Сенатор розповів про роботу із Білим домом над фінансуванням допомоги Україні

Американські сенатори готують законопроєкт про значне фінансування для України, повідомив в ефірі NBC республіканець Ліндсі Грем. Він розповів, що законодавці проводять зустрічі із представниками Білого дому, щоб узгодити це. "Ось що незабаром вийде з Сенату: великий пакет для України", - розповів він.

Грем також закликав однопартійців у Палаті представників продовжувати підтримувати Україну: "Якщо ви позбавитеся допомоги Україні, Росія продовжить йти далі. Зрештою між НАТО та Росією буде війна, і це буде зелене світло для Китаю вдертися на Тайвань. Отже, республіканці у Палаті представників: якщо ви заблокуєте допомогу Україні, ви розв'яжете війну в Європі. Китай піде слідом за Тайванем".

Як повідомляв Голос Америки, радник з національної безпеки США Джейк Салліван розповів, що Білий дім активно працюватиме з Конгресом щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю цього тижня: (Фінансування - ред.) "обов'язково включатиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету та територіальної цілісності в Україні, а також для того, щоб допомогти Ізраїлю захистити себе, коли він бореться зі своїми ворогами-терористами".

Сенатор-республіканець Грем нагадав, що США не втратили жодного солдата в Україні й витратили менш як 5% військового бюджету, натомість українці знищили 50% боєздатності РФ. "Підтримання України в її боротьбі стримує війну між Китаєм і Тайванем. І ми зупинимо Путіна".

Також Грем закликав Білий дім посилити свою позицію щодо Тегерана: "(Звертаючись до - ред.) адміністрації Байдена: я працюватиму з вами, щоб встановити мир між Саудівською Аравією та Ізраїлем. Але вам доведеться покращити свою гру, коли мова йде про Іран, і зробити це зараз".

Нагадаємо, Конгрес США прийняв тимчасовий бюджет, що не містить додаткового фінансування для України. Після цього крайній правий конгресмен-республіканець Мет Гейтс та його прихильники, які хочуть припинення підтримки Києва, домоглись звільнення Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників США. Це викликало значне занепокоєння щодо американської підтримки як серед українців, так і серед союзників.

Гакім Джеффріс, лідер демократичної меншості у Конгресі, в ефірі NBC, відповідаючи на запитання про ситуацію із відсутністю спікера Палаті представників та політичною боротьбою за цю посаду, заявив: "Ми хочемо знайти двопартійний шлях до відновлення роботи Палати представників, щоб ми могли розв'язувати проблеми для американського народу та підтримувати наших друзів, таких як Ізраїль, Україна та інші у всьому вільному світі".

Хоча у Пентагоні заявляють, що мають іще 5,4 мільярда доларів за програмою повноважень президента, які залишаються доступними для надання допомоги Києву, ЗМІ повідомили, що група проукраїнських сенаторів від обох партій прагне швидко прийняти річний пакет підтримки України обсягом від 50 до 100 мільярдів доларів, що значно перевищує суму допомоги, про яку просить адміністрація президента Джо Байдена у 24 мільярди доларів.

Прихильники ініціативи у Сенаті також кажуть, що було б легше заручитись підтримкою законодавців для одного великого пакета порівняно з кількома меншими пакетами допомоги. Вони очікують голосування за це у період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, і закінченням терміну дії поточного законопроєкту про тимчасові урядові витрати 17 листопада.