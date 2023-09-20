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США оголосять новий пакет допомоги на 325$ млн для України
НЬЮ-ЙОРК, 20 вересня (Reuters) – Президент США Джо Байден планує оголосити пакет військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів у четвер під час візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського, повідомив у середу офіційний представник США на умовах анонімності.
Очікується, що пакет оборонної допомоги включатиме другий транш касетних боєприпасів, які запускаються зі 155-міліметрової гаубичної гармати, сказав американський чиновник.
Оголошення про нові поставки зброї стосуватиметься і інших видів зброї, але не ракет ATACMS, сказав чиновник США.
Україна отримала перший транш артилерійських снарядів M864 155-мм калібру у липні 2023 року. Артилерійські снаряди стріляють зі стандартних 155 гармат НАТО, мають максимальну дальність 18 миль (29 км) і несуть до 72 вдосконалених звичайних боєприпасів ( DPICM) бомби M42 і M46.
Крім того, Вашингтон планує надіслати більше систем протиповітряної оборони малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger, виробництва RTX Corp, раніше Raytheon, сказав чиновник.
До майбутнього пакету допомоги Україні увійдуть протитанкова зброя TOW і AT4, ракети з керованою реактивною системою залпового вогню (GMLRS) для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) і протитанкові ракети Javelin, виготовлені спільним підприємством Lockheed і RTX Corp та інше обладнання.
За словами чиновника, пакет все ще доопрацьовується і його склад може змінитися.
Нова допомога виділяється в рамках президентських повноважень, які уповноважують Байдена передавати зброю із запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації. Боєприпаси надійдуть з надлишкових запасів США.
Планується, що Зеленський відвідає Капітолій у четвер вранці, щоб зустрітися з законодавцями перед тим, як провести переговори в Білому домі з Байденом пізніше в четвер.
Після російського вторгнення в лютому 2022 року США надіслали Україні безпекову допомогу на суму понад 40 мільярдів доларів.
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- Голос Америки
Блінкен на Радбезі про вторгнення Путіна в Україну: "Ми не дозволимо одній людині писати наше майбутнє за нас"
Сполучені Штати не стоятимуть осторонь, коли Росія або інші країни-агресори порушують основоположні правила, на яких ґрунтується міжнародний порядок. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН у середу заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
На початку промови Блінкен нагадав присутнім про жахи російських воєнних злочинів, навівши приклад села Ягідне у Чернігівській області, де росіяни у шкільному підвалі утримували кількасот цивільних майже місяць. Блінкен побував там під час свого візиту до України на початку вересня. "Вони сиділи там так щільно, що ледве могли дихати... коли вони кричали тим, хто їх ув'язнив, що люди були хворі і потребували медичної допомоги, російські солдати кричали у відповідь, що нехай вони помирають... найстаршій жертві було 93 роки, наймолодшій - шість тижнів", - розповів держсекретар США.
У цій війні є агресор і є жертва, одна сторона атакує основні принципи Статуту ООН, інша - бореться за їхній захистЕнтоні Блінкен, держсекретар США
"У цій війні є агресор і є жертва, одна сторона атакує основні принципи Статуту ООН, інша - бореться за їхній захист", - підкреслив Блінкен.
Він також розповів, що намагаючись стерти Україну із карти світу й відновити втрачену імперію, Росія здійснює низку злочинів проти людяності: "Саме вторгнення Росії порушує ключові положення Статуту ООН - повагу до суверенітету та територіальної цілісності всіх націй. Друге: Росія вчиняє воєнні злочини та злочини проти людяності та Україна майже щодня. По-третє, Росія продовжує вдаватись до небезпечних ядерних погроз, розміщуючи ядерну зброю у Білорусі і продовжуючи використовувати найбільшу атомна електростанція у Європі та її працівників як щит для своєї агресії, ризикуючи катастрофічними наслідками. Четверте: Росія використовує голод як зброю".
У промові Блінкен рішуче засудив зближення та співпрацю Росії із режимами в Ірані та Північній Кореї. Він також відповів на критику деяких країн чи політиків про те, що "продовження підтримки України та притягнення до відповідальності Росії" начебто відвертає увагу від вирішення інших важливих світових питань.
"Це - хибний вибір, ми можемо і повинні робити й те, й інше. І ми робимо і те, й інше, - підкреслив Блінкен. - Сполучені Штати - світовий лідер цих зусиль, і як президент Байден сказав Генеральній Асамблеї вчора: ми продовжуватимемо робити більше ніж робимо вже, щоб відповідати на вимоги нашого часу. Водночас ми повинні - як чітко сказав президент Байден - зміцнювати стовпи, на яких базуються мирні відносини між країнами, без яких ми не зможемо досягти жодної з наших цілей".
Свою промову Блінкен підсумував, розповівши, що під час візиту до України він також побачив, як український народ "відбудовується та повертає своє майбутнє - це право всіх членів нашої Організації Об'єднаних Націй". Він додав: "Це те, що ми захищаємо, коли виступаємо за міжнародний порядок. Це право людей не тільки виживати, але й процвітати, щоб створювати своє майбутнє. Наш народ, народ України, люди всіх націй мають право створювати своє майбутнє. Ми не можемо і ми не дозволимо одній людині написати це майбутнє за нас".
Росія знає про силу колективних дій, тому вона дуже намагається послабити та розділити міжнародну спільнотуПрем'єр-міністр Великої Британії Олівер Доуден
Виступаючи на засідання Ради Безпеки ООН заступник прем'єр-міністр Великої Британії Олівер Доуден наголосив, що боротьба України проти російської агресії – це боротьба не лише за свободу окремого народу, а й за принципи, на яких базується сама Організація Об'єднаних Націй. "Коли російські танки увійшли в Україну, вони розтоптали кожен із цих принципів, - підкреслив Доуден. - Кожна ракета, кожна бомба, кожен незаконний арешт, кожна частина пропаганди були кричущим нападом не лише на свободу, але й на нашу багатосторонню систему, засновану на правилах".
Британський представник зазначив, що загалом Україна повернула 50% території, захопленої Росією із початку війни, "а в Харкові та Херсоні знову майорить жовто-блакитний прапор. Цей прапор майорить у всьому світі, відображаючи нашу солідарність з Україною".
"Росія знає про силу колективних дій, тому вона дуже намагається послабити та розділити міжнародну спільноту. Отже, так само як нам потрібно колективно протистояти нашим найбільшим викликам щодо глобальної бідності, зміни клімату та штучного інтелекту, нам потрібна ефективна багатосторонність для вирішення, - сказав Доуден. - Домогтися справедливості для багатьох, багатьох жертв. Щоб відновити зруйновані міста та створити нові можливості. Щоб відновити експорт зерна. Допомогти повернути Україну на шлях процвітання. Щоб забезпечити мир".
Нагадаємо, початку засідання президент України Володимир Зеленський запропонував реформувати інституції ООН зокрема таким чином, щоб розширити кількість постійних представників Радбезу, щоб більшістю голосів Генасамблея могла подолати вето Радбезу, а також розробити "систему превенції агресій через раннє реагування на дії, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету держав", зокрема через застосування превентивних санкцій.
Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден під час виступу на Генасамблеї ООН пообіцяв продовжити роботу для розширення кількості представників у Раді Безпеки.
Зеленський їде у Вашингтон на тлі протистояння в Конгресі щодо нової допомоги Україні
Візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона відбувається на тлі суперечок в американському Конгресі щодо нового пакету допомоги Україні.
Конгрес планує затвердити постанову, що дозволить фінансувати бюджетні витрати на 30 днів, щоб уникнути урядового "шатдауну", часткового призупинення роботи уряду, яке може статись, якщо бюджетну постанову не буде затверджено до 30 вересня.
Проект постанови, який пропонують затвердити республіканці в Палаті представників, не включає нову допомогу Україні. А в Сенаті лідери як демократів, так і республіканців, виступили на підтримку допомоги Україні у цьому законі.
Президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на додаткову допомогу Україні обсягом 24 мільярди доларів.
Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що має питання до Зеленського, зокрема, щодо підзвітності допомоги, яку США надають Україні.
"Хіба Зеленського обрали до Конгресу? Він наш президент? Я не думаю, що я маю брати на себе якісь зобов'язання. В мене є питання до нього. Де звітність за кошти, які ми вже витратили?" - сказав Маккарті, відповідаючи на питання ABC News.
Натомість очільник комітету Палати Представників Конгресу США з міжнародних відносин, республіканець Майкл Маккол, налаштований оптимістично щодо того, що Конгрес погодить додаткову допомогу для України. За його словами, переважна більшість конгресменів підтримує виділення коштів Києву, тому що це - в інтересах США та прямо впливає на ситуацію на міжнародній арені.
"Я вважаю, що нам треба було швидше надати їм зброю, ці зволікання затримали контрнаступ. Українці не мають всього необхідного обладнання, вони не мають повітряного прикриття, і їм доводиться займатися розмінуванням вручну, часом посеред ночі. Тож, я думаю, що нам потрібно зробити більше, щоб забезпечити необхідну зброю. Коли ми це зробимо, ми побачимо, що українці справді можуть перемогти росіян. Я дуже оптимістично налаштований, що ми проголосуємо за додаткову допомогу", - заявляв Маккол в коментарі Голосу Америки 15 вересня.
В Палаті представників невелика кількість конгресменів послідовно виступає проти надання Україні допомоги.
Так, конгресмен-республіканець Байрон Дональдз вказав на значний дефіцит бюджету США, мовляв, "будь-яку допомогу, яку ми даємо Україні, ми позичаємо з нашого майбутнього". У відео, розміщеному The Recount у мережі X (раніше відомій як Twitter), Дональз вказує, що зараз не час для Зеленського їхати до Конгресу: "В Палаті представників зараз немає коштів для України".
Більш поміркований республіканець, конгресмен Майк Гарсіа, який раніше голосував проти ініціативи однопартійців заблокувати допомогу Україні, тепер висловив сумнів у доцільності допомоги через непевність у ході війни.
"Я не відчуваю себе комфортно, щоб надіслати ще долари Україні, - сказав Гарсіа в коментарі NPR. - Проблема в тому, чи ви знаєте, чи Україна виграє війну зараз? Бо я не знаю. Я не думаю, що більшість членів Конгресу знають, чи справді Україна виграє війну".
В Сенаті ж наполягають на включенні допомоги України до бюджетної постанови.
"Без допомоги Україні, пропозиція є образою для України та подарунком для Путіна. Я не можу вигадати гіршого, щоб привітати президента Зеленського, який відвідає нас цього тижня, ніж пропозиція Палати представників, яка повністю ігнорує Україну", - заявив очільник демократів в Сенаті Чак Шумер.
Раніше цього місяця лідери республіканців та демократів у Сенаті виступили із заявами на підтримку додаткового фінансування для України.
До роботи над статтею долучилась Катерина Лісунова
- Голос Америки
Мапа СРСР, обійми з очільником Моссаду привернули увагу міжнародних журналістів на зустрічі Зеленського з Нетаньягу
Зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу міжнародні ЗМІ називають "серйозною" та "всебічною".
Зеленський та Нетаньягу зустрілися у вівторок, 19 вересня, в кулуарах Генасамблеї ООН. Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що зустріч була "дружньою" і що Нетаньягу пообіцяв продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу.
Зеленський, коли виходив з кімнати після зустрічі, назвав розмову “доброю”, повідомило видання Times of Israel.
Газета Israel Hayom та ізраїльські журналісти у X (колишня Twitter) пишуть про конфуз, який трапився під час зустрічі Зеленського та Нетаньягу.
Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю перед зустріччю попросив принести лідерам країн мапу світу. Мапа, яку співробітники поспіхом принесли на зустріч у будівлі ООН, була надрукована у 1960-х роках, і не зображує незалежну Україну, а містить Радянський Союз. За 10 хвилин до початку зустрічі конфуз помітили і мапу з СРСР прибрали. Фотографії цієї ситуації опублікувала у Тwitter журналістка Times of Israel Таль Шнейдер, вона припустила, що мапа потрібна була "можливо, щоб поговорити про радіуси дії різних систем захисту?".
Як повідомляє Times of Israel, Нетаньягу та Зеленський у вівторок потиснули руки і обмінялися люб'язностями.
Зеленський відзначив чисельність ізраїльської делегації. “У вас дуже велика команда. Це дуже дорого”, сказав президент України. У відповідь посол Ізраїлю при ООН Гілад Ердан сказав: “Багато людей хочуть брати участь”.
Таль Шнейдер опублікувала у Twitter фото делегації ізраїльського прем'єра. За даними Times of Israel, делегація України на цій зустрічі була значно меншою. Президента Зеленського супроводжували, серед інших, глава Офісу президента Андрій Єрмак та глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Після офіційної зустрічі, Зеленський та Нетаньягу поговорили десь 15 хвилин у форматі тет-а-тет.
“Атмосфера, коли помічники виходили з кімнати, була оптимістичною: Барнеа (очільник “Моссаду”) довго розмовляв з Єрмаком, а міністр зі стратегічних питань Дермер спілкувався з Кулебою. Ізраїльські джерела повідомили, що Нетаньягу та Зеленський домовилися залишатися на зв’язку, і зустріч була “серйозною та всебічною”, - описує атмосферу після зустрічі видання Times of Israel.
Політичний коментатор Axios Барак Равід опублікував відео рукостискання президента Зеленського та керівника ізраїльської розвідки “Моссад” Девіда Барнеи.
“Наприкінці зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу президент України Зеленський міцно обійняв директора розвідувального агентства “Моссад” Девіда Барнеу. Це може свідчити про те, що вони зустрічаються не вперше”, - написав Барак Равід із видання Axios.
Марк Регев, у минулому - ізраїльський дипломат і старший радник прем’єр-міністра Ізраїлю, який нині очолює Інститут дипломатії та міжнародних відносин Абби Ебана в Університеті Райхмана в інтерв'ю каналу 24NewsEnglish сказав, що Нетаньягу має балансувати між Україною, Росією та у відносинах з Іраном.
"Українці завжди просять більше підтримки, вони просять Ізраїль більше підтримки, просять країни Європи та Америки більше підтримки, їм потрібно більше, щоб захищати свою країну, це розуміло.
Я думаю, що Нетаньягу має балансувати. Ірансько-російські відносини стали значно ближчими. І, як ви знаєте, іранці надають ударні дрони росіянам. І Єрусалим хвилює, якою буде відплата росіян за це, як Росія буде розплачуватись. І є побоювання, що Росія може поставити Ірану певні системи озброєнь.
Гадаю, з точки зору Ізраїлю важливо зберегти важелі впливу. І, мабуть, важливо, щоб ми сказали росіянам: послухайте, ми цього не робитимемо, якщо ви цього не зробите. У міжнародних відносинах, особливо, коли маєш справу з такими режимами як російський, завжди добре мати за пазухою кілька карт", - аналізує ізраїльський дипломат Марк Регев.
Офіс президента України повідомляє, що Володимир Зеленський на зустрічі із Беньяміном Нетаньягу "поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та повітряні удари, зокрема, з використанням дронів іранського виробництва, яких Росія продовжує завдавати по мирних українських містах, цивільних об’єктах і портовій інфраструктурі. Президент України висловив занепокоєння дедалі тіснішою військовою співпрацею Росії та Ірану".
Президент України попросив Ізраїль підтримати українську Формулу миру.
- Голос Америки
Зеленський запропонував реформувати Радбез: "Людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист кордонів"
Людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист суверенних кордонів, однак Україна має пропозиції із реформування організації. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив президент України Володимир Зеленський.
Український глава розкритикував те, що Росія обіймає крісло постійного представника Ради Безпеки ООН, що дає їй право вето щодо рішень Радбезу: "У цьому кріслі в Раді Безпеки, яке Росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, – сидять брехунці, чия робота – виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює Росія. І всі дії ООН – чи то Ради безпеки, чи то Генеральної Асамблеї, – які могли би зупинити цю агресію, розбиваються об привілей, який дає це крісло агресору. Вето в руках агресора – ось те, що загнало ООН в глухий кут".
"Зараз якою б нацією ви не були… Народом, який налічує сотні мільйонів людей, або малою нацією... наявна система ООН робить вас все одно менше, ніж право вето, яке є лиш у кількох та яке використовується одним, Росією, на шкоду всім іншим членам ООН", - підкреслив Зеленський.
Він запропонував дати Генеральній Асамблеї ООН, куди входять практично всі міжнародно визнані країни світу, дати можливість долати вето Радбезу двома третинами голосів Генасамблеї: "За умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, – глобальної кваліфікованої більшості, – вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної Асамблеї повинна бути обов'язковою для виконання всіма державами".
Крім того, Зеленський заявив, що варто розширити коло постійних членів Ради Безпеки, там були представлені інтереси Африканського Союзу, Азії, ісламського світу, Південної Америки й тихоокеанських країн. "І водночас будь-яка участь будь-якої держави-члена Ради Безпеки має призупинятися на час, коли така держава в порушення Статуту ООН йде агресією проти іншої нації", - додав він.
Ідею розширення складу Ради Безпеки ООН також озвучував президент США Джо Байден. За те, щоб до РБ ООН увійшли Індія, Японія, Бразилія і представник Африки виступив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
Наостанок, президент України висунув ідею про погодження механізму реагування на агресії для захисту інших держав - також на етапі, коли армія лише планує вторгнення: "Кожен, хто хоче почати війну, має бачити ще до своєї фатальної помилки, що саме втратить, коли почне війну. Питання про застосування превентивних санкцій має виноситись на розгляд Ради безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної асамблеї заявляє про загрозу агресії. Українські солдати зараз своєю кров'ю роблять те, що Рада безпеки ООН, має робити своїми голосуваннями, – зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН", - додав Зеленський.
Він також нагадав про українську Формулу миру, що передбачає зокрема повне виведення усіх російських військ та військових формувань, включно з Чорноморським флотом Росії, з усієї суверенної території України в межах наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року, а також повне повернення Україні ефективного контролю над усім нашим державним кордоном та виключною економічною зоною – в Чорному та Азовському морях, а також в Керченській протоці. Зеленський закликав країни світу приєднуватись до роботи над цими принципами, що засновані на Статуті ООН.
Відкриваючи засідання Радбезу, генсек ООН Антоніу Ґутерріш також заявив, що російське вторгнення до України порушує всі основоположні принципи Статуту ООН, загрожує регіональній стабільності, підвищує ядерну загрозу й дедалі більше поляризує світ. "Вторгнення Росії супроводжувалось постійними систематичними атаками проти цивільного населення і цивільної інфраструктури та служб, включаючи заклади навчання та охорони здоров'я, - додав генсек ООН. - Війна призвела до смертей чи поранень десятків тисяч цивільних людей, знищила життя й добробут людей, травматизувала дітей, розбила сім'ї й громади, зруйнувала економіку й перетворила великі території сільськогосподарських угідь у смертоносні мінні поля".
"Агентства ООН задокументували свідчення шокуючих і широко поширених порушень прав людини, включаючи сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, незаконні затримання й вбивства цивільних осіб, головним чином з боку російських сил, включаючи дітей, а також примусове переселення українських цивільних, включаючи дітей, на територію та російський контроль або до Російської Федерації. Документування цього є критично важливим для притягнення до відповідальності", - додав Ґутерріш.
Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, що головує за засіданні, підкреслив, що неможливо було уявити, що Росія, країна, що є постійним представником у Раді Безпеки, змогла здійснити невиправдану і неспровоковану агресію проти нової демократії, й це "не буде негайно та повсюдно засуджено всіма націями разом тут, які поділяють однакові цілі та принципи".
"Як розуміти "так, але" або заклики до обох сторін із аргументами, щоб не називати речі своїми іменами і відмовитися назвати жорстоку агресію її єдиним і справжнім ім'ям – рукотворною трагедією, яка спричиняє невимовні страждання українського народу, а також резонанс у всіх регіонах світу".
Участь у засіданні також беруть державний секретар США Ентоні Блінкен і президент Ради ЄС Шарль Мішель.
Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден під час виступу на Генасамблеї ООН пообіцяв продовжити роботу для розширення кількості представників у Раді Безпеки.
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