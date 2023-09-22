Заяви Байдена про підтримку та розділений Конгрес. Як Зеленського приймали у Вашингтоні?

Візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона тривав лише день, але був наповнений подіями, включаючи зустріч з президентом США Джо Байденом, очільником Пентагону, законодавцями та громадою.

Це вже другий візит Зеленського до Вашингтона за цей рік, під час якого український президент намагався переконати політиків у США збільшити підтримку України.

Байден запевнив Зеленського - США - поряд з Україною, і в американському уряді розуміють - на кону основоположні цінності. Йдеться не лише про "інвестицію до українського майбутнього. Це майбутнє всього світу, який поважає принципи незалежності, суверенітету та територіальної цілісності", - твітує Байден.

Позиція президента США є чіткою, підсумовує посолка США в Україні Бріджит Брінк. "Президент США чітко дав зрозуміти, що наше партнерство полягає в тому, щоб забезпечити Україні сильну армію, сильну економіку і сильну демократію. Йдеться про майбутнє - майбутнє свободи - і Америка ніколи не відступить від цього", - твітує за результатами зустрічі посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Один з твітів Байдена, присвячений візиту Зеленського містить допис українською мовою. "Дві країни. Один чіткий, твердий і непохитний сигнал: ми разом", - твітує американський президент.

Під час візиту було оголошено новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом 325 мільйонів доларів, з новими протитанковими системами, артилерійськими снарядами, тощо.

Перші американські танки Abrams прибудуть до України вже наступного тижня, оголосив Байден.

А от щодо далекобійної зброї оголошень зроблено не було. "Ми над цим питанням дуже довго й потужно працюємо", - сказав Зеленський пресі щодо можливих поставок далекобійних американських ATACMs. Він висловив впевненість, що згодом буде досягнуто рішення. "Настане момент – ми всі це побачимо", – резюмував президент.

Візит став також нагодою озвучити свою позицію для критиків допомоги Україні в американському Конгресі перед розглядом запиту Байдена на додаткові 24 мільярди доларів допомоги.

В день візиту Зеленського 29 законодавців США надіслали Байдену відкритий лист із закликом не надавати Україні фінансування, поки вони не отримають задовільні відповіді на запитання зокрема про те, як використовуються гроші і як проходить наступ ЗСУ: "Американський народ заслуговує знати, на що пішли їхні гроші. Як проходить контрнаступ? Чи українці ближчі до перемоги, ніж 6 місяців тому?... Що для адміністрації буде перемогою в Україні?"

Напередодні візиту спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті напередодні візиту Зеленського заявив, що його більше цікавить, куди пішла вже виділена допомога, і жодних обіцянок про наступну допомогу він не робив: "Зеленський обраний до Конгресу? Він наш президент? Я не думаю, що я маю бути відданий будь-чому. У мене є питання щодо того, де звітність про гроші, які ми вже витратили? Який план перемоги? Я думаю, це те, що американська громадськість хоче знати". Після зустрічі з Зеленським Маккарті зазначив, що все ще не планує ставити на голосування в Конгресі запит Байдена.

Інший же впливовий конгресмен-республіканець Майкл Маккол після зустрічі з Зеленським висловив переконання, що Україна отримає необхідну оборонну допомогу. "Їм це необхідно - і вони це отримають. Як я сказав, більшість підтримує це". - каже Маккол.

Маккол додав: "Зараз їхні війська ідуть вперед без прикриття з неба, вони мають розміновувати поля вночі власними руками. Ми б не відправили свої війська в таких умовах. Тому ми маємо дати їм те, що їм потрібно. І якщо ця адміністрація не дасть їм цього, то ми маємо прописати у законопроєкт про бюджетні асигнування зброю, про яку він просив".

Він додав, що Зеленський та Україна повинні бути вдячними за підтримку США, але "висновок для спікера був такий, що вони потребують ATACMS, F-16, - і вони потребували цього ще рік тому, і це тягнеться надто довго, тож ми можемо прописати це у законопроєкті - й це моя мета".

Зеленський наголосив на тому, що було важливо поспілкуватись з конгресменами безпосередньо. "Вони отримали всі відповіді", – сказав Зеленський пресі.