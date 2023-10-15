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- Голос Америки
Сенатор розповів про роботу із Білим домом над фінансуванням допомоги Україні
Американські сенатори готують законопроєкт про значне фінансування для України, повідомив в ефірі NBC республіканець Ліндсі Грем. Він розповів, що законодавці проводять зустрічі із представниками Білого дому, щоб узгодити це. "Ось що незабаром вийде з Сенату: великий пакет для України", - розповів він.
Грем також закликав однопартійців у Палаті представників продовжувати підтримувати Україну: "Якщо ви позбавитеся допомоги Україні, Росія продовжить йти далі. Зрештою між НАТО та Росією буде війна, і це буде зелене світло для Китаю вдертися на Тайвань. Отже, республіканці у Палаті представників: якщо ви заблокуєте допомогу Україні, ви розв'яжете війну в Європі. Китай піде слідом за Тайванем".
Як повідомляв Голос Америки, радник з національної безпеки США Джейк Салліван розповів, що Білий дім активно працюватиме з Конгресом щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю цього тижня: (Фінансування - ред.) "обов'язково включатиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету та територіальної цілісності в Україні, а також для того, щоб допомогти Ізраїлю захистити себе, коли він бореться зі своїми ворогами-терористами".
Сенатор-республіканець Грем нагадав, що США не втратили жодного солдата в Україні й витратили менш як 5% військового бюджету, натомість українці знищили 50% боєздатності РФ. "Підтримання України в її боротьбі стримує війну між Китаєм і Тайванем. І ми зупинимо Путіна".
Також Грем закликав Білий дім посилити свою позицію щодо Тегерана: "(Звертаючись до - ред.) адміністрації Байдена: я працюватиму з вами, щоб встановити мир між Саудівською Аравією та Ізраїлем. Але вам доведеться покращити свою гру, коли мова йде про Іран, і зробити це зараз".
Нагадаємо, Конгрес США прийняв тимчасовий бюджет, що не містить додаткового фінансування для України. Після цього крайній правий конгресмен-республіканець Мет Гейтс та його прихильники, які хочуть припинення підтримки Києва, домоглись звільнення Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників США. Це викликало значне занепокоєння щодо американської підтримки як серед українців, так і серед союзників.
Гакім Джеффріс, лідер демократичної меншості у Конгресі, в ефірі NBC, відповідаючи на запитання про ситуацію із відсутністю спікера Палаті представників та політичною боротьбою за цю посаду, заявив: "Ми хочемо знайти двопартійний шлях до відновлення роботи Палати представників, щоб ми могли розв'язувати проблеми для американського народу та підтримувати наших друзів, таких як Ізраїль, Україна та інші у всьому вільному світі".
Хоча у Пентагоні заявляють, що мають іще 5,4 мільярда доларів за програмою повноважень президента, які залишаються доступними для надання допомоги Києву, ЗМІ повідомили, що група проукраїнських сенаторів від обох партій прагне швидко прийняти річний пакет підтримки України обсягом від 50 до 100 мільярдів доларів, що значно перевищує суму допомоги, про яку просить адміністрація президента Джо Байдена у 24 мільярди доларів.
Прихильники ініціативи у Сенаті також кажуть, що було б легше заручитись підтримкою законодавців для одного великого пакета порівняно з кількома меншими пакетами допомоги. Вони очікують голосування за це у період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, і закінченням терміну дії поточного законопроєкту про тимчасові урядові витрати 17 листопада.
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- Голос Америки
Посольство України у США вручило синові Героя України Леоніда Кіндзельского орден Держави
Посолка України в США Оскана Маркарова вручила синові Героя України Леоніда Кіндзельського Андрію Кіндзельському найвищу державну нагороду України - орден Держави та Грамоту про присвоєння Леоніду Кіндзельському звання Герой України (посмертно) за визначні заслуги перед Українською державою у розвитку медичної науки, розробку і впровадження методів діагностики та лікування гострої променевої хвороби. Про це повідомила посолка в дописі у фейсбуці.
«Професора Кіндзельського дуже добре знають чорнобильці, колеги лікарі та науковці як в Україні так і за кордоном. Леонід Кіндзельський був головним радіологом МОЗ УРСР у 1978-1986 роках. З перших днів аварії на ЧАЕС він робив все можливе і неможливе для того, щоб врятувати життя якомога більшої кількості людей, які постраждали від цієї жахливої катастрофи», - йдеться у дописі.
«Завдяки його унікальній методиці лікування, з усіх хворих на променеву хворобу, які лікувались у Києві, не вижив тільки один. Тоді, як хворі, що лікувались в Москві, майже всі померли. Проте, замість подяки радянська влада заборонила Леоніду Кіндзельському продовжувати лікувати хворих за своєю методикою, а його самого звільнили з посади головного радіолога УРСР. Через значне опромінення під час виконання службових обов'язків Леонід Кіндзельський багато років нездужав, проте продовжував активно працювати. Леонід Кіндзельський пішов з життя 19 квітня 1999 року», - написала Оксана Маркарова.
14 грудня 2021 року Президент України Володимир Зеленський присвоїв Леоніду Кіндзельському звання Героя України з удостоєнням ордена Держави (посмертно).
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Остін: США зроблять все можливе для підтримки Ізраїлю
США продовжуватимуть робити все, що можливо, аби підтримати Ізраїль у своєму захисті від атак ХАМАСу. Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив в інтерв'ю каналу PBS після свого візиту до Ізраїлю.
На запитання про те, чи Вашингтон погоджується з Єрусалимом у рішенні про евакуацію населення з Гази, Остін сказав, що це рішення Ізраїлю. "Це не моя справа оцінювати їхній підхід до чогось. Я сфокусований на тому, щоб переконатись, що ми надаємо їм безпекову допомогу, яка їм потрібна, щоб захистити свої суверенні території й свій народ".
Остін додав, що попросив Ізраїль бути поміркованими у тому, як вони обирають свої цілі, та пам'ятати про загрозу цивільним. "Це умови міста, і, ймовірно, це боротьба у трьох вимірах. Адже як ви знаєте, ХАМАС звів низку тунелів під містом. Тож якщо вони (ізраїльтяни - ред.) здійснюватимуть кампанію у чи поряд із містом, вони мають брати це в розрахунок. Вони вже робили це, вони винесли уроки", - додав глава Пентагону.
Остін також зазначив, що "ХАМАС - це не народ Палестини", тож цивільні не мають нести відповідальність за дії бойовиків. У питанні того, чи Хезболла приєднається до конфлікту, міністр оборони США нагадав слова президента Джо Байдена, що "якщо хтось думає про це, ми скажемо: не робіть цього".
Раніше Голос Америки повідомляв, що радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США можуть продовжувати забезпечувати постачання Україні критично важливих боєприпасів для захисту від російського наступу та продовження контрнаступу: "Цього тижня ви можете очікувати інтенсивної взаємодії з Конгресом, оскільки ми працюємо над таким пакетом і прагнемо забезпечити для нього підтримку обох партій".
Остін також днями запевняв, що США допомагатимуть як Ізраїлю, так і Україні: "Сполучені Штати є наймогутнішою країною у світі, і ми залишаємося цілком спроможними демонструвати силу та виконувати свої зобов'язання та спрямовувати ресурси у численні [регіони]. Тому ми будемо підтримувати Ізраїль, в той час, як ми підтримуємо Україну".
- Голос Америки
Салліван: Існує ризик втручання Ірану в конфлікт на Близькому Сході
Радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що є ризик ескалації конфлікту на Близькому Сході та втручання у конфлікт Ірану.
«Є ризик ескалації цього конфлікту, відкриття другого фронту на півночі, і, звичайно, втручання Ірану – це ризик. І це ризик, про який ми пам’ятали з самого початку. Ось чому президент діє так швидко і рішуче, щоб доправити авіаносець у східне Середземномор’я, щоб відправити літаки в Перську затоку», - сказав Джейк Салліван в програмі каналу CBS «Обличчям до нації».
Він додав, що президент хоче надіслати дуже чітке повідомлення будь-якій державі чи будь-якому гравцеві, які намагатимуться використати цю ситуацію: «Як він сказав це найкраще, коли виступав минулого тижня після цього жорстокого терористичного нападу: будь-якій державі, яка б думала про це: не робіть цього».
Він додав, що США не можуть виключити, що Іран може вирішити якимось чином напряму вступити у цей конфлікт, і тому повинні підготуватися до будь-яких обставин. Саме тому, додав він, президент прийняв рішення доправити військову техніку в регіон.
«Частково саме це спонукало президента переміщувати ці активи, щоб надіслати чіткий сигнал стримування, щоб дати чітко зрозуміти, що ця війна не повинна загострюватися, і що жоден інший гравець не повинен намагатися використовувати цю ситуацію», - сказав Салліван.
Радник з нацбезпеки додав, що США мають приватні засоби комунікації з Іраном.
Як повідомляв раніше Голос Америки, державний секретар Ентоні Блінкен у неділю обговорив атаки ХАМАСу на Ізраїль з лідерами Саудівської Аравії та ОАЕ.
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