Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Актуально

  • Голос Америки

США оголосили пакет безпекової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів

Президент Джо Байден тисне руку президенту України Володимиру Зеленському у східній кімнаті Білого дому, четвер, 21 вересня 2023 року. Вашингтон. (AP Photo/Evan Vucci)

Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер оголосив про виділення Україні 128 мільйонів доларів США на нову безпекову допомогу, а також 197 мільйонів доларів на зброю та обладнання.

Повідомлення пролунало на тлі візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому, де він зустрівся з президентом Джо Байденом.

Під час зустрічі Байден підтвердив прихильність США та їхніх партнерів довгостроковій підтримці України.

«Ми прагнемо побудувати сили, здатні забезпечити довгострокову безпеку України, спроможні стримувати майбутні загрози суверенітету, територіальній цілісності та свободі — які виникають зараз, – сказав Байден.

Він додав, що йдеться про «майбутнє свободи», і Америка ніколи зречеться своїх зобов'язань.

«Саме тому через 575 днів ми підтримуємо Україну і будемо підтримувати вас, пане президенте», – сказав Байден, звертаючись до Зеленського.

Зеленський своєю чергою подякував Байдену та американському народу за підтримку.

«Нема ані душі в Україні, яка не була б вдячна тобі, Америко, людям, які допомагають нам не, тому що мусять, а тому, що їхнє серце не дозволяє їм вчинити інакше», – сказав Зеленський.

У повідомленні використано інформацію CNN, AP, New York Times.

Подробиці з Білого дому: детально про візит президента України Володимира Зеленського. Відео
Embed
Подробиці з Білого дому: детально про візит президента України Володимира Зеленського. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:49 0:00
Direct link

Більше

Всі новини дня

"Прокинься” у Лос-Анджелесі — спортивний проєкт для українців. Відео

"Прокинься” у Лос-Анджелесі — спортивний проєкт для українців. Відео
Embed
"Прокинься” у Лос-Анджелесі — спортивний проєкт для українців. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:24 0:00
Direct link

Щосуботи зранку фітнес-тренер Андрій Хомицький проводить тренування для українських іммігрантів та переселенців. Спортом не лише загартовують тіло, а й підтримують психологічне здоров'я та знаходять дружбу. Далі дивіться у сюжеті Христини Шевченко.

Більше

Подробиці з Білого дому: детально про візит президента України Володимира Зеленського. Відео

Подробиці з Білого дому: детально про візит президента України Володимира Зеленського. Відео
Embed
Подробиці з Білого дому: детально про візит президента України Володимира Зеленського. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:49 0:00
Direct link

Подробиці з Білого дому: зустріч президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського – журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

Більше

Президент Польщі Дуда пояснив, що продовжуватиме надавати Україні військову допомогу. Відео

Президент Польщі Дуда пояснив, що продовжуватиме надавати Україні військову допомогу. Відео
Embed
Президент Польщі Дуда пояснив, що продовжуватиме надавати Україні військову допомогу. Відео

No media source currently available

0:00 0:06:59 0:00
Direct link

Президент Польщі Дуда пояснив, що продовжуватиме надавати Україні військову допомогу. Такі запевнення пролунали після заяви польського прем’єр-міністра Моравецького про те, що Польща зараз не передає Україні зброю.

Більше

Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена у Білому домі – подробиці. Відео

Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена у Білому домі – подробиці. Відео
Embed
Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена у Білому домі – подробиці. Відео

No media source currently available

0:00 0:07:04 0:00
Direct link

Президент Джо Байден приймає в Білому домі президента Володимира Зеленського 21 вересня. Це вже шоста їхня особиста зустріч та третій візит українського очільника до головної резиденції президента США.

Більше

Більше

Відео - найголовніше

"Прокинься” у Лос-Анджелесі — спортивний проєкт для українців. Відео
Embed
"Прокинься” у Лос-Анджелесі — спортивний проєкт для українців. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:24 0:00

"Прокинься” у Лос-Анджелесі — спортивний проєкт для українців. Відео

Back to top
XS
SM
MD
LG