США оголосили пакет безпекової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів

Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер оголосив про виділення Україні 128 мільйонів доларів США на нову безпекову допомогу, а також 197 мільйонів доларів на зброю та обладнання.

Повідомлення пролунало на тлі візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому, де він зустрівся з президентом Джо Байденом.

Під час зустрічі Байден підтвердив прихильність США та їхніх партнерів довгостроковій підтримці України.

«Ми прагнемо побудувати сили, здатні забезпечити довгострокову безпеку України, спроможні стримувати майбутні загрози суверенітету, територіальній цілісності та свободі — які виникають зараз, – сказав Байден.

Він додав, що йдеться про «майбутнє свободи», і Америка ніколи зречеться своїх зобов'язань.

«Саме тому через 575 днів ми підтримуємо Україну і будемо підтримувати вас, пане президенте», – сказав Байден, звертаючись до Зеленського.



Зеленський своєю чергою подякував Байдену та американському народу за підтримку.

«Нема ані душі в Україні, яка не була б вдячна тобі, Америко, людям, які допомагають нам не, тому що мусять, а тому, що їхнє серце не дозволяє їм вчинити інакше», – сказав Зеленський.

У повідомленні використано інформацію CNN, AP, New York Times.