно позиції Польщі Салліван додав, що представники США консультуватимуться із польськими партнерами, “щоб переконатися, що ми повністю розуміємо суть позиції Польщі”.
Що пакету, який сьогодні оголосить президент США, то його надання має на меті допомогти Україні зберегти темпи контрнаступу, сказав Салліван. Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден планує оголосити пакет військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів у четвер під час візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського.
Очікується, що пакет оборонної допомоги включатиме другий транш касетних боєприпасів, які запускаються зі 155-міліметрової гаубичної гармати, сказав американський чиновник.
“Війна за своєю суттю непередбачувана, – сказав Салліван. – Тому… нам потрібно мати певну гнучкість і адаптивність у нашому підході щодо потенціалу у боєприпасах, систем протиповітряної оборони та інших критичних елементів, які Україна продовжуватиме отримувати від своїх партнерів з НАТО та інших країн світу. І ми, Сполучені Штати, прагнемо переконатися, що вони їх отримають”.
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- Голос Америки
“Думаю, тут є пріоритети” – спікер Палати представників США не зобов’язався поставити допомогу Україні на голосування до кінця року
Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті відмовився зобов’язатися поставити на голосування до кінця цього року пакет додаткової допомоги Україні на 24 мільярди доларів. Про це повідомляє мережа CNN.
Під час спілкування з пресою, Маккарті назвав зустріч з президентом України Володимиром Зеленським “продуктивною”, однак, наголосив на пріоритетності видатків на внутрішні потреби США.
“Я думаю, тут є пріоритети”, - заявив Маккарті.
Маккарті також повідомив, що він відмовився скликати спільне двопалатне засідання Конгресу для зустрічі з Зеленським на прохання української сторони.
“Мене просили про спільне засідання. У нас немає часу на спільне засідання”, – цитує Маккарті мережа CNN. “Отже, я зробив саме те, що я зробив з прем’єр-міністром Італії, прем’єр-міністром Великої Британії. Я завжди скликаю, коли приїздять лідери, я скликаю двопартійну групу лідерів”.
Своєю чергою, як вже передавав Голос Америки, голова Комітету Палати представників із закордонних справ республіканець Майкл Маккол, коментуючи зустріч із Зеленським, зазначив: “[М]и маємо дати їм те, що їм потрібно. І якщо ця адміністрація не дасть їм цього, то ми маємо прописати у законопроєкт про бюджетні асигнування зброю, про яку він просив”.
Маккол висловив впевненість, що додаткове фінансування для України буде надано, попри опозицію і занепокоєння частини конгресменів та оглядачів.
“Я завжди казав, що більшість підтримує це”, - додав Маккол.
Такі заяви збігаються з позицією Білого дому. Як передавав раніше Голос Америки, радник з національної безпеки США Джейк Салліван на брифінгу 15 вересня заявив, що “Обидві палати Конгресу підтримують продовження фінансування” потреб України.
У Білому домі також заявили, що є “критична потреба” у підтримці Конгресом запиту на додаткове фінансування України для її контрнаступальних можливостей, і що допомога “матиме значний вплив на боротьбу України”, повідомляє CNN.
- Голос Америки
Зеленський зустрівся з Остіном у Пентагоні й вшанував пам'ять жертв теракту 11 вересня 2001
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Пентагоні із міністром оборони Ллойдом Остіном.
Після переговорів, Зеленський і Остін, разом із першою леді Оленою Зеленською та головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі вшанували пам'ять жертв теракту 11 вересня 2001 року і поклали квіти до Національного меморіалу 9/11.
Раніше у четвер український президент провів переговори із законодавцями у Палаті представників і Сенаті. Як повідомляв Голос Америки, лідер більшості у Сенаті США, сенатор-демократ Чак Шумер зацитував журналістам слова Зеленського із приватної зустрічі: "Якщо ми не отримаємо допомогу, ми програємо війну".
Далі Зеленський вирушає до Білого дому, де зустрінеться із президентом США Джо Байденом. Адміністрація Байдена раніше повідомила, що Байден планує оголосити новий "суттєвий" пакет допомоги Україні. Однак представник Ради безпеки США Джон Кірбі не уточнив, чи в нього входитимуть ракети далекої дії ATACMS, але сказав, що ведуться "активні" дискусії з цього питання.
Перша леді України нині пізніше виступить перед студентами університету Джорджтаун.
У статті використано матеріали Reuters
Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер зацитував слова президента України. Відео
Лідер більшості у Сенаті США, сенатор-демократ Чак Шумер зацитував журналістам слова президента України Володимира Зеленського із приватної зустрічі.
"Потрібно, щоб Росія благала про мир". Оглядачі про контрнаступ та допомогу Україні
Українські війська продовжують контрнаступ поблизу Бахмута та на заході Запорізької області, у той час, як російські війська виснажуються через неможливість їхньої заміни на свіжих підготовлених солдатів, пишуть американські та британські військові аналітики.
Партнери України на Заході очікують повідомлень про успішне просування українських військ, що додало б аргументів тим, хто виступає за збільшення збройної підтримки України. Про це, зокрема сказали Голосу Америки американські законодавці напередодні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Оглядачі ж зауважують, що Вашингтон не повинен відволікатися на хибні аргументи про те, що події в Україні менш важливі, ніж Китай. Вони кажуть, що найбільше, що можуть зробити США для стримування Китаю – допомогти Україні стримати Росію.
Українські війська закріплюються на прорваних рубежах російської оборони – експерти
Українські війська протягом останніх кількох тижнів розширювали прорив у рубежі та, можливо, готуються до нового наступуДжордж Баррос, аналітик ISW
Аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) зауважують, що українським силам вдалося розширити лінію прориву російських рубежів в районі села Вербове на Запоріжжі та вперше вивести важку техніку (Strikers та Marders) за межі протитанкового рову та оборонних укріплень, відомих як «зуби дракона».
«Українські війська протягом останніх кількох тижнів розширювали прорив у рубежі та, можливо, готуються до нового наступу», – твітує аналітик ISW Джордж Баррос.
Дослідники ISW у своєму зведенні від 20 вересня цитують Генштаб України, який стверджує, що українські війська продовжують наступ та завдають значних втрат у живій силі та техніці російських військ на мелітопольському напрямку на заході Запорізької області. Також Генштаб повідомив, що українські війська продовжують наступ на Бахмутському напрямку та зміцнюються на нових закріплених рубежах.
За даними Міністерства оборони Великої Британії, українські сили зайняли позиції в Кліщіївці, в 7 км на південний захід від Бахмута, та Андріївці, яка є в 10 км на південний захід від Бахмута. При цьому, як зазначають британські аналітики, російські передислокації десантних військ (ВДВ) з Бахмута на Запорізький напрямок послабили російську оборону.
У своєму зведенні від 21 вересня британська військова розвідка пише, що Росії бракує свіжих підготовлених військ. Британські аналітики наводять слова голови комітету Держдуми РФ з оборони, колишнього генерала Андрія Картаполова, який сказав минулого тижня, що ротація особового складу із зони «спецоперації» під час служби неможлива.
Британська розвідка доходить висновку, що «відсутність регулярних ротацій підрозділів поза бойовим чергуванням є, швидше за все, одним з найбільш важливих факторів, що сприяють низькому моральному духу росіян». Експерти наголошують, що після вторгнення російська армія вже була нездатна проводити навчання вищого рівня.
«Відсутність такої підготовки, ймовірно, сприяє ускладненням Росії у проведенні успішних комплексних наступальних операцій», – пишуть британські військові аналітики у твіті.
Тим часом оглядачі в американській пресі закликають американську адміністрацію не зупинятися на пів дороги у підтримці України та надати їй зброю для перемоги. Редакційна стаття газети Washington Post нагадує, що ще півтора року тому західні військові аналітики не давали Україні більше кількох днів, чи тижнів у протистоянні російській агресії. Але Україна не лише вистояла, але і вигнала російські війська з половини захопленої ними території з початку широкомасштабної агресії.
Це стало можливим завдяки двом речам, наголошують вашингтонські оглядачі – сталевій волі українців та допомозі Заходу, передусім завдяки президенту США Джо Байдену. Але цього замало для перемоги, наголошують вони.
«Пан Байден повинен перестати зволікати та забезпечити Києву ATACMS», – наполягають автори редакційного коментаря. Вони зауважують, що розуміють, що якийсь один вид зброї не принесе перемоги Києву в затяжній війні, на яку налаштувався президент Росії Володимир Путін, але далекобійна зброя спроможна її пришвидшити.
Також, на думку оглядачів, президент Байден повинен звернутися до американської аудиторії та пояснити їй, чому Америка підтримує Україну, зокрема розказати, що підтримка України – це те, що може відвернути Китай від агресивних дій у Східній Азії.
«Найкращий спосіб відохотити Китай від вторгнення на Тайвань — це завадити Росії в Україні», – додають оглядачі. При цьому, вони кажуть, що не достатньо, щоб Україна вижила – «потрібно, щоб Росія благала про мир».
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